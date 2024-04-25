Балтика – ЦСКА: прогноз на матч 26 тура российской Премьер-лиги, 28 апреля

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В воскресенье, 28 апреля, калининградская «Балтика» на своем поле примет столичный ЦСКА. Встреча команд пройдет в Калининграде, на стадионе «Ростех Арена», и начнется в 21:30 по московскому времени. Синоптики обещают три градуса тепла и ясную погоду, а значит, фанаты получат удовольствие от футбола, а футболисты покажут свою наилучшую игру.

 

Обе команды решают разные турнирные задачи. Калининградцы идут в зоны вылета и при отсутствии набранных очков в оставшихся матчах рискуют и вовсе вернуться в Первую лигу – подэлитный турнир страны. Что же касается «армейцев», то ЦСКА пока что идет в середине турнирной таблицы, но при должной удачливости и стабильности игры сохраняет шансы на топ-5 по итогам розыгрыша РПЛ.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

  • победа ЦСКА или ничья – 1.45;
  • тотал меньше 2.5 – 1.74;
  • обе забьют (нет) – 1.85.

В предстоящей встрече подопечные Владимира Федотова – безусловно, фаворит матча. Однако для написания объективного прогноза на матч «Балтика» – ЦСКА, рассмотрим статистику выступления команд в последних пяти матчах, турнирные перспективы калининградцев и москвичей, индивидуальные показатели лучших ассистентов и бомбардиров, а также списки травмированных и дисквалифицированных игроков. При формировании прогноза, будет использовать коэффициенты от аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум». Эти данные помогут вам сделать осмысленную ставку на предстоящий поединок.

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«Балтика»

 

Подопечные Сергея Игнашевича провели в чемпионате России 25 матчей, в которых выиграли шесть встреч, в пяти поединках сыграли вничью и потерпели 14 поражений. «Балтика» – к слову, новичок Премьер-лиги, забила 25 голов и пропустила 36 мячей – с общей разницей в -6 голов, калининградцы идут только на 15 месте в турнирной таблице. В активе команды 23 балла, а для выхода из зоны вылета, коллективу нужно набрать минимум три очка.

В последних пяти матчах калининградцы выиграли две встречи и потерпели три поражения:

  • 24.04.24 «Краснодар» – «Балтика» 3:2;
  • 20.04.24 «Балтика» – «Крылья Советов» 2:1;
  • 16.04.24 ЦСКА – «Балтика» 2:0;
  • 13.04.24 «Ахмат» – «Балтика» 1:7;
  • 07.04.24 «Зенит» – «Балтика» 1:0.

Отметим результаты команды – калининградцы в довольно напряженной встрече уступили петербургскому «Зениту», зато в следующей встрече камня на камне не оставили от обороны грозненского «Ахмата», в игре Кубка России команда вполне ожидаемо уступила ЦСКА, а затем, в чемпионате страны, выиграла самарские «Крылья Советов» – команду из середины турнирной таблицы. В предыдущем матче РПЛ «Балтика» едва не спасла ничью в матче с «Краснодаром», но все-таки потерпела поражение.

В предыдущих пяти играх калининградцы забили 11 голов и пропустили восемь мячей. Что касается владения мячом, то «Балтика» держит мяч на протяжении 445 игрового времени.

Лучший бомбардир команды чилиец Анхело Энрикес. Игрок проводит в Калининграде первый сезон. Футболист отыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил восемь голов. На втором месте идет Данила Козлов – воспитанник питерского «Зенита» провел в составе калининградцев восемь матчей, в которых забил три гола. На третьем месте идет Алекс – бразилец проводит в составе «Балтики» первый сезон. Игрок провел десять матчей во всех турнирах, и забил три гола.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Максим Кузьмин. Игрок проводит пятый сезон в составе калининградцев. Полузащитник провел 31 матч во всех турнирах и записал на свой счет три ассиста. На втором месте идет Роберто Фернандес с тремя ассистами в 34 играх, для боливийца это первый сезон в «Балтике». На третьей строчке расположился Данила Козлов с двумя результативными передачами в восьми матчах.

Из-за дисквалификации в предстоящей встрече не сыграет Максим Кузьмин. Также из-за травм участие в матче не примут Джоэл Фамейе, Гедеон Гузина и Диего Луна.

