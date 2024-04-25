Анчелотти о Винисиусе: «У него достаточно смирения, чтобы стать лучше. Ему есть куда расти в игре в штрафной и работе без мяча»

Карло Анчелотти назвал сильные стороны Винисиуса Жуниора.

«Одно из его лучших качеств – это стабильность. У него по-прежнему есть потенциал для развития в том, что касается игры в штрафной и работы без мяча.

Он будет расти, у него достаточно смирения, чтобы стать лучше», – сказал главный тренер «Реала».

В нынешнем сезоне на счету бразильского вингера 13 голов и 5 ассистов в 22 матчах за « » в . Подробная статистика доступна здесь.