Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»
Рашид Рахимов не считает победу «Рубина» над «Зенитом» случайностью.
«Рубин» в гостях победил «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
– Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это?
– Чудес не бывает. Я считаю, что так говорить нельзя. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Ребята выполнили план, который у нас был, на 80%.
Нужно отдать должное «Зениту», у них индивидуально классные игроки. Нам было важно командное взаимодействие, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
«Рубин» с 36 очками занимает 8-е место в Мир РПЛ. «Зенит» лидирует с 50 очками.
Может всё-таки клей Момент стоит использовать строго по назначению? А то ж ведь так можно и до разговоров с Наполеоном докатиться и анекдоты начать травить на пару с Рейганом
Я несколько раз выигрывал у «Манчестер Сити». Но это называлось не потрясающей стратегией, а оборонительной игрой. Припаркованным автобусом. Двухэтажным автобусом. Точка зрения была другой», – сказал Моуринью.
мне просто интересно)?
😁
В "Спартаке" тогда два таджика играли.
Так, вспомнилось...