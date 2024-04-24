Семак о 0:2 от «Рубина»: «Не день «Зенита» – ничего в ворота не летело, соперник оборонялся очень глубоко. А в обороне ошибки были, есть и будут»

Сергей Семак объяснил поражение в матче с «Рубином».

В перенесенном матче 21-го тура Мир « » уступил со счетом 0:2.

«Не получилось забить, а без этого побеждать невозможно. А что касается обороны, конечно, ошибки были, есть и будут.

Подходов сегодня у нас было много, но сегодня не наш день, ничего в ворота не летело.

« » оборонялся всеми возможными средствами, очень глубоко. У нас некому было забить, не хватило нам в завершающей стадии атак.

Движения у нас было достаточно, поэтому дело не в физическом состоянии», – сказал главный тренер «Зенита».

Всего +1 между «Зенитом» и «Краснодаром»! Гонка в РПЛ жива – расклады после поражения чемпиона