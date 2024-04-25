Сергеев про 0:2 от «Рубина»: «Жаль, что не забили в начале – моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Сделаем выводы на оставшиеся пять туров»

Иван Сергеев высказался о причинах поражения в игре против «Рубина».

Вчера «Зенит» уступил « » (0:2) в матче перенесенного 21-го тура Мир . В параллельной встрече «Краснодар» обыграл «Балтику» (3:2). Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками, «быки» отстают на одно очко.

– Что произошло с «Зенитом» в игре с «Рубином»?

– Будем разбирать этот матч. В любом случае очень жаль, что проиграли, к тому же дома. И дали приблизиться к нам «Краснодару». С другой стороны, без поражений, как известно, не бывает побед. Так что сделаем выводы на оставшиеся пять туров.

– Что стало главной причиной поражения?

– Жаль, что не забили быстрые голы в начале встречи – моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Но это, что называется, навскидку. Надо будет проанализировать причины более детально на холодную голову, – сказал нападающий « ».

Семак о 0:2 от «Рубина»: «Не день «Зенита» – ничего в ворота не летело, соперник оборонялся очень глубоко. А в обороне ошибки были, есть и будут»

У «Зенита» 24 удара и 0 голов в матче с «Рубином» (0:2). Последний раз такое было в игре с «Томью» в 2009-м