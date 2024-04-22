Анчелотти об 1+1 Васкеса с «Барсой»: «Крайне важный для «Реала» игрок. Лукас конкурирует с Карвахалем, с одним из лучших крайних защитников в мире» 

Карло Анчелотти высоко отозвался о Лукасе Васкесе.

Хавбек «Реала» забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Барселоной» (3:2).

«Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с , которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах.

Карвахаль может выйти на поле, но есть и другие игроки, такие как и Морич, которые находятся сейчас в очень хорошей форме. Они здорово помогают нам, тем более после такой мясорубки, что была в среду [с «Ман Сити»]», – сказал главный тренер « ».

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов