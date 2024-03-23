Дюков о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Это проблема других клубов. Сейчас достаточно большая плотность в таблице»
Александр Дюков высказался о доминировании «Зенита» в Мир РПЛ.
— Видите необходимость реформы формата РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков и то, что команды борются только за чемпионство?
— Есть два турнира — Кубок России и чемпионат страны, они успешно дополняют друг друга. Увеличилось количество игр, много интересных матчей, есть интрига.
— Вы не видели проблемы в предыдущие пять лет, когда весной не было интриги? «Зенит» побеждал за несколько туров, а борьбы за еврокубков нет, потому что нет еврокубков.
— Какое у вас предложение — играть весь сезон, а потом определять победителя в серии пенальти? К тому же, если одна команда, как вы говорите, доминирует, то изменение формата соревнований на это не повлияет.
— В этом есть проблема — в доминировании одной команды?
— Наверное, это не проблема той команды, которая доминирует. Это проблема других клубов. Кроме того, кто сейчас доминирует? У нас сейчас достаточно большая плотность в турнирной таблице.
— Но это только в текущем сезоне.
— Если жить прошлым, то можно вспомнить, например, доминирование «Спартака» в 90-е годы. Я не вижу сейчас никакой проблемы, – сказал президент РФС.
Любое доминирование когда то заканчивается.
Закончится и эта зенитовская серия.
Кто придет на смену, и когда, вот что интересно) пример Байера и Баварии демонстрирует, что не только в финансах дело (или с другой стороны пример Луческу и Манчини в Зените же показывает то же самое, но с другого угла)
С Зенитом можно конкурировать, пример не только текущий сезон. А то, что в других командах происходит самоуничтожение в той или иной форме по независящим от Зенита причинам, точно не должно волновать петербуржцев.
А за Зенит только за большие деньги