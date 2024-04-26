Каррагер о Нуньесе: «Если «Ливерпуль» претендует на титул, Дарвин должен забивать на «Олд Траффорд», на «Гудисоне». Сейчас не октябрь – нельзя терять время. Не думаю, что он способен серьезно прибавить»
Джейми Каррагер высказался о нестабильной игре Дарвина Нуньеса за «Ливерпуль».
Ранее команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на два – от «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе.
«Шанс, который Нуньес упустил до перерыва, непростителен на этом уровне. Это просто недопустимо на таком уровне, особенно когда «Ливерпуль» претендует на титул.
Я думаю, что нужно задать вопрос. Вы хотите, чтобы у него все получалось, потому что вам многое нравится, ведь он отдает все силы, бегает, создает проблемы [сопернику], забивает голы и ассистирует.
Но после двух лет, когда «Ливерпуль» в этом сезоне идет к титулу и действительно большим матчам, вам нужно, чтобы ваш игрок забивал на «Олд Траффорд», на «Гудисоне», в еврокубковом матче с «Аталантой». Нельзя терять время, это не октябрь или ноябрь. Это конец сезона.
Что касается Нуньеса и того, что теперь делать клубу, то все мы были в командах, куда кто-то приходил, и, возможно, говорили о первом сезоне и о том, что игрок набирает обороты и совершенствуется, и это выглядело так [с Нуньесом] в начале сезона. Но потом все застопорилось.
Смотря на него сейчас после двух лет в команде, я не думаю, что он способен серьезно прибавить. То, что мы видели в последние два года, – это то, что он из себя представляет.
Он может доставлять неприятности [соперникам], и он может быть нестабильным в завершении. Я не думаю, что этого будет достаточно для завоевания самых больших трофеев, поэтому я думаю, что летом по нему будет принято важное решение», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».
Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших