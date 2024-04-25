Каррагер о «Ливерпуле» после 0:2: «Конец их чемпионской гонки. Сегодня вечер «Эвертона»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» потерял шанс на чемпионство в АПЛ.

Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

После поражения «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» на три очка и на одно опережает «Манчестер Сити», имеющий две игры в запасе.

«Это конец чемпионской гонки для «Ливерпуля».

Сегодня вечер «Эвертона», придется принять поражение», – заявил бывший защитник «красных» в эфире Sky Sports.

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15 комментариев
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Да в общем-то с чемпионской гонкой было уже все понятно, когда Ливерпуль и Арсенал синхронно дома проиграли два тура назад. А уж после вылета Сити из ЛЧ вероятность того, что они проиграют чемпионат, кажется ничтожно малой.
+8
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+6
Ответ Крыс Пол
Через пару туров ждем подобное заявление от Пирса Моргана
Следи за своим Манчестер Юнайтед
+3
0
+3
Ответ And Justice for All
Да в общем-то с чемпионской гонкой было уже все понятно, когда Ливерпуль и Арсенал синхронно дома проиграли два тура назад. А уж после вылета Сити из ЛЧ вероятность того, что они проиграют чемпионат, кажется ничтожно малой.
а проигрывать и не нужно. Хватит ничьи
+2
0
+2
Через пару туров ждем подобное заявление от Пирса Моргана
+1
-1
0
30 лет 1 чемпионство
Возвращаем кричалку?
+1
-1
0
Ответ And Justice for All
Да в общем-то с чемпионской гонкой было уже все понятно, когда Ливерпуль и Арсенал синхронно дома проиграли два тура назад. А уж после вылета Сити из ЛЧ вероятность того, что они проиграют чемпионат, кажется ничтожно малой.
Да,тот тур многое решил.
+1
-1
0
Ответ Артем Белый
А мы на лч и не замахивались чсвешники.
Замахивались ваши глоры, это раз, вы никогда её и не выиграете, как и АПЛ)
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