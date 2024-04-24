«Зенит» проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ – «Рубину» дома

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России с декабря.

Петербуржцы дома уступили « » (0:2) в перенесенном 21-м туре Мир .

Это первое поражение « » в текущем сезоне чемпионате России за 8 матчей – последний раз проигрывали «Локомотиву» в декабре (1:3).

До сегодняшнего дня было 5 побед и 2 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» на выезде» 28 апреля.

Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. Отрыв от «Краснодара» сократился до 1 балла.