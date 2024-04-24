Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Рашид Рахимов не считает победу «Рубина» над «Зенитом» случайностью.

«Рубин» в гостях победил «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это?

– Чудес не бывает. Я считаю, что так говорить нельзя. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Ребята выполнили план, который у нас был, на 80%.

Нужно отдать должное «Зениту», у них индивидуально классные игроки. Нам было важно командное взаимодействие, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

«Рубин» с 36 очками занимает 8-е место в Мир РПЛ. «Зенит» лидирует с 50 очками.

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36 комментариев
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Рубин по классике выдал матч жизни против Зенита.
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С Семаком подрались после матча?
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Рубин вы просто красавцы! зенит реально многим надоел своими судейскими чемпионствами.
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Ответ Саня Беляков
Рубин по классике выдал матч жизни против Зенита.
Учитывая как зенит обдирает рубин бессовестно на рынке, не мудрено
+14
-2
+12
Спартачи, зачем вам Карпин? У Рахимова очков больше, он умеет обыгрывать Зенит. Рахимов по моему больше всего очков отнял у Зенита в этом чемпионате. Вот вам и готовый тренер для Спартака.
+9
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+8
Ответ Joe Barbar
Рубин вы просто красавцы! зенит реально многим надоел своими судейскими чемпионствами.
Меня вот Зенит не напрягает с этой точки зрения. Меня напрягает то, что у них нет чемпионской игры. Нет игры соответственно составу. Они делают тот минимум который нужен для чемпионства. И вот это реально бесит. Почему бы не поставить игру которая рвёт всех? Ресурс то есть.
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+8
Нет, без шуток, я действительно не понимаю, что еще нужно травоядному для спокойной победы в ЧР. Еще десять бразильцев? Двадцать?
+9
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Классическая игра от Зенита.Создавать,пробовать забить. Потом пустить в контратаке. Так уже бывало и это уже к сожалению систематично.
+6
-1
+5
Ответ ОттоДракула
С Семаком подрались после матча?
поели багет
+5
0
+5
Ответ Amalfitano
Спартачи, зачем вам Карпин? У Рахимова очков больше, он умеет обыгрывать Зенит. Рахимов по моему больше всего очков отнял у Зенита в этом чемпионате. Вот вам и готовый тренер для Спартака.
Больше всего очков у Семака отнял Галактионов.
+4
0
+4
Ответ riverman1980
По валянию на поле игроки Рубина план даже перевыполнили )
ни все же Клаудиньо с Венделом прыгать рыбкой на траву.
+4
-1
+3
Ответ Joe Barbar
Рубин вы просто красавцы! зенит реально многим надоел своими судейскими чемпионствами.
Судейскими чемпионствами? Зенит,думаю,в рпл со всеми справится и без судей.
+7
-5
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Ответ </c/>
лучший тренер чемпионата заслуженно победил самого распиаренного...
5 чемпионств подряд кого хош распиарят даже без пиарщиков
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Ответ Joe Barbar
ЛОЖЬ!!!
Ну как тут не поверить столь "аргументированному" ответу от человека, который только вчера зарегистрировался...
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Ответ Joe Barbar
Рубин вы просто красавцы! зенит реально многим надоел своими судейскими чемпионствами.
"судейскими чемпионствами"?!
Может всё-таки клей Момент стоит использовать строго по назначению? А то ж ведь так можно и до разговоров с Наполеоном докатиться и анекдоты начать травить на пару с Рейганом
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Ответ 2vdhrvmmzf
Учитывая как зенит обдирает рубин бессовестно на рынке, не мудрено
И не напоминай. Зенит просто обожает перекупать игроков из Рубина, а рубиновое руководство слишком "податливо влиянию своих господинов из северной столицы" и всегда прогибались, отдавая любого игрока, которого они хотят.
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По валянию на поле игроки Рубина план даже перевыполнили )
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Ответ Саня Беляков
Рубин по классике выдал матч жизни против Зенита.
Что это за классика такая?)
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Ответ ОттоДракула
С Семаком подрались после матча?
Так Рахимов должен побеждать здесь, вроде бы. Я бы ставил на него, несмотря на то, что он старее.
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Ответ ОттоДракула
С Семаком подрались после матча?
Семак с женой не согласовал, не разрешила.
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Ответ Саня Беляков
Рубин по классике выдал матч жизни против Зенита.
Не всем же ноги раздвигать перед гегемоном
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//Но то, как «Арсенал» сыграл, чтобы добиться этого, и то, как СМИ говорили о волшебной стратегии... В мое время это было не так.

Я несколько раз выигрывал у «Манчестер Сити». Но это называлось не потрясающей стратегией, а оборонительной игрой. Припаркованным автобусом. Двухэтажным автобусом. Точка зрения была другой», – сказал Моуринью.
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Остальные 20 выполнил Зенит
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Красавцы!
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Ответ pyritanza
"судейскими чемпионствами"?! Может всё-таки клей Момент стоит использовать строго по назначению? А то ж ведь так можно и до разговоров с Наполеоном докатиться и анекдоты начать травить на пару с Рейганом
с какой палаты------

мне просто интересно)?
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Ответ pyritanza
Ну как тут не поверить столь "аргументированному" ответу от человека, который только вчера зарегистрировался...
хех, это что-то меняет??)))))))))))))))) Если я смотрю футбол минимум лет 25! То есть если недавно я впервые реганулся, то я далек от футбола?!))) а те кто зарег год назад или 10 лет назад, ну просто гении, аналитики футбола?!)))) 😁 да??))))
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Ответ pyritanza
Ну как тут не поверить столь "аргументированному" ответу от человека, который только вчера зарегистрировался...
я помню чемпионат мира в Мехико, чемпионат Европы СССР Голландия. Причём тут рег?!))))
😁
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Ответ riverman1980
Больше всего очков у Семака отнял Галактионов.
А сколько очков у Зенита отнял Дзюба?🤔
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ДНК Курбан Бердыева.
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Рахимов забил гол в ворота ПСЖ тридцать лет назад.
В "Спартаке" тогда два таджика играли.
Так, вспомнилось...
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