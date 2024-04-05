Эрик тен Хаг: «Рэшфорд очень мотивирован. Он хочет выигрывать трофеи, забивать, бороться за место в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг поддержал Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовой состав на матч АПЛ против «Челси» (3:4). Форвард вышел на замену во втором тайме на 66-й минуте.

«Маркус прибавляет с точки зрения формы. Он очень мотивирован, потому что хочет добиться успеха вместе с нами.

Он хочет выигрывать трофеи и забивать голы. Он хочет бороться за место в Лиге чемпионов, к тому же приближается Евро.

Поэтому его мотивация должна быть высокой. До игры против «Брентфорда» он забил три гола в трех матчах», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Рэшфорд забил 7 голов и сделал 2 передачи в 29 матчах АПЛ.

10 комментариев
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мотивация Рэшфорда, которую он продемонстрировал во вчерашней игре
https://twitter.com/i/status/1776202417907867881
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Бороться за место в ЛЧ это что-то из позднего Венгера
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Лижут зад этой доморощенной мышке в лучших традициях МЮ. Топ 10 командам Европы он и бесплатно не нужен, как стартовый игрок, а для лавки у него рожа кислая и эго в космосе. Элитный британский паспортист
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Сто процентов он вещает из параллельной вселенной, других объяснений нет
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7 голов и 2 передачи в 29 матчах, что еще сказать.
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Мотивацию Рэшфорду нужно на поле показывать а не на словах ТХ.
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Мативацию нада падняяяять
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МЮ не попадёт в ЛЧ это 100% ☝️
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Или же он хочет похмелиться после пятничного клубасика 🥳
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Ответ Любезный Коссутий
мотивация Рэшфорда, которую он продемонстрировал во вчерашней игре https://twitter.com/i/status/1776202417907867881
Стоит отметить, что на 95 минуте он на позиции правого защитника добежал до углового флажка с нападающим соперника на спине и выбил мяч в центр поля точно на Мактоминая
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