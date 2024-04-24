Вулверхэмптон — Лутон Таун: прогноз на матч 27 апреля 2024, АПЛ

27 апреля 2024 года в английском городе Вулверхэмптон состоится матч 35 тура Чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Лутон Таун». Матч пройдет на стадионе «Молинью». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

У обеих команд в последних встречах чемпионата не лучшие результаты и идет серия из 2 поражений кряду. У кого получится прервать эту неудачную серию и сможет ли клуб из Лутона заработать важные для себя очки в битве за сохранение прописки, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ТМ (3).

Вулверхэмптон

В текущем первенстве АПЛ «волки» являются крепким середнячком и обосновались сейчас на 12 строчке в турнирной таблице. В 34 сыгранных турах чемпионата им удалось в свою копилку положить 43 балла, за счет 12 викторий и 7 ничейных исходов. Соперники выше в таблице далеко не ушли и от восьмого «Вест Хэма» отставание лишь в 5 баллов. Есть прекрасный запас и от зоны вылета: в 18 очков и при оставшихся 4 турах, они уже точно не вылетят.

Они забили в ворота соперников 46 мячей и это лишь 15 показатель в АПЛ, а ее форвард Матеус Кунья стал автором 11 забитых голов и 6 голевых передач и занимает 13 место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Пропустил клуб 54 мяча и это 9 результат в Премьер-Лиге, столько же позволили забить своим оппонентам и седьмой «Ньюкасл».

В последних 5 матчах английского чемпионата клуб из Вулверхэмптона смог набрать лишь 2 балла. Сначала они разошлись миром в гостях с «Бернли» (1:1), где на гол хозяев в конце 1 тайма, смогли быстро ответить своим. А сам матч был равным по обилию голевых моментов и результат получился закономерным.

Следом случился проигрыш дома от «Вест Хэма» (1:2). Счет открыли хозяева и вели в счете до 73 минуты игры, но соперник выдал отличную концовку встречи и перевернул ход игры, хотя в целом по игре матч был равным.

Затем была вновь ничья с «Ноттингем Форест» (2:2), где сначала «Вулвз» вели в счете, а потом уже сами отыгрывались. Матеус Кунья в этом матче отметился дублем.

В матче 34 тура был проигрыш без каких-либо шансов «Арсеналу» (0:2). Была очень неважная игра в обороне и в атаке вообще ничего не получалось.

А в последнем сыгранном перенесенном матче 29 тура случилось поражение от «Борнмута» (0:1). Вновь не лучшая игра в атаке и 1 фатальная ошибка в обороне стоила команде поражение.

Из-за проблем со здоровьем предстоящую встречу пропустят следующие игроки: Чивоме, Лемина, Доусон и Нету. Под вопросом участие Белгарда, у которого травмировано колено.

Результаты «Вулверхэмптона» в 5 последних сыгранных матчах:

24.04.24 «Вулверхэмптон» — «Борнмут» 0: 1 ;

0: ; 20.04.24 «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 0: 2 ;

0: ; 13.04.24 «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» 2:2;

06.04.24 «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 1: 2 ;

1: ; 02.04.24 «Бернли» — «Вулверхэмптон» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Вулверхэмптона»:

На протяжении 7 матчей клуб не может победить, при этом 5 поражений;

В 2 последних матчах команда проигрывает;

В 4 последних домашних играх были поражения;

В 3 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 из 6 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;

Клуб отличается голом в 3 из 5 последних поединках.

Лутон Таун

В текущем сезоне АПЛ «Лутон» не впечатляет своей игрой и борется сейчас всеми силами за выживание. Сейчас команда замыкает зону вылета, располагаясь на 18 строчке и от спасительной 17 позиции находится всего в одном балле отставания. А вот 16 «Эвертон» имеет приличный отрыв в 8 очков. Всего же в 34 турах чемпионата клубу удалось набрать 25 баллов, благодаря 6 победам и 7 ничейным исходам.

Клубу из Лутона в этом сезоне удалось забить 47 мячей и это 14 показатель в чемпионате. Больше всех отличились Моррис и Адебайо (по 9 голов).

А вот игра в обороне у «Лутона» в том сезоне оставляет желать лучшего и их 75 пропущенных мячей это лишь 19 результат в лиге.

В последних 5 встречах английского первенства команде удалось в свою копилку положить лишь 3 балла. Сначала был проигрыш в гостях от «Тоттенхэма» (1:2), где удалось первыми открыть счет и вести в нем большую часть игры. Только вот 2 тайм не задался для гостей и они пропустили в нем дважды, один из которых в концовке встречи.

Следом был проигрыш в гостях от «Арсенала» (0:2), где 2 мяча было пропущено в первом тайме. А клуб из Лутона смог лишь 1 раз ударить в створ ворот соперника и то не особо опасно.

В матче 32 тура «Лутон» прервал свою неудачную серию и обыграл дома «Борнмут» (2:1). Хозяева пропустили первыми и проигрывали в счете до 73 минуты матча, но потом смогли совершить камбэк, выйдя вперед под занавес встречи. Автором победного мяча стал Моррис, забивший на 90 минуте встречи.

Затем случился крупный проигрыш в гостях от «Манчестер Сити» (1:5). Если в первом тайме клуб из Лутона еще держался и пропустил 1 гол, то во втором их оборону соперник уже 4 раза успешно растерзал, на что удалось ответить лишь 1 раз.

Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал

А в последнем сыгранном туре было крупное домашнее поражение от «Брентфорда» (1:5). Здесь оба тайма получились провальными и гости были на голову их сильнее, что и показал итоговый счет. Хозяевам удалось забить лишь гол престижа в концовке встречи.

Из-за различных травм у «Лутона» игру пропустят целый ряд футболистов: Огбене, Адебайо, Андерсен, Белл, Баун, Локьер, Накамба и Поттс.

Результаты «Лутон Таун» в 5 последних сыгранных матчах:

20.04.24 «Лутон Таун» — «Брентфорд» 1: 5 ;

1: ; 13.04.24 «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» 5 :1;

— «Лутон Таун» :1; 06.04.24 «Лутон Таун» — «Борнмут» 2 :1;

— «Борнмут» :1; 03.04.24 «Арсенал» — «Лутон Таун» 2 :0;

— «Лутон Таун» :0; 30.03.24 «Тоттенхэм» — «Лутон Таун» 2:1.

Интересные статические факты последних матчей «Лутон Таун»:

В 14 последних матчах в активе команды всего лишь 1 победа и при этом 10 поражений;

У клуба 2 поражения кряду;

В последних 4 гостевых матчах было поражение;

В 3 последних матчах клуба обе команды забивали;

В 3 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 гол за игру;

Команда отличается голом в 3 последних поединках.

Вулверхэмптон – Лутон Таун: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 34 встречи. 14 побед в них было на стороне «Вулвз», а 13 в активе «Лутона». И 7 игр закончились ничейным результатом.

«Вулвз» в этих матчах забивали в среднем 1,76 голов (60 мячей), а «Лутон» 1,65 (56 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Вулверхэмптона» (5:0), в далеком 1959 году в рамках Премьер-Лиги. «Лутон Таун» победил максимально с разницей в 4 мяча (4:0) и (5:1), в 1983 и 1955 годах.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

23.09.23 «Лутон Таун» – «Вулверхэмптон» (1:1).

02.08.23 «Вулверхэмптон» – «Лутон Таун» (0:0).

05.01.13 «Лутон Таун» – «Вулверхэмптон» ( 1 :0).

– «Вулверхэмптон» ( :0). 03.03.07 «Лутон Таун» – «Вулверхэмптон» (2: 3 ).

(2: ). 26.08.06 «Вулверхэмптон» – «Лутон Таун» (1:0).

В последних 5 сыгранных очных поединках «Вулвз» 2 раза обыгрывал соперника, на что он ответил 1 викторией. И дважды команды расходились миром в последних встречах.

В 2 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 3 последних встречах было забито менее 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Вулверхэмптон – Лутон Таун

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Вулверхэмптона» — 1.96;

Ничья — 3.95;

Победа «Лутон Таун» — 3.65;

1X — 1.30;

X2 — 1.87;

Ф1 (0) — 1.48;

Ф2 (0) — 2.71;

ТБ (2,5) — 1.61;

ТМ (2,5) — 2.37;

ТБ (3) — 2.00;

ТМ (3) — 1.85;

ОЗ (да) — 1.56;

ОЗ (нет) — 2.47.

Для «Вулверхэмптона» эта игра практически ничего не решает в турнирной таблице, а для «Лутона» в борьбе за выживание сейчас каждое очко очень важно, ведь любая осечка может лишить их шансов на сохранение прописки. Да и клуб из Лутона в 3 последних очных встречах не проигрывал сопернику.

Поэтому неплохим вариантом здесь будет заключить пари на X2, за приличный кэф 1.87.

Обе команды в текущем сезоне не особо результативны. Да и 3 последних сыгранных очных матчах было забито менее 3 мячей. Тут можно заключить пари на ТМ (3), за неплохой коэффициент 1.85.

Где смотреть матч Вулверхэмптон – Лутон

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