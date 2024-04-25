Анчелотти о Винисиусе: «У него достаточно смирения, чтобы стать лучше. Ему есть куда расти в игре в штрафной и работе без мяча»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти назвал сильные стороны Винисиуса Жуниора.

«Одно из его лучших качеств – это стабильность. У него по-прежнему есть потенциал для развития в том, что касается игры в штрафной и работы без мяча.

Он будет расти, у него достаточно смирения, чтобы стать лучше», – сказал главный тренер «Реала».

В нынешнем сезоне на счету бразильского вингера 13 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика Винисиуса доступна здесь.

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17 комментариев
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ну насчёт скромности он конечно загнул
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Новость про Реал и Винисиуса, а значит Сквирти тут как тут. Настолько ему больно от новостей про МЮ, что он при любой возможности сливает свою желчь на ветке Реала:)
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Скромности Вини, конечно, не занимать) Вспомнил матч, где Марсело оттаскивал его, заставляя замолчать)
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Ответ atomio
В словаре оксфордском напротив слова «мерзость» в качестве примера стоит его фото
Ваше парное фото с кверти там будет уместнее
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Скромность была. В начале пути.
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Главное ему над собой поработать, в плане психоустойчивости
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Слово "смирения" точно правильно перевели? Это же явно про кого-то другого.
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Самый мерзкий игрок в современном футболе
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Когда папа говорит, что у Жуниора достаточно смирения, это означает, что у него его нет в принципе!
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Ну перевод явно корявый. У него достаточно покорности(послушания), чтобы стать лучше.
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У этого человека даже представления о смирении нет, если смотреть на его поступки
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Хорошо бы, если это действительно так было. Но по факту Вини очень много отвлекается на сторонние вещи.
Когда он нацелен на игру, на результат, тогда он неудержим.
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