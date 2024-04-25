Попович о зарплатах игроков в Финляндии: «10-15 тысяч евро в месяц – за такие деньги наши футболисты играть не будут. Бюджет ХИК – 2,5-3 млн в год, хватило бы на зарплату одного игрока в «Спартаке»

Валерий Попович сравнил зарплаты футболистов в России и в Финляндии.

– Заработки в российском и финском футболе несопоставимы?

– По сравнению с тем временем, когда я играл – а я закончил 15 лет назад – заработки в финском футболе, конечно, выросли. ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: 10-15 тысяч евро в месяц. И то не всем – отдельным лидерам.

Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут. Бюджета ХИК – 2,5-3 млн евро в год – хватило бы на зарплату одного футболиста в « », – сказал бывший игрок и «Спартака».