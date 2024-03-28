На матч «Интера» Месси с «Нью-Инглэнд Революшн» в апреле продано более 60 000 билетов. Рекорд посещаемости клуба из Бостона – 61 316 зрителей в 2002-м

«Нью-Инглэнд Революшн» близок к рекорду посещаемости на матче с «Интер Майами».

«Нью Инглэнд Революшн» примет « », в составе которого выступает , 27 апреля. В среду клуб объявил, что на матч продано уже более 60 000 билетов, еще около 5 000 билетов остается в наличии.

Рекорд посещаемости на домашней игре « » был установлен в 2002 году – тогда на матч Кубка МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» пришли 61 316 зрителей.