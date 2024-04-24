Кроос о 3:2 в класико: «Реал» победил бы «Барсу» 4:0, если бы играл хорошо. Не лучший матч для обеих команд»

Тони Кроос поделился мнением о матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги.

«По правде говоря, надо сказать, что по уровню игры это был не лучший матч. С обеих сторон. Обе команды допустили много ошибок и потеряли много мячей.

На самом деле, если бы мы играли хорошо, то мы могли бы обыграть их со счетом 4:0 в этой игре.

Они особенно не наседали на нас, особенно в первом тайме», – заявил в подкасте Einfach mal Luppen полузащитник « ».