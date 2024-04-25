Сергеев про 0:2 от «Рубина»: «Жаль, что не забили в начале – моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Сделаем выводы на оставшиеся пять туров»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев высказался о причинах поражения в игре против «Рубина».

Вчера «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура Мир РПЛ. В параллельной встрече «Краснодар» обыграл «Балтику» (3:2). Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками, «быки» отстают на одно очко.

– Что произошло с «Зенитом» в игре с «Рубином»?

– Будем разбирать этот матч. В любом случае очень жаль, что проиграли, к тому же дома. И дали приблизиться к нам «Краснодару». С другой стороны, без поражений, как известно, не бывает побед. Так что сделаем выводы на оставшиеся пять туров.

– Что стало главной причиной поражения?

– Жаль, что не забили быстрые голы в начале встречи – моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Но это, что называется, навскидку. Надо будет проанализировать причины более детально на холодную голову, – сказал нападающий «Зенита».

Семак о 0:2 от «Рубина»: «Не день «Зенита» – ничего в ворота не летело, соперник оборонялся очень глубоко. А в обороне ошибки были, есть и будут»

У «Зенита» 24 удара и 0 голов в матче с «Рубином» (0:2). Последний раз такое было в игре с «Томью» в 2009-м

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6 комментариев
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Ответ Дмитрий9779
Тренерская победа Рахимова.Семак сначала всю оборону перекроил,а потом ещё Барриоса убрал.Если Эракович был готов играть с начала матча то почему не он в старте?Мостовой вместого того чтобы прибавить после промахов из выгодных позиций вообще сдал.Без Сантоса слева тускло всё.Кассьрра получает мяч и бежит с ним к боковой...Нет претензий к Мантуану,Барриосу,Артур неплохо вышел,Клауду надо силы тратить не на споры,Вендел в конце в обороне отработал,значит силы есть,а движение впереди не показал в матче.
Скорее тренерское поражение Семака. Команда Рахимова сыграла организовано, как на тренировке, потому что игроки Зенита позволяли им все. Не атаковали соперника в момент приёма мяча, удары по воротам были слабыми, поэтому и становились лёгкой добычей вратаря. Скорости были включены только последние 20 минут.
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Просто Рубин больше хотел выиграть и приложил для этого все имеющиеся силы и ресурсы.
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Да уж, Ваня. Игра Зенита в последних матчах называется УГ
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Не выводы надо делать, а вводы. Такие толстые, болезненные вводы.
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Тренерская победа Рахимова.Семак сначала всю оборону перекроил,а потом ещё Барриоса убрал.Если Эракович был готов играть с начала матча то почему не он в старте?Мостовой вместого того чтобы прибавить после промахов из выгодных позиций вообще сдал.Без Сантоса слева тускло всё.Кассьрра получает мяч и бежит с ним к боковой...Нет претензий к Мантуану,Барриосу,Артур неплохо вышел,Клауду надо силы тратить не на споры,Вендел в конце в обороне отработал,значит силы есть,а движение впереди не показал в матче.
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Ответ Виталик Украинский
Скорее тренерское поражение Семака. Команда Рахимова сыграла организовано, как на тренировке, потому что игроки Зенита позволяли им все. Не атаковали соперника в момент приёма мяча, удары по воротам были слабыми, поэтому и становились лёгкой добычей вратаря. Скорости были включены только последние 20 минут.
Некоторые товарищи в команде при единоборствах убирают ноги.
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