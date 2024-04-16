Кейн поздравил «Байер» с чемпионством: «Бавария» не вышла на свой высший уровень в этом сезоне. В Бундеслиге очень сильные клубы, мне здесь нравится»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о неудаче «Баварии» в Бундеслиге и целях на остаток сезона.

Мюнхенский клуб уже лишился шансов на титул чемпиона Германии в этом сезоне – «Байер» досрочно выиграл Бундеслигу. «Бавария» продолжает выступление в Лиге чемпионов и завтра проведет ответный матч 1/4 финала против «Арсенала». Первая встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. 

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю «Леверкузен» с тем, чего они достигли. Мы не вышли на свой высший уровень в этом сезоне.

Я хочу помогать команде, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате. Ни для кого не секрет, что этот клуб намерен выигрывать Лигу чемпионов каждый сезон. У нас будет отличный шанс завтра здесь, на нашей арене, перед нашими болельщиками... Лично я хочу помогать команде и забивать голы.

У наших игроков есть большой опыт участия в важных матчах. В этом сезоне в Лиге чемпионов мы играли лучше, чем в Бундеслиге. Пришло время поднять наши стандарты. На «Арене» будет фантастическая атмосфера. Мы верим, что мы сможем добиться успеха завтра.

Бундеслига дала мне отличный опыт. «Байер» провел фантастический сезон, в том числе и в еврокубках. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Наша цель в лиге сейчас – оставаться на втором месте. В целом, мне очень нравится играть в Бундеслиге», – сказал нападающий «Баварии».

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41 комментарий
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«Чувствую себя как дома» добавил Кейн
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-2
+61
Ответ Бакыт Кадыров
Как бы Кейн круто смотрелся бы в Реале,именно такого игрока не хватает Мадриду
В Баварии тоже круто смотрится. Наблюдайте с удовольствием!
+42
-2
+40
Как бы Кейн круто смотрелся бы в Реале,именно такого игрока не хватает Мадриду
+36
-11
+25
Бундес крут, следующий сезон будет ещё лучше!
+14
-2
+12
Ответ Aleksey Yashin
Как-то раз Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий и грустный рассказ всего из нескольких слов. И ему это удалось. Он звучал так: «Харри Кейн не выиграл чемпионат. С Баварией»
далековато тебе до Хэмингуея
+10
-2
+8
Ответ Jan Paskel
далековато тебе до Хэмингуея
"Продаётся Харри Кейн. Нетрофеированный."
+8
-2
+6
Ответ Dragon10
Неожиданно, конечно, что Бавария не выиграла чемпионат. Но один сезон не показатель, надеюсь, в следующем Кейн снимет заговор
Следующий сезон: чемпионом сенсационно становится Хольштайн
+5
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Ответ Красная стрела
Суждено ли ему выиграть хоть один чемпионат? Ему срочно надо переходить в Зенит и помочь остальным 😂
Если из Баварии не уйдет, то должен выиграть. Шутки шутками, еотоо, что Бавария настолько скатится, я не верю
+5
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+5
Ответ Бакыт Кадыров
Как бы Кейн круто смотрелся бы в Реале,именно такого игрока не хватает Мадриду
Ну да, тогда реал бы остался без чемпионства)
+4
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+3
Ответ Mauler72
«Харри Кейн… Мой любимый Харри Кейн»… Снова без трофеев...
Почему без? Они уже вылетели от Арсенала?
+3
0
+3
Кейн ещё своё возьмёт, Бавария долго на спаде не бывает и явно этот плохой сезон не из-за англичанина
+3
0
+3
Неожиданно, конечно, что Бавария не выиграла чемпионат. Но один сезон не показатель, надеюсь, в следующем Кейн снимет заговор
+3
0
+3
Судя по стате, Бавария была лучше Байера. Но Байер показал выдающийся оверперформанс.
+2
0
+2
Ответ deadjoker
Судя по стате, Бавария была лучше Байера. Но Байер показал выдающийся оверперформанс.
По какой ещё стате?) По забитым мячам?)
+2
0
+2
«Харри Кейн… Мой любимый Харри Кейн»… Снова без трофеев...
+3
-1
+2
Поздравляю, но не от всего сердца.
+2
0
+2
Ответ заратустра-будрайтис
Байер умницы, молодцы и уратоварищи. Только это не имеет никакого отношения к ЛЧ, где Бавария унизит любого соперника
С тремя атаками на Эмирейтс так себе унижение. Арсенал сам себе привёз, полностью переиграв по качеству игры
+1
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Ответ Вася Жучкин
Если из Баварии не уйдет, то должен выиграть. Шутки шутками, еотоо, что Бавария настолько скатится, я не верю
Ювентус 9 лет подряд становился чемпионом Италии, а потом бац и вовсе перестали завоёвывать трофеи. Последний трофей выиграли 3 года назад, кубок Италии. А ведь Ювентус даже не был бедным клубом.
Надеюсь, что с Баварией то же самое не произойдет, но они не застрахованы от этого. Не зря же говорят "чем выше поднимаешься, тем и больнее падать".
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Адекватный
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Ответ Бакыт Кадыров
Как бы Кейн круто смотрелся бы в Реале,именно такого игрока не хватает Мадриду
Ты болельщик Барселоны?)
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Ответ Evgen_Hazard
Почему без? Они уже вылетели от Арсенала?
Там дальше или Сити, или Реал — без шансов для нынешней безяйцевой Баварии.
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Ответ заратустра-будрайтис
Завтра прибьют Арс, а в полуфинале вытрут о занавеску реал или сити
Байер в чемпионате уже прибили и вытерли. ;)
+1
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0
Ответ заратустра-будрайтис
Байер умницы, молодцы и уратоварищи. Только это не имеет никакого отношения к ЛЧ, где Бавария унизит любого соперника
Очевидно, что в этом сезоне там нет команды, а такие ЛЧ не выигрывают.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Очевидно, что в этом сезоне там нет команды, а такие ЛЧ не выигрывают.
Победа унижением
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Ответ Озил, озю и буду озить
С тремя атаками на Эмирейтс так себе унижение. Арсенал сам себе привёз, полностью переиграв по качеству игры
Конечно привезли сами себе, увидели Баварию, трусики мокрые стали, коленочки задрожали и привезли.
Допустим у Баварии три атаки гол, гол, штанга Комана. А сколько у Арса? Знаменитое доминирование Артеты это да, а моменты? Ну?
В своем лучшем состоянии за последние 15 лет Арс ничего не сиог сделать с Баварией в худшем состоянии за 15 лет и это дома. На Альянсе же Бавария просто жестко надругается над ними
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Ответ заратустра-будрайтис
Завтра прибьют Арс, а в полуфинале вытрут о занавеску реал или сити
Ты бы так не зарекался про Реал
А то уже однажды обещали устроить «ад»
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НеверКейн переиграл Неверкузен.
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Ответ Dragon10
Неожиданно, конечно, что Бавария не выиграла чемпионат. Но один сезон не показатель, надеюсь, в следующем Кейн снимет заговор
А кто бы смог превзойти результаты Байера?
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Байер дружно, всей командой ответил: данке шон - Харри! Никуда не уходи....
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