После игры с ЦСКА, калининградцев ждут два непростых выезда в Ростов и Екатеринбург, затем дома команда сыграет с «Динамо», а также снова отправится в Ростов на поединок с одноименной командой. В заключительном туре РПЛ «Балтика» дома сыграет с «Локомотивом».

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ЦСКА

 

Подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице. «Армейцы» в 25 чемпионата страны выиграли девять встреч, в 11 поединках сыграли вничью и потерпели пять поражений. Команда наколотила 44 гола – к слову, столько же и у лидирующего «Зенита», а пропустили «армейцы» 33 мяча. Разница забитых и пропущенных голов составляет +11, это третий показатель в лиге.

В последних пяти матчах ЦСКА выиграл две встречи, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда наколотила 10 голов и пропустила шесть мячей. Подопечные Владимира Федотова владеют мячом на протяжении 49.8% игрового времени:

  • 25.04.24 ЦСКА – «Спартак» 0:0;
  • 20.04.24 ЦСКА – «Ахмат» 1:2;
  • 16.04.24 ЦСКА– «Балтика» 2:0;
  • 13.04.24 «Локомотив» – ЦСКА 3:0;
  • 07.04.24 ЦСКА – «Факел» 4:1.

В последних пяти играх отметим победы команды над «Факелом» и «Балтикой» – «армейцы» достигли успеха в играх с командами, уступающими в классе. В играх с московскими «Локомотивом» и «Спартаком» «армейцы» добились ничейных исходов. Впрочем, не обошлось без провала – игра с терпящим бедствие «Ахматом» оказалась для «армейцев» проигрышной.

Лучший бомбардир команды – Федор Чалов. Воспитанник «армейцев» проводит в составе команды восьмой сезон – форвард на некоторое время отлучался в аренду в швейцарский «Базель». Федор Чалов провел в составе столичного клуба в нынешнем сезоне 35 игр во всех турнирах, наколотил 14 голов, восемь из которых забил с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте идет Антон Заболотный с 10 голами, одним с пенальти, в 35 играх. Воспитанник красно-синих долгое время играл за другие команды, но уже проводит третий сезон в составе родного клуба. На третьем месте идет Милан Гаич – серб, проводящий второй сезон в ЦСКА, забил пять голов в 34 поединках.

Лидирует в списке лучших ассистентов Аббосбек Файзуллаев. Узбек провел 26 матчей и отдал шесть ассистов. Игрок проводит первый сезон в столичном клубе. На втором месте идет Иван Обляков с пятью голевыми передачами в 31 матче, россиянин играет за ЦСКА на протяжении шести сезонов, а третье место занимает Федор Чалов с четырьмя ассистами в 35 поединках.

В предстоящей встрече команде не помогут Максим Мухин, Егор Ушаков – игроки получили травмы. Из-за вызова в сборную не сыграет Аббосбек Файзуллаев, а из-за дисквалификации не примет участие в поединке Виллиан Роша.

После игры с «Балтикой», «армейцам» предстоит встреча с «Зенитом» в Кубке России, затем команда сыграет с «Рубином» и петербуржцами в чемпионате страны, вновь встретится с «Зенитом» в Кубке России. В двух заключительных матчах российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Пари НН» и «Уралом».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

 

История противостояния команд насчитывает 13 матчей, в которых «Балтика» выиграла только в одном матче. ЦСКА побеждал в восьми играх, остальные поединки завершились ничейным результатом. В последних пяти очных матчах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 16.04.24 ЦСКА – «Балтика» 2:0;
  • 03.04.00 «Балтика» – ЦСКА 0:1;
  • 30.09.23 ЦСКА – «Балтика» 1:0;
  • 24.09.08 ЦСКА – «Балтика» 1:0;
  • 27.06.07 «Балтика» – ЦСКА 0:1.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» предлагают высокие коэффициенты на игру. Так, на победу команды Игнашевича дают коэфф 3.47, так же оценена и ничья, а вот победа ЦСКА котируется в 2.28. Мы сделаем ставку на двойной исход – победа ЦСКА или ничья, дополнительно предположим, что в матче будет забито немного голов, а также «армейцы» не пропустят в предстоящем поединке.

Наши варианты ставок на игру:

  • победа ЦСКА или ничья – 1.45;
  • тотал меньше 2.5 – 1.74;
  • обе забьют (нет) – 1.85.

Где смотреть матч Балтика – ЦСКА

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Балтика – ЦСКА
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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