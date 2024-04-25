Попович о зарплатах игроков в Финляндии: «10-15 тысяч евро в месяц – за такие деньги наши футболисты играть не будут. Бюджет ХИК – 2,5-3 млн в год, хватило бы на зарплату одного игрока в «Спартаке»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Финляндия ХИК Валерий Попович КуПС Чемпионат.com деньги Футбол

Валерий Попович сравнил зарплаты футболистов в России и в Финляндии.

– Заработки в российском и финском футболе несопоставимы?

– По сравнению с тем временем, когда я играл – а я закончил 15 лет назад – заработки в финском футболе, конечно, выросли. ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: 10-15 тысяч евро в месяц. И то не всем – отдельным лидерам.

Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут. Бюджета ХИК – 2,5-3 млн евро в год – хватило бы на зарплату одного футболиста в «Спартаке», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Спартака».

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Kirlian
Но и сравнивать Хик со Спартаком не корректно. Пусть сравнивает с Уралом, крыльями, НН, Балтика
ХИК надо с ФНЛ сравнивать, а не с Крыльями.
+31
-6
+25
Но и сравнивать Хик со Спартаком не корректно. Пусть сравнивает с Уралом, крыльями, НН, Балтика
+29
-6
+23
ну уровень в чемпионате Финляндии, наверное, сопоставим с уровнем ФНЛ, а там получают примерно такие же деньги
+17
-4
+13
Ну справедливости ради, такие зарплаты нашим, так сказать, футболистам предлагают наши, так сказать, руководители и владельцы клубов.
+11
-1
+10
Ответ korysh
ну уровень в чемпионате Финляндии, наверное, сопоставим с уровнем ФНЛ, а там получают примерно такие же деньги
В Первой лиге 1-1.5 млн в месяц зарабатывают только лидеры в топах.

Так-то где-то 100-300 тыс зарплата.
+11
-1
+10
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Разница в том, что наши клубы не играют в ЛЧ и ЛЕ не по спортивным причинам
+10
-5
+5
Ответ Kirlian
Но и сравнивать Хик со Спартаком не корректно. Пусть сравнивает с Уралом, крыльями, НН, Балтика
Валюта 100 рублей стоит, итого 250-300 млн рублей - бюджет ХИК. А это бюджет "топ-клубов" в первом дивизионе России.
В РПЛ только Балтика и Факел имеют бюджет в этом сезоне меньше 300 млн рублей
+5
-2
+3
Ну что значит не будут играть?Какие нибудь рос топы ,естественно, нет.А деревяшкам деваться некуда
+4
-3
+1
Так обычная история пердива. В пердиве вполне себе за такую з/п выше среднего игроки и получают. Остальные уровнем ниже существенно меньше. Бюджеты у клубов примерно такие же в пердиве. Но и уровень финской лиги не выше нашего пердива. Всё вполне адекватно в этом соотношении. Да и в РПЛ в командах второй 8-ки выше 10-15 тыс. евро мало кто получает.
+2
-1
+1
Ответ Kirlian
Но и сравнивать Хик со Спартаком не корректно. Пусть сравнивает с Уралом, крыльями, НН, Балтика
Угу , так ради прикола глянул , стоимость состава Спартака по трансфермаркт 91.5.
млн. , ХИКа 7.28 млн. что равно стоимости " Тюмени" , десятой по этому показателю в ФНЛ , теперь только вопрос сколько платят в Тюмени , что то мне подсказывает что сопрстовимо
+1
0
+1
Ответ riverman1980
ХИК надо с ФНЛ сравнивать, а не с Крыльями.
пфл*
+6
-5
+1
Ответ Питекантроп
ХИК бы вынес спартак, если бы они встретились, не надо тут
Хик дно)
0
0
0
Ответ ne ravnodushen
Наши футболисты должны столько же получать. Их ЗП держатся только на понтах таких как Миллер, и не подкреплены уровнем мастерства. Сборная Финляндии не слабее нашей сборной.
Ну так наши игроки такого же уровня как в топах Финляндии в первой лиге и получают и то, только лучшие в ней. Большинство так и получает как в финской вышке. В РПЛ тоже немало игроков с з/п такого же уровня или незначительно выше. Сборная то тут причём? У них там сборники играют в лигах мягко говоря по-сильнее финской и российской тоже (местами) и ни одного из клубов финской вышки.
0
0
0
Ответ Миндовг
Чего некорретно? Как раз все корректно. Он паспортистов сравнивает, а не бразильцев из Зенита. Убери бразильцев из Зенита, там Хик и будет.Чес паспортисты сильнее того Хика?
Думаю что "паспортисты" будут посильнее и усиление под финскую лигу стали бы чуть ли не топовыми для ХИКа. Если уж Башикров вполне себе неплохо играет в 3-й команде финской вышки...
0
0
0
Ответ antoshka-2
Валюта 100 рублей стоит, итого 250-300 млн рублей - бюджет ХИК. А это бюджет "топ-клубов" в первом дивизионе России. В РПЛ только Балтика и Факел имеют бюджет в этом сезоне меньше 300 млн рублей
Балтика и Факел имееют бюджеты на порядки больше 300 млн.
0
0
0
Ответ petgusev917@gmail.com
А что раньше не поехал с детьми? Ещё не поздно.
а это уже не ваше дело, приятель
0
0
0
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Ага, сами берут и не заявляются или вылетают на первых этапах квалификации. Причины то неспортивные.
0
0
0
Ответ Balt
Ага, сами берут и не заявляются или вылетают на первых этапах квалификации. Причины то неспортивные.
А есть разница какие конкретно причины привели к этому? Выступлений на международной арене нет, а безумные траты (относительно уровня наших футболистов) есть. Из-за войны сократили расходы на социальную сферу, но у спорта забирать не стали, хотя они в первую очередь должны подлежать сокращению.

P.S. Не нужно думать, что траты на спорт не стали сокращать для того, чтобы можно было сразу показывать уровень, вернувшись в Европу. Наши там и до бана не показывали уровень, который по деньгам выходит. Причины не сокращения финансирования совершенно другие
0
0
0
Ответ Игорь М.
А есть разница какие конкретно причины привели к этому? Выступлений на международной арене нет, а безумные траты (относительно уровня наших футболистов) есть. Из-за войны сократили расходы на социальную сферу, но у спорта забирать не стали, хотя они в первую очередь должны подлежать сокращению. P.S. Не нужно думать, что траты на спорт не стали сокращать для того, чтобы можно было сразу показывать уровень, вернувшись в Европу. Наши там и до бана не показывали уровень, который по деньгам выходит. Причины не сокращения финансирования совершенно другие
"сократили расходы на социальную сферу, но у спорта забирать не стали"
Кто должен сократить? Частные спонсоры которых у клубов дофига?
0
0
0
Ответ korysh
ну уровень в чемпионате Финляндии, наверное, сопоставим с уровнем ФНЛ, а там получают примерно такие же деньги
вопрос в экономике, там клубы тратят только то, что зарабатывают (наверно), а у нас бюджетные деньги выкидывают на зарплаты
0
0
0
Ответ antoshka-2
Валюта 100 рублей стоит, итого 250-300 млн рублей - бюджет ХИК. А это бюджет "топ-клубов" в первом дивизионе России. В РПЛ только Балтика и Факел имеют бюджет в этом сезоне меньше 300 млн рублей
Чего? С данными у вас так себе. У Балтики бюджет под 2 млрд. Какие нафиг 300 млн? Зимой только одного Капленко за 160 лямов купили. В первой лиге у Балтики бюджет уже в 500 с лишним лямов был, после прихода Ростеха бюджет увеличился под РПЛ. У Факела бюджет чуть больше 700 млн.
0
0
0
Ответ Женя Иванов
А с кем сравнивать Спартак по зарплатам?С Аталантой?С Лейпцигом?
Аталанта и Лейпциг богаче будут. Середняками Италии и Испании вполне.
0
0
0
Ответ Kirlian
Но и сравнивать Хик со Спартаком не корректно. Пусть сравнивает с Уралом, крыльями, НН, Балтика
А с кем сравнивать Спартак по зарплатам?С Аталантой?С Лейпцигом?
0
0
0
Достаточно скромно
0
0
0
Говорят они там у себя, что - плохо мы живём..
0
0
0
Так зато у врачей и учителей у финнов больше. В среднем получается все одинаково
0
0
0
Наши футболисты должны столько же получать. Их ЗП держатся только на понтах таких как Миллер, и не подкреплены уровнем мастерства. Сборная Финляндии не слабее нашей сборной.
+3
-3
0
ну так и тут,если бы вы внимательно прочитали, говорится именно о лучших игроках
0
0
0
Всё наизнанку.
0
0
0
А кто это?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий