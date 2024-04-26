Иван Ракитич: «В «Барсе» поколения сменяются слишком быстро, в «Реале» это происходит постепенно. Модрич и Кроос все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Иван Ракитич Лука Модрич Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Иван Ракитич заявил, что в «Барселоне» происходит слишком быстрая смена поколений.

«Что касается «Реала», то если в «Барсе» поколения сменяются слишком быстро, у них это происходит постепенно.

Модрич и Кроос все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками, тогда как в «Барсе» происходят слишком быстрые изменения», – отметил экс-игрок каталонского клуба.

Хорватский полузащитник выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 годы. Сейчас 36-летний футболист играет за «Аль-Шабаб Эр-Рияд» в высшей лиге Саудовской Аравии. 

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22 комментария
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Кто бы в 2014 году мог подумать, что Модрич с Кроосом и через 10 лет будут важными игроками Реала. Глыбы
+17
0
+17
Полная хрень. В Реале ценят эффективность и результаты, поэтому не стесняются менять даже суперзвезд, если они надолго теряют форму. Тоже касается и тренеров. А в Барсе до сих пор ищут какую то победную днк, и готовы были терпеть сами знаете кого до глубокой старости, если бы конечно хватило денег на зарплату
+13
-4
+9
Ответ Крыс Пол
Ага, поэтому Альба, Пике и Бускетс до недавнего время числились в клубе. Да и тот же Месси только в 34 года ушел.
А Модричу 38), а эти ушли ещё не совсем пердунами. Дело в финансах, так бы еще Месси и Альба бегали бы ещё. По Бускетсу и Пике вряд ли
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Пузенков
А Модричу 38), а эти ушли ещё не совсем пердунами. Дело в финансах, так бы еще Месси и Альба бегали бы ещё. По Бускетсу и Пике вряд ли
Дело в уровне, эти двое все еще держат уровень. За былые заслуги в реале никого не держат.
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Кто бы в 2014 году мог подумать, что Модрич с Кроосом и через 10 лет будут важными игроками Реала. Глыбы
Уважуха им , бывший болельщик Барсы .
+2
0
+2
Ответ Норвежский прихлебатель
Все же массовая закупка в 2009-м была образцовой (жаль только, что у Кака не пошло) + Маур пришелся ко двору. Что ни говори, фундамент заложили крепкий, без него не было бы всех этих успехов Анчи и Зидана
Да, и они если память не подводит и продали на хорошенько*, Снейдер, Роббен и т.д.
+1
0
+1
Ответ Chistian Jadson
Да возможно ты прав, так или иначе, эра Переса, возможно величавшая в истории Мадрида, хорошо что он извлек урок из эпохи «галактикос»
Все же массовая закупка в 2009-м была образцовой (жаль только, что у Кака не пошло) + Маур пришелся ко двору. Что ни говори, фундамент заложили крепкий, без него не было бы всех этих успехов Анчи и Зидана
+1
0
+1
Ответ Норвежский прихлебатель
"приводят очень молодых игроков а ля: Марсело, Игуаин" Так, вроде, Перес ушел в первый раз с президентского поста зимой 2006-го, а Игу и Марсело перешли в Реал зимой 2007-го. Хотя не буду утверждать, что Реал не работал над их трансферами еще при Фло
Да возможно ты прав, так или иначе, эра Переса, возможно величавшая в истории Мадрида, хорошо что он извлек урок из эпохи «галактикос»
+1
0
+1
Ответ ML26
Как это бывший?
Ну когда ПСЖ обыгрывают за них, когда наоборот то бывший
+1
0
+1
как по мне, всё как раз наоборот,Барса даже запаздывает менять своих ветеранов,многие из них,в последние годы только номер отбивали. а если Ракитич намекает на себя,то он и в свои лучшие годы не играл на том уровне,на каком играет сейчас 38-и летный Модрич.
+1
0
+1
Ракитич прав, в Мадриде возможно величайший функционер который собрал команду профессионалов, деньги не разбазаривают, часто приводят очень молодых игроков а ля: Марсело, Игуаин, Вини, Родриго и т.д где они становятся звездами
+1
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Ответ ML26
Как это бывший?
они теперь за Баварию
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Ответ Fuji69
Уважуха им , бывший болельщик Барсы .
Бывших не бывает, болют за команду с первого момента проявления любви к клубу, и до конца, чтобы там не было
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Ответ Этот Райола хочет денег
Полная хрень. В Реале ценят эффективность и результаты, поэтому не стесняются менять даже суперзвезд, если они надолго теряют форму. Тоже касается и тренеров. А в Барсе до сих пор ищут какую то победную днк, и готовы были терпеть сами знаете кого до глубокой старости, если бы конечно хватило денег на зарплату
Каким образом ты связал разговоры о ДНК с разговорами о смене поколений
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-1
0
Ответ usman703
Каким образом ты связал разговоры о ДНК с разговорами о смене поколений
Язык тела подсказал
0
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0
Ответ Fuji69
Уважуха им , бывший болельщик Барсы .
Как это бывший?
0
0
0
Ответ 7bgs667qtd
Дело в уровне, эти двое все еще держат уровень. За былые заслуги в реале никого не держат.
++!
0
0
0
Ответ Chistian Jadson
Ракитич прав, в Мадриде возможно величайший функционер который собрал команду профессионалов, деньги не разбазаривают, часто приводят очень молодых игроков а ля: Марсело, Игуаин, Вини, Родриго и т.д где они становятся звездами
"приводят очень молодых игроков а ля: Марсело, Игуаин"
Так, вроде, Перес ушел в первый раз с президентского поста зимой 2006-го, а Игу и Марсело перешли в Реал зимой 2007-го.
Хотя не буду утверждать, что Реал не работал над их трансферами еще при Фло
0
0
0
Ага, поэтому Альба, Пике и Бускетс до недавнего время числились в клубе. Да и тот же Месси только в 34 года ушел.
+2
-2
0
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