Кадис — Мальорка: прогноз на матч 28.04.2024, Ла Лига

Внизу турнирной таблицы в Примере бушуют страсти не меньше тех, что происходили в минувшем туре во время «классико». За шесть туров до конца чемпионата стала постепенно вырисовываться тройка команд, у которых есть все шансы через месяц оказаться в Сегунде. «Кадис» в их числе. Как бы не старался коллектив Маурисио Пеллегрино, последние два поражения от каталонских команд сильно осложнили судьбу «желтой подлодки». Ниже только «Гранада» и «Альмерия». С последней играть в заключительном туре, но к тому времени нужно где-то раздобыть хотя бы шесть очков, ровно столько до спасительной 17-й позиции. Столько же и до «Мальорки», поэтому важность предстоящего поединка сложно переоценить.

«Островитяне» и сами в последнее время вряд ли могут быть собой довольны. В Примере в шести последних матчах две победы, одна ничья и три поражения. Все бы ничего, но и конкуренты набирают очки. Тут еще все силы были брошены за финал Кубка Испании. Соперник был очень силен, но основное и дополнительное время в матче с «Атлетиком» из Бильбао завершилось вничью. Пенальти многие считают лотереей, и в ней повезло баскам. Разочарование было большим, но нужно было возвращаться в борьбу за право остаться в высшем испанском дивизионе. Календарь до конца турнира представляется не самым сложным. Играть предстоит в основном с середняками, которые решили свои задачи, а в предпоследнем туре с главным аутсайдером «Альмерией». Впрочем, победа в «Кадисе» практически позволит решить задачу и не нервничать. Матч состоится на стадионе Нуэво Мирандилья, начало в 15:00 по московскому времени.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 1,5

Кадис

«Кадису» не привыкать бороться за выживание, команда закалилась в этих боях и все четыре когда с момента последнего выхода в Примеру в конце сезона решает задачу остаться в ней. Правда, сейчас ситуация хуже, чем в предыдущих случаях. Тогда «Кадис» был в роли нынешней «Мальорки» и имел хотя бы небольшой запас очков. Теперь же придется сначала как-то ликвидировать гандикап. Начиналось все в этом сезоне для «Кадиса» неплохо. Команда поначалу даже оказалась в шестерке сильнейших, потом восемь туров шла уверенно в середняках, но после началось падение.

К новому году андалузцы оказались непосредственно к зоне вылета, руководство спохватилось и решило расстаться с главным тренером Серхио Гонсалесом. Команду возглавил Пеллегрино, но на ситуацию кардинальное решение не сильно повлияло. Тринадцать туров подряд она идет на 18 месте. В последних пяти турах у «Кадиса» две победы, уже небольшой прогресс с учетом того, что в чемпионате всего четыре. Причем выиграть удалось не у кого-нибудь, а у мадридского «Атлетико», а затем у «Гранады». Настроение у болельщиков чуть улучшилось, но в двух последних турах снова два поражения.

Вполне можно сетовать на календарь. Помимо «Атлетико» в последних матчах приходилось играть с «Барселоной», «Жирной», «Реалом Сосьедад». Все эти команды сражаются за попадание в еврокубки, а сине-гранатовые и вовсе боролись за титул. Все в команде прекрасно понимают, насколько игра против непосредственного конкурента может повлиять на будущее коллектива. Но если удалось справиться с «Атлетико», то почему бы не выигратьу «Мальорки». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Кадиса».

Примера. 20.04.2024, «Жирона» — «Кадис» — 4 : 1

— «Кадис» — : 1 Примера. 13.04.2024, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Примера. 29.03.2024, «Кадис» — «Гранада» — 1 : 0

— «Гранада» — : 0 Примера. 15.03.2024, «Реал Сосьедад» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 09.03.2024, «Кадис» — «Атлетико Мадрид» — 2 : 0

Факты и цифры

Высшим достижением «Кадиса» в чемпионате Испании является 12 место в сезонах 1987-1988 и 2020-2021 годов

За всю историю существования команды она провела в Примере в общей сложности 14 сезонов

«Кадис» самая малорезультативная команда чемпионата, на ее счету 22 забитых мяча в 32 матчах, 5 из них на счету лучшего бомбардира нападающего Криса Рамоса

Лучшим ассистентом является нападающий Рохер Марти, на его счету 3 результативные передачи

Мальорка

Интересно, что «Мальорка» начинала нынешний сезон гораздо хуже «Кадиса». Она с первых туров оказалась внизу турнирной таблицы, но при этом умудрилась ни разу не попасть в зону вылета. Все время на помощь приходила какая-нибудь победа, три очка делали стакан наполовину полным и можно было пару туров жить спокойно. Букмекеры сейчас все как один считают, что из Примеры вылетит «Кадис», но что будет с их прогнозами, если «островитяне» проиграют предстоящий поединок.

