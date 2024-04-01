Мур – лучший английский защитник по версии FourFourTwo. Терри – 2-й, Коул – 5-й, Уокер – 16-й

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Бобби Мур признан FourFourTwo лучшим защитником в истории Англии.

Бывший футболист «Вест Хэма» возглавил список из 32 игроков, составленный британским журналом.

В первую половину рейтинга попали:

1. Бобби Мур.

2. Джон Терри.

3. Рио Фердинанд.

4. Билли Райт.

5. Эшли Коул.

6. Джек Чарльтон.

7. Джордж Коэн.

8. Рэй Уилсон.

9. Норман Хантер.

10. Сол Кэмпбелл.

11. Тони Адамс.

12. Морис Норман.

13. Дезмонд Уокер.

14. Стюарт Пирс.

15. Вив Андерсон.

16. Кайл Уокер.

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46 комментариев
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Ответ RAMIK
Рио для меня лучше Терри.
Джон для меня лучше Фердинанда
+53
-9
+44
Где Харри Магваер? Очередной ужасный рейтинг
+29
-4
+25
Ответ Капатран
Где Харри Магваер? Очередной ужасный рейтинг
Здесь рейтинг землян, а не инопланетян)
+27
-3
+24
Ответ Ruscello
Бобби Мур, конечно, намбе ван, но вот дальше, скорее Фердинанд, чем Терри, по крайней мере, до потери скорости Фердинандом. Терри, как и Фердинанд переученные защитники.
Терри во всем был сильнее Фердинанда.
Головой играл лучше, ногами играл лучше, был жестче и хладнокровней. Ярких перфомансов у него гораздо больше в карьере.

По менталке там совсем пропасть. Терри лидер, Рио нет.
Рио был вторым защитником, что при Видиче, что при Терри в сборной.
А после скандала Терри с Антоном Фердинандом он отказался пообщаться с Терри лично и побежал снимать док фильм про расизм, где поливал ДжейТи вместе со своим братишкой.
Это многое говорит о Рио, и почему он при всех своих талантах всегда был вторым.
+31
-13
+18
Ответ Алешка Терминатор
А почему Видича нет в списке?
Мало сыграл за сборную Англии
+17
0
+17
Ответ Proper Chels
Терри во всем был сильнее Фердинанда. Головой играл лучше, ногами играл лучше, был жестче и хладнокровней. Ярких перфомансов у него гораздо больше в карьере. По менталке там совсем пропасть. Терри лидер, Рио нет. Рио был вторым защитником, что при Видиче, что при Терри в сборной. А после скандала Терри с Антоном Фердинандом он отказался пообщаться с Терри лично и побежал снимать док фильм про расизм, где поливал ДжейТи вместе со своим братишкой. Это многое говорит о Рио, и почему он при всех своих талантах всегда был вторым.
Не играл он лучше Рио ногами, дай им мяч и пусть они на скорости пробегут 100 метров между кеглей и ты увидишь, кто из них лучше обращался с мячом.
Что касается скандалов, то это не суть футбола-это околофутбол. Тут не про него. С точки зрения подвижности Терри уступал Фердинанду, вот что у него было лучше- это пас. И Фердинанд, по сути, ввел моду на быстрых ЦЗ.
+18
-9
+9
Рио для меня лучше Терри.
+38
-31
+7
Адамс непростительно низко
+6
0
+6
Билли Райт не играл во времена того самого чемпионства сборной Англии, но он первым сыграл за сборную больше 60, 70, 80, 90 и 100 матчей, а его достижения с Вулверхэмптоном, вообще, топ!
+5
0
+5
Ответ Капатран
Где Харри Магваер? Очередной ужасный рейтинг
Мага занимает 1 место в топе всех защитников.
+8
-4
+4
Ответ rigobersong
Если Мур на первом месте, значит оценивали по вкладу на больших турнирах в сборной, а я что-то не помню что бы терька со своим партнером который родившийся у белой мамы, думает что он черный на уровне сборной хоть до одного полуфинала доковыляли:)) Как минимум Стоунз уже повыше Терьки должен быть:))
🚑🚑🚑🚑🚑🚑
+7
-3
+4
Ответ Капатран
Где Харри Магваер? Очередной ужасный рейтинг
В разделе бытовой техники
+3
0
+3
Мартин Киоун незаслуженно забыт
+4
-1
+3
Ответ Leon Beast
Фердинанд был лучшим только для фанатов МЮ, а для остальных фанатов АПЛ Терри считается лучшим защитником в истории АПЛ.
Я вот болею за Вест Хэм и оба игрока для меня дороги, как воспитанники академии ВХ. У обоих были сильные качества и выдающиеся сезоны. По совокупности поставлю выше Джона
+2
0
+2
Бобби Мур, конечно, намбе ван, но вот дальше, скорее Фердинанд, чем Терри, по крайней мере, до потери скорости Фердинандом. Терри, как и Фердинанд переученные защитники.
+15
-14
+1
Ответ Андрей Любимов
Где Видич?
Он же Серб, а тут список английских защитников.
+1
0
+1
Можно было и Тери Бутчера (Батчера) включить и Гари Невилла!
+3
-2
+1
Ответ Капатран
Где Харри Магваер? Очередной ужасный рейтинг
В топе лучших холодильников)
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Так я про пас и говорил. Какая разница кто из них быстрее с мячом бежит, они центральные защитники. Даже если отталкиваться от скорости - Терри не был медленным и хорошо читал игру, пусть он и не самый быстрый защитник в мире. Варан был быстрее Рамоса, только Рамос был во всем сильнее и оборона шла от него. Тоже самое было и на протяжении всей карьеры Терри - от Карвальо до Давида Луиза, рядом с ДжейТи любой защитник становился лучше, так как он руководил процессом. Рио не был лидером, он не вел игру. Я и привел пример со скандалом, чтобы подчеркнуть это, такой у него характер. При этом я согласен, что на пике он был монстром, но я уверен 9/10 великих тренеров предпочти бы Терри.
"При этом я согласен, что на пике он был монстром, но я уверен 9/10 великих тренеров предпочти бы Терри."-
Но как ты можешь быть в этом уверен, если Рио создал целый тренд?...
Пас у него тоже был норм, просто у Терри был лучше...это не значит, что пас был плохой. Опять же Рио лучше Терри играл под прессингом...и был прекрасен в отборе.
+3
-2
+1
Ответ Joey Ramone
Ну и состав) Первое место англичан у итальянцев бы еле в 10ку вошло.
во времена пика Серии А? Да в топ-10 не вошли бы.
+1
-1
0
Ответ Leon Beast
Фердинанд был лучшим только для фанатов МЮ, а для остальных фанатов АПЛ Терри считается лучшим защитником в истории АПЛ.
Это вряд ли- я вот фан YNWA.
+1
-1
0
Ответ Leon Beast
Фердинанд был лучшим только для фанатов МЮ, а для остальных фанатов АПЛ Терри считается лучшим защитником в истории АПЛ.
Объективно заметил фанат Челси :)
+1
-1
0
Ответ Vakhore
Кто такой Бобби Мур, видать дровосек из 50-х какой-то, который более 3 раз мяч начеканить не мог.
из 60-70х чемпион мира)
0
0
0
Ответ MVL
Где Лескотт, где Апсон? Неполный рейтинг.
топы середяков? Чего добились как основа в топах?
0
0
0
Ответ Ruscello
Не играл он лучше Рио ногами, дай им мяч и пусть они на скорости пробегут 100 метров между кеглей и ты увидишь, кто из них лучше обращался с мячом. Что касается скандалов, то это не суть футбола-это околофутбол. Тут не про него. С точки зрения подвижности Терри уступал Фердинанду, вот что у него было лучше- это пас. И Фердинанд, по сути, ввел моду на быстрых ЦЗ.
Так я про пас и говорил. Какая разница кто из них быстрее с мячом бежит, они центральные защитники.
Даже если отталкиваться от скорости - Терри не был медленным и хорошо читал игру, пусть он и не самый быстрый защитник в мире.
Варан был быстрее Рамоса, только Рамос был во всем сильнее и оборона шла от него.
Тоже самое было и на протяжении всей карьеры Терри - от Карвальо до Давида Луиза, рядом с ДжейТи любой защитник становился лучше, так как он руководил процессом.

Рио не был лидером, он не вел игру. Я и привел пример со скандалом, чтобы подчеркнуть это, такой у него характер.

При этом я согласен, что на пике он был монстром, но я уверен 9/10 великих тренеров предпочти бы Терри.
+4
-4
0
Ответ ZarvuR2020
Ну не за Зенит же
Ну тогда логично что ты за легенду Спартака 😂
+1
-1
0
Ответ Devil123
Дай угадаю... болеешь за Спартак?
Ну не за Зенит же
+1
-1
0
Ответ ZarvuR2020
Джон для меня лучше Фердинанда
Дай угадаю... болеешь за Спартак?
+2
-2
0
Ответ RAMIK
Рио для меня лучше Терри.
Для меня Видич лучше Рио
+2
-2
0
Тони Адамс! - не зря в топе!
Успевал не только стакан поднять, но и ещё в футбол норм играть 💪
0
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