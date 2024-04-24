Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»

Рашид Рахимов не считает победу «Рубина» над «Зенитом» случайностью.

«Рубин» в гостях победил «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура Мир .

– Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это?

– Чудес не бывает. Я считаю, что так говорить нельзя. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Ребята выполнили план, который у нас был, на 80%.

Нужно отдать должное « », у них индивидуально классные игроки. Нам было важно командное взаимодействие, – сказал главный тренер « » .

«Рубин» с 36 очками занимает 8-е место в Мир РПЛ. «Зенит» лидирует с 50 очками.