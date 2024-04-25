Балтика – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Балтика и ЦСКА в 26 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Последние матчи Балтика
- Краснодар – Балтика : 3 – 2
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
- Ахмат – Балтика : 1 – 7
- Зенит – Балтика : 1 – 0
Последние матчи ЦСКА
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
- ЦСКА – Факел : 4 – 1
Прогноз на матч Балтика – ЦСКА
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