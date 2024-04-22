Анчелотти об 1+1 Васкеса с «Барсой»: «Крайне важный для «Реала» игрок. Лукас конкурирует с Карвахалем, с одним из лучших крайних защитников в мире» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Футбол

Карло Анчелотти высоко отозвался о Лукасе Васкесе.

Хавбек «Реала» забил гол и отдал результативную передачу в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).

«Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах.

Карвахаль может выйти на поле, но есть и другие игроки, такие как Лукас и Морич, которые находятся сейчас в очень хорошей форме. Они здорово помогают нам, тем более после такой мясорубки, что была в среду [с «Ман Сити»]», – сказал главный тренер «Реала».

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов

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16 комментариев
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Опять Анчелотти использует индивидуальное мастерство таких звёзд как Васкес, Лунин. В то время как наш Пеп прокачивает с нуля таких ноунеймов как Холанд, Де Брюйне
+49
-7
+42
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
+30
-2
+28
Надеюсь Лукас останется в команде,надо продлить контракт с ним.Такой работяга просто необходим,ну и в раздевалке он Батя!Джуд говорил что он и Браим очень ему помогли в первые месяцы,с адаптацией в команде.
+11
0
+11
Великий. Его нужно оставлять. При этом Васкес всегда думает о команде. Он знает, что не основной, но когда нужна его помощь, то он выкладывается по полной программе. И при этом ещё один из лидеров в раздевалке.
+6
0
+6
Ответ Влад Аронофски
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
Потому что они ментально потревоженные.
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Опять Анчелотти использует индивидуальное мастерство таких звёзд как Васкес, Лунин. В то время как наш Пеп прокачивает с нуля таких ноунеймов как Холанд, Де Брюйне
Был матч Ли Лиги в этом сезоне, между Реалом и каким-то середняком, вроде Барсы, не помню точно, так вот, там играл Васкес. Весь матч обострял, накручивал соперников, шёл в дриблинг.
Кароче я офигел от перфоманса Васкеса, ведь ранее такой яркой игры не замечал за ним.
Вчера снова блестанул.
Удивительное преображение Васкеса.
+6
-1
+5
Ответ Влад Аронофски
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
Потому что они обиженки об..санные
+7
-2
+5
Кстати там прикольно еще Пике троллили, рекламируя концерт Шакиры на Бернабеу))
+6
-2
+4
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Был матч Ли Лиги в этом сезоне, между Реалом и каким-то середняком, вроде Барсы, не помню точно, так вот, там играл Васкес. Весь матч обострял, накручивал соперников, шёл в дриблинг. Кароче я офигел от перфоманса Васкеса, ведь ранее такой яркой игры не замечал за ним. Вчера снова блестанул. Удивительное преображение Васкеса.
а пенальти как забил уверенно вместе с Начо с СИТИ.
+3
0
+3
Ответ Влад Аронофски
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
потому что это их единственный трофей в сезоне🤣
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Васкес - лорд.
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Васкес любит блуд унижать
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Лукас - рабочая лошадка. Никогда не ноет,а работает на тренировках и ждет своего шанса и вчера показал потрясающую игру в своем исполнении. Герой матча, очень рад за него!
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И Васкез и Начо должны оставаться в команде. Второй надеюсь всё-таки передумает об уходе. Работяги. Скромняги. Пользу приносят. Идеальные игроки для тренера, когда можно положиться в любую минуту и при этом игрок не будет ныть о том, что ему играть не дают.
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Ответ Влад Аронофски
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
Комментарий удален модератором
Ответ Женя Щеулов
Комментарий удален модератором
поговаривают, что он вчера удалил свой профиль
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Ответ Влад Аронофски
Лукас сделал всю игру - заработанный пенальти, гол, голевая. А мвп человек который ничего не сделал 🤣 почему товарищи из бчк не кричат, что это незаслуженно, несправедливо? 🤔
Но Ямаль действительно отыграл очень круто, вся острота в атаке была от него, и это учитывая то, что его постоянно крыли втроём
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