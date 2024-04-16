Кейн поздравил «Байер» с чемпионством: «Бавария» не вышла на свой высший уровень в этом сезоне. В Бундеслиге очень сильные клубы, мне здесь нравится»

Харри Кейн высказался о неудаче «Баварии» в Бундеслиге и целях на остаток сезона.

Мюнхенский клуб уже лишился шансов на титул чемпиона Германии в этом сезоне – «Байер» досрочно выиграл Бундеслигу. « » продолжает выступление в Лиге чемпионов и завтра проведет ответный матч 1/4 финала против « ». Первая встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю « » с тем, чего они достигли. Мы не вышли на свой высший уровень в этом сезоне.

Я хочу помогать команде, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате. Ни для кого не секрет, что этот клуб намерен выигрывать Лигу чемпионов каждый сезон. У нас будет отличный шанс завтра здесь, на нашей арене, перед нашими болельщиками... Лично я хочу помогать команде и забивать голы.

У наших игроков есть большой опыт участия в важных матчах. В этом сезоне в Лиге чемпионов мы играли лучше, чем в Бундеслиге. Пришло время поднять наши стандарты. На «Арене» будет фантастическая атмосфера. Мы верим, что мы сможем добиться успеха завтра.

Бундеслига дала мне отличный опыт. «Байер» провел фантастический сезон, в том числе и в еврокубках. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Наша цель в лиге сейчас – оставаться на втором месте. В целом, мне очень нравится играть в Бундеслиге», – сказал нападающий «Баварии».