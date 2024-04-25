Балтика – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, сыграют Балтика и ЦСКА в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Калининград».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Балтика – ЦСКА

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Балтика – ЦСКА

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