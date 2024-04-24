Кроос о 3:2 в класико: «Реал» победил бы «Барсу» 4:0, если бы играл хорошо. Не лучший матч для обеих команд»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Класико Футбол

Тони Кроос поделился мнением о матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги.

«По правде говоря, надо сказать, что по уровню игры это был не лучший матч. С обеих сторон. Обе команды допустили много ошибок и потеряли много мячей.

На самом деле, если бы мы играли хорошо, то мы могли бы обыграть их со счетом 4:0 в этой игре.

Они особенно не наседали на нас, особенно в первом тайме», – заявил в подкасте Einfach mal Luppen полузащитник «Реала».

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51 комментарий
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Тони недоволен собой, его точность передач была всего 97.6% по данным whoscored
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Если бы Барса сыграла хорошо, то выиграл бы 6:2..
+13
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Сто тыщ пятьсот миллиардов голов забили бы
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В одном точно Тони прав - качество игры было низким и ошибок для таких мастеров было овер.
Обеим командам крайне тяжело дались матчи в ЛЧ. Много сил и эмоций оставили на поле.
+8
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+7
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ты аргументировать как-то можешь? А то не здрасьте не до свиданья, накинулся ни с чего. Я повторяю вопрос, что случилось и почему я вдруг опозорился?
+6
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+5
Ответ pit4er
Тони недоволен собой, его точность передач была всего 97.6% по данным whoscored
Но игра была так себе, за матч 3-4 раза увидел его на поле
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А что он не так сказал? Матч был неплохим, но далеко не лучшее Класико, многовато брака с обеих сторон было, мало по-настоящему острых моментов у ворот.
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-2
+5
Судья недодал, ага
+9
-4
+5
Мы тоже могли бы выиграть ЛЧ если хорошо играли 🤔
+7
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+4
А если бы Барса сыграла так хорошо, как в 2010, то выиграла бы 5-0. К чему всегда все эти «если»🤦🏼‍♂️
+8
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А что случилось, за что тебе Рига стыдно?
+4
-1
+3
Ответ Brosco
Если бы у него не было там интернета, нам надо было скинуться на него . Пока он тут пишет, победы Реала в тройне слаще
Это да. Его возгоранием полностью удовлетворён. Судя по последним комментариям, ему очень больно:)
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+2
Ответ Homelander_666
Комментарий удален модератором
Достоин унижений, пусть наслаждается)
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Ответ Oleg Kostin
Если бы засчитали гол Ямала и не дали пенальти на Васкесе, кто знает, выиграли бы вы и сыграли в ничью вообще)
Действительно, зачем давать пенку на подножке?:)) Обычное же дело для штрафной:))
Реально анекдот, когда снова и снова рассуждают о ситуации по слоу-моу-повтору в то время, как на полной скорости восприятие куда более нормальное - на месте Васкеса только какой-нибудь Флэш или Ртуть смог бы избежать контакта:))
И да, контакт был с обеими ногами, а не с одной.
На что вообще был расчет при выставлении ноги подобным образом?
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Для чего Мадриду покупать победу в фактически уже завершенном чемпионате? Мне лишь стыдно, что Примера вновь выставлена в не самом лучшем свете, что в прошлом году отказались от системы определения взятия ворот. Была бы система, сейчас бы обсуждали исключительно только футбол, а не этот момент. Вот это меня действительно огорчает.
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Ответ Ansu Fati
И это только в 1 тайме
И только сам Тони Кроос
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Ответ Футбол_это_жизнь
Сто тыщ пятьсот миллиардов голов забили бы
И это только в 1 тайме
+3
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Напомнил персонажа Зеленая книга Тони Болтуна)
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Ответ Homelander_666
Комментарий удален модератором
Если бы у него не было там интернета, нам надо было скинуться на него .
Пока он тут пишет, победы Реала в тройне слаще
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Запомни это имя,я буду настигать тебя везде где увижу )
+3
-3
0
Ответ Brosco
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Brosco
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ NartApsua
Если бы Барса сыграла хорошо, то выиграл бы 6:2..
а Сити 6:0😂
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Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Его можно понять. :)
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Ответ cektor
Барса бы победила , если бы засчитали чистый гол ( уже разобрали в инете есть подтверждения) и не левый пенальти Реала.
В каком инете разобрали что это гол? Или у тебя какой то сказочный инет?
Даже если бы мяч пересек линию ворот( чего небыло, так как моделированные моменты с разных спортивных источников подтвердили что мяч полностью не пересек линию), но даже если допустить что мяч пересек линию, то судья был обязан отменить гол, так как Кубарси находился в пасивном офсайде, и мешал Лунину в том эпизоде!

https://t.me/ZZoneRM/17645
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Комментарий удален модератором
Ответ cektor
Барса бы победила , если бы засчитали чистый гол ( уже разобрали в инете есть подтверждения) и не левый пенальти Реала.
Если да кабы.
Тогда бы первый левейший гол Барсы не засчитали бы.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Закусывай
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Ответ Raul14
Почему же? Последние 4:0 и 4:1 для кого тогда?))
Дружище, я ведь тоже кое-что могу вспомнить, и это тебе о всём не понравится)
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