Анчелотти о Винисиусе: «У него достаточно смирения, чтобы стать лучше. Ему есть куда расти в игре в штрафной и работе без мяча»
Карло Анчелотти назвал сильные стороны Винисиуса Жуниора.
«Одно из его лучших качеств – это стабильность. У него по-прежнему есть потенциал для развития в том, что касается игры в штрафной и работы без мяча.
Он будет расти, у него достаточно смирения, чтобы стать лучше», – сказал главный тренер «Реала».
В нынешнем сезоне на счету бразильского вингера 13 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика Винисиуса доступна здесь.
Когда он нацелен на игру, на результат, тогда он неудержим.