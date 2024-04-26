Иван Ракитич: «В «Барсе» поколения сменяются слишком быстро, в «Реале» это происходит постепенно. Модрич и Кроос все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками»

Иван Ракитич заявил, что в «Барселоне» происходит слишком быстрая смена поколений.

«Что касается « », то если в «Барсе» поколения сменяются слишком быстро, у них это происходит постепенно.

и все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками, тогда как в «Барсе» происходят слишком быстрые изменения», – отметил экс-игрок каталонского клуба.

Хорватский полузащитник выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 годы. Сейчас 36-летний футболист играет за « -Рияд» в высшей лиге Саудовской Аравии.