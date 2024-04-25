Каррагер о «Ливерпуле» после 0:2: «Конец их чемпионской гонки. Сегодня вечер «Эвертона»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» потерял шанс на чемпионство в АПЛ.

Сегодня команда уступила « » (0:2) в матче 29-го тура .

После поражения « » отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

«Это конец чемпионской гонки для «Ливерпуля».

Сегодня вечер «Эвертона», придется принять поражение», – заявил бывший защитник «красных» в эфире Sky Sports.