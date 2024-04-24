«Зенит» проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ – «Рубину» дома
«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России с декабря.
Петербуржцы дома уступили «Рубину» (0:2) в перенесенном 21-м туре Мир РПЛ.
Это первое поражение «Зенита» в текущем сезоне чемпионате России за 8 матчей – последний раз проигрывали «Локомотиву» в декабре (1:3).
До сегодняшнего дня было 5 побед и 2 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» на выезде» 28 апреля.
Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. Отрыв от «Краснодара» сократился до 1 балла.
И как говорил Сергей Богданович: мы еще не чемпионы) вся интрига впереди)
Отмечу попытки Мостового, но они в большинстве случаев порят моменты, чем приносят пользу.
P.s. Карлика наглого в лице Клаудинью было бы неплохо удалить или хотя бы показать ЖК. Многовато позволяет себе "трепать языком" для такой нулевой игры.
Апогей идиотии был в матче с Химками, абсолютно слабой командой с 8-9 очками за сезон, которая по странному стечению обстоятельств именно в матче с Рубином решила, что должна набирать очки. Там была даже клоунада с "перебить пенальти", где судья и липовый пендаль поставил в ворота Рыжикова, так еще и липово заставил этот пендаль перебивать. По-моему кстати даже после перебития Химки не забили, но это неточно. Вроде мы там выиграли 2:4 кое-как.
И Зенит - мать его !
А мы не верили …