«Зенит» проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ – «Рубину» дома

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России с декабря.

Петербуржцы дома уступили «Рубину» (0:2) в перенесенном 21-м туре Мир РПЛ.

Это первое поражение «Зенита» в текущем сезоне чемпионате России за 8 матчей – последний раз проигрывали «Локомотиву» в декабре (1:3).

До сегодняшнего дня было 5 побед и 2 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» на выезде» 28 апреля.

Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. Отрыв от «Краснодара» сократился до 1 балла.

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71 комментарий
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Старый добрый Рубин, наказывающий фаворитов.
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Я так понимаю, в мае вся Россия за Краснодар?))
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Ответ R14052010
Матч Рубина с Барсой💔
Тот праймовый состав Рубина прошёлся бы ураганом по нынешним бразилам
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Абсолютно худшая игра Зенита при Семаке в чемпионате, сравниться с ней может разве что матч с ЦСКА в Москве ,в первый его сезон , когда в команде ещё был Маркизио, полная безыдейность и безнадёга.
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+8
Ответ Captain_Noname
Вот бы тебя - в раздевалку. Да ещё и со стулом. Вот было бы здорово. Вот бы да🤗
Вот бы тебя - в специализированное учреждение для выдачи желтой справки
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Даку у Рубина просто молодчина. Так прибавил по ходу сезона. Абсолютно заслуженная победа Рубина.
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Забавно конечно, что в каждом матче соперников лучший игрок матча это вратарь. Кому то не повезет, залетит все
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Ну, по факту катастрофы не случилось. Ледяной душ латиносам нужен был, они тупо не играли в последних матчах. Теперь будет интересно посмотреть на матч с Динамо, и какие выводы будут сделаны после встречи с начальством (а он точно спустится в раздевалку сейчас).
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+6
Ответ Rurik Gislasson
Все по делу. Нельзя играть так как играет Зенит.футбол наказывает. И если до этого проходило,тут смачно прибили Зенит. Да,вратари тащат порой против Зенита и выдают матчи жизни,но Зенит очень вяло играет когда это не раздражитель. Это давняя проблема.
Дюпин всего лишь на своём уровне сыграл, выше головы не прыгал сегодня, а порой может.
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С Рубином дома постоянно сложные матчи получаются. Не помню, чтобы с ними было легко даже дома
И как говорил Сергей Богданович: мы еще не чемпионы) вся интрига впереди)
+6
-2
+4
Дайте еще 200 лямов на Бразильцев:)
+18
-15
+3
Все по делу. Нельзя играть так как играет Зенит.футбол наказывает. И если до этого проходило,тут смачно прибили Зенит. Да,вратари тащат порой против Зенита и выдают матчи жизни,но Зенит очень вяло играет когда это не раздражитель. Это давняя проблема.
+4
-1
+3
Ответ Джонни Кэтсвил
Я так понимаю, в мае вся Россия за Краснодар?))
СНГ
+4
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+3
Ответ Mac Miller
Тот праймовый состав Рубина прошёлся бы ураганом по нынешним бразилам
Эхх, помню, как они подряд брали 2 золота Рпл, топчики были. Красавчики, за них было не стыдно в ЛЧ.
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Рубин как криптонит для зенита)
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Рубин- я за этот город стою! Питерские, как наказывать вас будем?....)
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Проблема этого Зенита - отсутствие игрока, который решает матчи, в которых не идёт. Задатки пока только у Кассьеры, но до уровня пикового Дзюбы и Малкома ему далеко. Вендел может, но он пляжник, как и Клаудиньо. Педро ещё мал, Мантуан потерял свою джокерскую удачу.
Отмечу попытки Мостового, но они в большинстве случаев порят моменты, чем приносят пользу.
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Ответ luu
Абсолютно худшая игра Зенита при Семаке в чемпионате, сравниться с ней может разве что матч с ЦСКА в Москве ,в первый его сезон , когда в команде ещё был Маркизио, полная безыдейность и безнадёга.
Да идея там абсолютно та же примерно, что и всегда - постоянный контроль мяча, - только в этом случае Семак уже сам всё поломал, и пытаясь исправить уже поломанное, сломал ещё сильнее. Там вообще не надо было после перерыва кого-либо менять, а он поменял Алипа и из его зоны зашёл первый мяч, и задницу после этого сразу тоже не надо было менять(не такими заменами уж точно)
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Бичи заслуженно влетели, без вариантов даже.
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Картина на трибунах была подстать игре Зенита - 14 тысяч любителей фан-променада и бесплатных булок плюс горстка пятисотрублевых фанатов. Печальное зрелище
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Зенит играл слабее Рубина и заслуженно проиграл. Все нытье про судейство - это просто клоунада и какая-то высшая степень наглости.

P.s. Карлика наглого в лице Клаудинью было бы неплохо удалить или хотя бы показать ЖК. Многовато позволяет себе "трепать языком" для такой нулевой игры.
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Ответ Ямальский СБГ
Картина на трибунах была подстать игре Зенита - 14 тысяч любителей фан-променада и бесплатных булок плюс горстка пятисотрублевых фанатов. Печальное зрелище
Но в рабочий день тяжело нагнать зрителей.. )
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с Оренбургом отскочили...
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Кто знает.. что с Миллером?
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Ответ Captain_Noname
Хоспаде, да всём плевать! Зенит уже чемпион по итогам 24-х туров! Завидуйте, хейтеры
Чемпион😁? Краснодар для тебя какая-то шутка, да?
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Вручайте Семаку почаще ордена, работает !
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Скоро и бюджетники не будут ходить на наш Зенит,сегодня вон вообще пустой стадион,так миллиарды не заработать на шарфах
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Где-то улыбается один туркмен, в лучших традициях!
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Ответ Фан Рубина
Старый добрый Рубин, наказывающий фаворитов.
Мне больше нравился Рубин, когда Рубин был сам фаворитом. Тогда он мог легко победить Зенит со счетом 3:1 или Спартак со счетом 3:0, а потом мучиться с каким-нибудь Шинником, Томью, Химками и прочими командами, которые ставили глухой автобус и так рвали свою пятую точку с лидером, будто бы именно в этом матче им важнее всего набрать очки)

Апогей идиотии был в матче с Химками, абсолютно слабой командой с 8-9 очками за сезон, которая по странному стечению обстоятельств именно в матче с Рубином решила, что должна набирать очки. Там была даже клоунада с "перебить пенальти", где судья и липовый пендаль поставил в ворота Рыжикова, так еще и липово заставил этот пендаль перебивать. По-моему кстати даже после перебития Химки не забили, но это неточно. Вроде мы там выиграли 2:4 кое-как.
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Ответ Фан Рубина
Старый добрый Рубин, наказывающий фаворитов.
Рубин - отец интриги !
И Зенит - мать его !
А мы не верили …
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