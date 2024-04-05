Эрик тен Хаг: «Рэшфорд очень мотивирован. Он хочет выигрывать трофеи, забивать, бороться за место в ЛЧ»

Эрик тен Хаг поддержал Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовой состав на матч АПЛ против «Челси» (3:4). Форвард вышел на замену во втором тайме на 66-й минуте.

«Маркус прибавляет с точки зрения формы. Он очень мотивирован, потому что хочет добиться успеха вместе с нами.

Он хочет выигрывать трофеи и забивать голы. Он хочет бороться за место в Лиге чемпионов, к тому же приближается Евро.

Поэтому его мотивация должна быть высокой. До игры против «Брентфорда» он забил три гола в трех матчах», – сказал главный тренер « ».

В этом сезоне Рэшфорд забил 7 голов и сделал 2 передачи в 29 матчах .