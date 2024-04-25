Попович о зарплатах игроков в Финляндии: «10-15 тысяч евро в месяц – за такие деньги наши футболисты играть не будут. Бюджет ХИК – 2,5-3 млн в год, хватило бы на зарплату одного игрока в «Спартаке»
Валерий Попович сравнил зарплаты футболистов в России и в Финляндии.
– Заработки в российском и финском футболе несопоставимы?
– По сравнению с тем временем, когда я играл – а я закончил 15 лет назад – заработки в финском футболе, конечно, выросли. ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: 10-15 тысяч евро в месяц. И то не всем – отдельным лидерам.
Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут. Бюджета ХИК – 2,5-3 млн евро в год – хватило бы на зарплату одного футболиста в «Спартаке», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Спартака».
Так-то где-то 100-300 тыс зарплата.
В РПЛ только Балтика и Факел имеют бюджет в этом сезоне меньше 300 млн рублей
млн. , ХИКа 7.28 млн. что равно стоимости " Тюмени" , десятой по этому показателю в ФНЛ , теперь только вопрос сколько платят в Тюмени , что то мне подсказывает что сопрстовимо
P.S. Не нужно думать, что траты на спорт не стали сокращать для того, чтобы можно было сразу показывать уровень, вернувшись в Европу. Наши там и до бана не показывали уровень, который по деньгам выходит. Причины не сокращения финансирования совершенно другие
Кто должен сократить? Частные спонсоры которых у клубов дофига?