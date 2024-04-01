Мур – лучший английский защитник по версии FourFourTwo. Терри – 2-й, Коул – 5-й, Уокер – 16-й
Бобби Мур признан FourFourTwo лучшим защитником в истории Англии.
Бывший футболист «Вест Хэма» возглавил список из 32 игроков, составленный британским журналом.
В первую половину рейтинга попали:
1. Бобби Мур.
2. Джон Терри.
3. Рио Фердинанд.
4. Билли Райт.
5. Эшли Коул.
6. Джек Чарльтон.
7. Джордж Коэн.
8. Рэй Уилсон.
9. Норман Хантер.
10. Сол Кэмпбелл.
11. Тони Адамс.
12. Морис Норман.
13. Дезмонд Уокер.
14. Стюарт Пирс.
15. Вив Андерсон.
16. Кайл Уокер.
Головой играл лучше, ногами играл лучше, был жестче и хладнокровней. Ярких перфомансов у него гораздо больше в карьере.
По менталке там совсем пропасть. Терри лидер, Рио нет.
Рио был вторым защитником, что при Видиче, что при Терри в сборной.
А после скандала Терри с Антоном Фердинандом он отказался пообщаться с Терри лично и побежал снимать док фильм про расизм, где поливал ДжейТи вместе со своим братишкой.
Это многое говорит о Рио, и почему он при всех своих талантах всегда был вторым.
Что касается скандалов, то это не суть футбола-это околофутбол. Тут не про него. С точки зрения подвижности Терри уступал Фердинанду, вот что у него было лучше- это пас. И Фердинанд, по сути, ввел моду на быстрых ЦЗ.
Но как ты можешь быть в этом уверен, если Рио создал целый тренд?...
Пас у него тоже был норм, просто у Терри был лучше...это не значит, что пас был плохой. Опять же Рио лучше Терри играл под прессингом...и был прекрасен в отборе.
Даже если отталкиваться от скорости - Терри не был медленным и хорошо читал игру, пусть он и не самый быстрый защитник в мире.
Варан был быстрее Рамоса, только Рамос был во всем сильнее и оборона шла от него.
Тоже самое было и на протяжении всей карьеры Терри - от Карвальо до Давида Луиза, рядом с ДжейТи любой защитник становился лучше, так как он руководил процессом.
Рио не был лидером, он не вел игру. Я и привел пример со скандалом, чтобы подчеркнуть это, такой у него характер.
При этом я согласен, что на пике он был монстром, но я уверен 9/10 великих тренеров предпочти бы Терри.
Успевал не только стакан поднять, но и ещё в футбол норм играть 💪