Кадис – Мальорка где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Кадис и Мальорка в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон де Карранса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кадис – Мальорка
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Кадис
- Жирона – Кадис : 4 – 1
- Кадис – Барселона : 0 – 1
- Кадис – Гранада : 1 – 0
- Реал Сосьедад – Кадис : 2 – 0
- Кадис – Атлетико : 2 – 0
Последние матчи Мальорка
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
- Атлетик – Мальорка : 1 – 1
- Валенсия – Мальорка : 0 – 0
- Мальорка – Гранада : 1 – 0
Прогноз на матч Кадис – Мальорка
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