Дюков о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Это проблема других клубов. Сейчас достаточно большая плотность в таблице» 

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Дюков Футбол

Александр Дюков высказался о доминировании «Зенита» в Мир РПЛ.

— Видите необходимость реформы формата РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков и то, что команды борются только за чемпионство?

— Есть два турнира — Кубок России и чемпионат страны, они успешно дополняют друг друга. Увеличилось количество игр, много интересных матчей, есть интрига.

— Вы не видели проблемы в предыдущие пять лет, когда весной не было интриги? «Зенит» побеждал за несколько туров, а борьбы за еврокубков нет, потому что нет еврокубков.

— Какое у вас предложение — играть весь сезон, а потом определять победителя в серии пенальти? К тому же, если одна команда, как вы говорите, доминирует, то изменение формата соревнований на это не повлияет.

— В этом есть проблема — в доминировании одной команды?

— Наверное, это не проблема той команды, которая доминирует. Это проблема других клубов. Кроме того, кто сейчас доминирует? У нас сейчас достаточно большая плотность в турнирной таблице.

— Но это только в текущем сезоне.

— Если жить прошлым, то можно вспомнить, например, доминирование «Спартака» в 90-е годы. Я не вижу сейчас никакой проблемы, – сказал президент РФС.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только Спартак в 90 ых не выпускал в старте 9 иностранцев 😂
+19
-10
+9
Ответ Причёска Бэйла
У Зенита есть возможность скупить лучших российских футболистов?
.. и посадить их на лавку)
+11
-4
+7
Ответ </c/>
надо расформировать клуб доминатор и никого подтягивать не нужно будет...
Тогда почему доминатор 90ых всё ещё существует, несмотря на приколы с допингом и поножовщиками?
+11
-6
+5
Ответ </c/>
надо расформировать клуб доминатор и никого подтягивать не нужно будет...
Взять все и поделить! Ага)
+8
-4
+4
Спартак в 90 не тратил гос.деньги на хороших игроков из за рубежа.
+8
-6
+2
Ответ suka1989
А ты шутишь в саду
Это не шутка
+5
-3
+2
Как же они все достали,у кого Газпром и Питер тот и доминирует.Газпром народное достояние,они всех поровну должны финансировать.
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Спартак бы мог доминировать в ФНЛ, но это не точно…
А ты шутишь в саду
+8
-7
+1
Да нет никаких проблем.
Любое доминирование когда то заканчивается.
Закончится и эта зенитовская серия.
Кто придет на смену, и когда, вот что интересно) пример Байера и Баварии демонстрирует, что не только в финансах дело (или с другой стороны пример Луческу и Манчини в Зените же показывает то же самое, но с другого угла)
С Зенитом можно конкурировать, пример не только текущий сезон. А то, что в других командах происходит самоуничтожение в той или иной форме по независящим от Зенита причинам, точно не должно волновать петербуржцев.
0
0
0
Да, Спартак в 90-х доминировал в РПЛ, потому что было большее финансирование по сравнению с другими командами, но когда он играл в еврокубках, я за него болел как за сборную России, поэтому что приятно было смотреть, а на Зенит с огромным вливанием денег Народного достояния в еврокубках в последние годы смотреть было не интересно от слова совсем!
0
0
0
Ответ Виталик Украинский
Доминатор на наркорынке? Хорошо, что вы начали что-то понимать.
на чём сидишь??? на белом или на черном???
0
0
0
Ответ Причёска Бэйла
У Зенита есть возможность скупить лучших российских футболистов?
Спартак не тупо скупал,за Спартак хотели играть
А за Зенит только за большие деньги
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий