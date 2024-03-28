На матч «Интера» Месси с «Нью-Инглэнд Революшн» в апреле продано более 60 000 билетов. Рекорд посещаемости клуба из Бостона – 61 316 зрителей в 2002-м

Теги МЛС Нью-Инглэнд Революшн Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики рекорды Интер Майами Футбол

«Нью-Инглэнд Революшн» близок к рекорду посещаемости на матче с «Интер Майами».

«Нью Инглэнд Революшн» примет «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, 27 апреля. В среду клуб объявил, что на матч продано уже более 60 000 билетов, еще около 5 000 билетов остается в наличии.

Рекорд посещаемости на домашней игре «Нью Инглэнд Революшн» был установлен в 2002 году – тогда на матч Кубка МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» пришли 61 316 зрителей.

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15 комментариев
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Достаточно сообщить что Месси точно играет, и народ потянется со всех городов.
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Ответ Jan Paskel
даже из Анкорэджа?
Не узнавал
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Эффект Лео Месси! 🐐🇦🇷
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На матчи Аль-Нассра раздают бесплатные билеты и даже так половина стадиона пустая)
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У них ЧМ скоро в асашай, ажиотаж растет. После ЧМ вряд ли будет столько же ходить. Футбол там чуть сильнее дворового, смотреть не на что.
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на игру рональды столько даже саранчи не наберется)
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Из-за Месси даже в СА аншлаги.. И подпевки : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха..😀😮
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Ответ Кино Музыка
Достаточно сообщить что Месси точно играет, и народ потянется со всех городов.
даже из Анкорэджа?
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Ответ gPk
На матчи Аль-Нассра раздают бесплатные билеты и даже так половина стадиона пустая)
Трибуны в СА напоминают китайские во время всяких международных стартов, когда китайцы приходят по указке партии с транспарантами и болеют как на параде))
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