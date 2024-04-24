Кроос о 3:2 в класико: «Реал» победил бы «Барсу» 4:0, если бы играл хорошо. Не лучший матч для обеих команд»
Тони Кроос поделился мнением о матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги.
«По правде говоря, надо сказать, что по уровню игры это был не лучший матч. С обеих сторон. Обе команды допустили много ошибок и потеряли много мячей.
На самом деле, если бы мы играли хорошо, то мы могли бы обыграть их со счетом 4:0 в этой игре.
Они особенно не наседали на нас, особенно в первом тайме», – заявил в подкасте Einfach mal Luppen полузащитник «Реала».
Обеим командам крайне тяжело дались матчи в ЛЧ. Много сил и эмоций оставили на поле.
Реально анекдот, когда снова и снова рассуждают о ситуации по слоу-моу-повтору в то время, как на полной скорости восприятие куда более нормальное - на месте Васкеса только какой-нибудь Флэш или Ртуть смог бы избежать контакта:))
И да, контакт был с обеими ногами, а не с одной.
На что вообще был расчет при выставлении ноги подобным образом?
Пока он тут пишет, победы Реала в тройне слаще
Даже если бы мяч пересек линию ворот( чего небыло, так как моделированные моменты с разных спортивных источников подтвердили что мяч полностью не пересек линию), но даже если допустить что мяч пересек линию, то судья был обязан отменить гол, так как Кубарси находился в пасивном офсайде, и мешал Лунину в том эпизоде!
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Тогда бы первый левейший гол Барсы не засчитали бы.