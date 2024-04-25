Каррагер о «Ливерпуле» после 0:2: «Конец их чемпионской гонки. Сегодня вечер «Эвертона»
Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» потерял шанс на чемпионство в АПЛ.
Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.
После поражения «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.
«Это конец чемпионской гонки для «Ливерпуля».
Сегодня вечер «Эвертона», придется принять поражение», – заявил бывший защитник «красных» в эфире Sky Sports.
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