Семак о 0:2 от «Рубина»: «Не день «Зенита» – ничего в ворота не летело, соперник оборонялся очень глубоко. А в обороне ошибки были, есть и будут»
Сергей Семак объяснил поражение в матче с «Рубином».
В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» уступил со счетом 0:2.
«Не получилось забить, а без этого побеждать невозможно. А что касается обороны, конечно, ошибки были, есть и будут.
Подходов сегодня у нас было много, но сегодня не наш день, ничего в ворота не летело.
«Рубин» оборонялся всеми возможными средствами, очень глубоко. У нас некому было забить, не хватило нам в завершающей стадии атак.
Движения у нас было достаточно, поэтому дело не в физическом состоянии», – сказал главный тренер «Зенита».
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За отсутствие характера команду точно не поругать
Уберите его к черту , он пропускает каждый удар
Ерохина пожалуйста отправьте уже куда нибудь из команды, он элементарных вещей не может сделать.
Одни навесы, как будто в атаке снова Азмун с Дзюбой играют.
И да, почему Вендел в очередной раз растворился на поле, но не был заменён? Почему в очередной раз команда весь матч играет навесами в никуда, а Ерохин выходит на 88?
Ну и при 0-1 снимать опорника - это несвоевременный жест отчаяния. Зачем структуру рушить? Выпустили почти всех атакующих игроков, а они походу просто место на поле поделить не смогли. Точечные замены по позиции были бы полезнее наверняка, думаю так бы заковыряли один и второй бы не пустили в свои
Ты должен 90 минут играть а не первые 15 минут.