Каррагер о Нуньесе: «Если «Ливерпуль» претендует на титул, Дарвин должен забивать на «Олд Траффорд», на «Гудисоне». Сейчас не октябрь – нельзя терять время. Не думаю, что он способен серьезно прибавить»

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Джейми Каррагер высказался о нестабильной игре Дарвина Нуньеса за «Ливерпуль».

Ранее команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на два – от «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе.

«Шанс, который Нуньес упустил до перерыва, непростителен на этом уровне. Это просто недопустимо на таком уровне, особенно когда «Ливерпуль» претендует на титул.

Я думаю, что нужно задать вопрос. Вы хотите, чтобы у него все получалось, потому что вам многое нравится, ведь он отдает все силы, бегает, создает проблемы [сопернику], забивает голы и ассистирует.

Но после двух лет, когда «Ливерпуль» в этом сезоне идет к титулу и действительно большим матчам, вам нужно, чтобы ваш игрок забивал на «Олд Траффорд», на «Гудисоне», в еврокубковом матче с «Аталантой». Нельзя терять время, это не октябрь или ноябрь. Это конец сезона.

Что касается Нуньеса и того, что теперь делать клубу, то все мы были в командах, куда кто-то приходил, и, возможно, говорили о первом сезоне и о том, что игрок набирает обороты и совершенствуется, и это выглядело так [с Нуньесом] в начале сезона. Но потом все застопорилось.

Смотря на него сейчас после двух лет в команде, я не думаю, что он способен серьезно прибавить. То, что мы видели в последние два года, – это то, что он из себя представляет.

Он может доставлять неприятности [соперникам], и он может быть нестабильным в завершении. Я не думаю, что этого будет достаточно для завоевания самых больших трофеев, поэтому я думаю, что летом по нему будет принято важное решение», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».

Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших

 

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8 комментариев
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Ответ stas82
Классный игрок,мастеровитый,но ужасно не везучий.Рано или поздно его должно прорвать
Слышу это уже 2 года.
+5
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+5
Ответ Крыс Пол
Суарес в его возрасте тоже не отличался результативностью, забив 11 голов в чемпе, но потом как заиграл!
Суарес играл в очень нестабильном Ливерпуле
+3
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+3
Ответ Topwintop
Дарвин играет лучше чем Анри и Дрогба в свои первые сезоны АПЛ+сам создаёт моменты
Анри достаточно было спиной к воротам принять мяч и этой же ногой отправить его в ворота. Таких как он пока нет, и не надо сравнивать его с бездарностями на его фоне
+1
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+1
Ответ ML26
Анри достаточно было спиной к воротам принять мяч и этой же ногой отправить его в ворота. Таких как он пока нет, и не надо сравнивать его с бездарностями на его фоне
Витян,видимо, считает, что Анри не создавал моменты))
+1
0
+1
Дарвин играет лучше чем Анри и Дрогба в свои первые сезоны АПЛ+сам создаёт моменты
+3
-3
0
Классный игрок,мастеровитый,но ужасно не везучий.Рано или поздно его должно прорвать
+2
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В Бенфике же забивал много. Может в Ливерпуле прорвёт и уход Клоппа может этому помочь
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