«Мальорка» поднялась в Примеру три сезона назад, второй год ее возглавляет мексиканский специалист Хавьер Агирре. Причем по игре нельзя сказать, что команда заслужила вылет во второй дивизион. Она стабильно неудачлива в результатах, но просто в поединках с ней не бывает никому. Например, крупно «Мальорка» в этом сезоне проиграла всего один раз. Огорчил ее «Атлетик» из Бильбао. К тому же удалось выйти в финал Кубка Испании, где пришлось играть с теми же басками. И этот матч не имел ничего общего с тем проигранным. Нужно было только реализовать свои поытки в серии пенальти.

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Лутон

Если тренеры «Кадиса» на протяжении всего сезона судророжно тасовали состав, в матчах за команду из Андалуси сыграли аж тридцать футболистов, то у «островитян» с этим все в порядке. Есть твердый костяк, который состоит из опытных футболистов. Некоторые выступают за свои национальные сборные. Ведат Мурики один из лидеров команды Косово, Кайл Ларин нападающий сборной Канады, Неманя Радонич игрок сборной Сербии. Так что в вылет «Мальорки» верится с трудом, но все покажет игра в Кадисе. Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

Примера. 22.04.2024, «Севилья» — «Мальорка» — 2 : 1

— «Мальорка» — : 1 Примера. 13.04.2024, «Мальорка» — «Реал Мадрид» — 0 : 1

— 0 : Кубок Испании. 06.04.2024, «Атлетик Бильбао» — «Мальорка» — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— «Мальорка» — 1 : 1 (пен. : 2) Примера. 30.03.2024, «Валенсия» — «Мальорка» — 0 : 0

Примера. 16.03.2024, «Мальорка» — «Гранада» — 1 : 0

Факты и цифры

Высшим достижением в чемпионате Испании для «Мальорки» является 3 место, которое команда заняла в сезонах 1998-1999 и 2000-2001 годов

В прошлом сезоне команда заняла 9 место, набрав 50 очков, отставание от зоны еврокубков составило всего 3 очка

Лучшим бомбардиром «Мальорки» в нынешнем чемпионате является нападающий Абдон Пратс, на его счету 6 забитых мячей

Полузащитник Серджи Дардер лидирует среди ассистентов, на его счету 5 результативных передач

История личных встреч Кадиса и Мальорки

Предстоящий матч станет для команд 56 по счету. Первая встреча произошла в 1959 году. В рамках Сегунды в Кадисе команды сыграли вничью 2 : 2. Именно в Сегунде прошли большинство поединков. В обоих дивизионах небольшое преимущество по победам у «островитян». В Кубке Испании сыграно всего два матча, они остались за «Кадисом».

Победы «Кадиса» — 18

Победы «Мальорки» — 20

Ничьи — 16

Самая крупная победа «Кадиса» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа «Мальорки» — 6 : 2, 5 : 1, 4 : 0

Еще пять лет назад команды пересекались в Сегунде. Выходит так, что в следующем году они уже на 90 процентов друг с другом не сыграют. Первое, что бросается в глаза, это низкая результативность. Больше трех мячей клубы забивали аж в 1993 году, да и то делала тогда это только «Мальорка» на своем поле. Второй момент — гости в последний раз выигрывали в 2005 году, и это тоже была «Мальорка». Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 29.11.2023, «Мальорка» — «Кадис» — 1 : 1

Примера. 12.05.2023, «Мальорка» — «Кадис» — 1 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 28.01.2023, «Кадис» — «Мальорка» — 2 : 0

— «Мальорка» — : 0 Примера. 05.02.2022, «Мальорка» — «Кадис» — 2 : 1

— «Кадис» — : 1 Примера. 31.10.2021, «Кадис» — «Мальорка» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Кадис — Мальорка

В матче первого круга у «Мальорки» на своем поле было большое преимущество. Команда больше владела инициативой, нанесла больше ударов по воротам, но гости первыми открыли счет в самом дебюте матча. Великолепный удар со штрафного нанес Рубен Алькарас, и вратарь оказался бессилен. Хозяева сравняли счет на компенсированной минуте первого тайма. Отличился Абдон Пратс. Сыграв на опережение в штрафной площади, нападающий головой отправил мяч точно в угол ворот. Больше никто отличиться не смог. Букмекеры считают, что шансы хозяев в предстоящей игре у хозяев больше. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Кадиса» — 2,55

Ничья — 2,82

Победа «Мальорки» — 3,37

На коэффициенты влияет фактор своего поля. Велик соблазн поставить на ничью. Обычно редко коэффициент опускается ниже тройки. «Кадис» при новом тренере заиграл лучше, публика погонит своих футболистов вперед, а гости будут искать счастье в контратаках. Они тоже прекрасно понимают важность этой игры. Для интриги хотелось бы победы «Кадиса», и хозяева ее добудут.

Где смотреть матч Кадис – Мальорка

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