Семак о 0:2 от «Рубина»: «Не день «Зенита» – ничего в ворота не летело, соперник оборонялся очень глубоко. А в обороне ошибки были, есть и будут»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак объяснил поражение в матче с «Рубином».

В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» уступил со счетом 0:2.

«Не получилось забить, а без этого побеждать невозможно. А что касается обороны, конечно, ошибки были, есть и будут.

Подходов сегодня у нас было много, но сегодня не наш день, ничего в ворота не летело.

«Рубин» оборонялся всеми возможными средствами, очень глубоко. У нас некому было забить, не хватило нам в завершающей стадии атак.

Движения у нас было достаточно, поэтому дело не в физическом состоянии», – сказал главный тренер «Зенита».

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55 комментариев
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Ответ rarog
Я конечно впустую всё это напишу и тут одни улюлюканья будут-но по мне второй тайм был хорош- после второго гола не сдулись, перли вперёд, опять катастрофически не летело плюс очередной матч жизни воротчика За отсутствие характера команду точно не поругать
Только играть то так надо было не после того, как доигрались до 0-2. В отсутствии характера команду не обвинишь, а вот в отсутствии профессионализма очень даже. Несколько дней назад Оренбург уже чуть не наказал. И показал что обыграть в полноги никого не получится. И что? Выводы не сделаны.
+33
-4
+29
Ответ Скунсик
Ну не скажи, воротчик тащил конечно в первом тайме, ну уж слишком академично. Вендел никакой, Мост уставший, кроме Мантуана и вспомнить то некого, Клауд иногда.
Мост слишком много думает о себе.
+25
0
+25
Я конечно впустую всё это напишу и тут одни улюлюканья будут-но по мне второй тайм был хорош- после второго гола не сдулись, перли вперёд, опять катастрофически не летело плюс очередной матч жизни воротчика
За отсутствие характера команду точно не поругать
+33
-14
+19
Потому что у всех вратари, а у нас Миша хороший парень.
Уберите его к черту , он пропускает каждый удар
+27
-8
+19
Ну не скажи, воротчик тащил конечно в первом тайме, ну уж слишком академично. Вендел никакой, Мост уставший, кроме Мантуана и вспомнить то некого, Клауд иногда.
+13
-2
+11
Серёжа замены просто отвратные.
Ерохина пожалуйста отправьте уже куда нибудь из команды, он элементарных вещей не может сделать.
+9
-1
+8
Ответ Анатолий Дмитриевич
что? Кержаков вытащил мертвый мяч при 0:1, так бы уже на 60-й минуте можно было заканчивать.
Какой мёртвый))) он отбил перед собой , чем опять чуть не привез , но героически отбил свой же косяк)
+9
-2
+7
Кстати, по той весне что выдает Козлов, большой вопрос к ТШ, почему его отпустили и почему не дали шанс. Теперь у нас есть некоторые проблемы с лимитом и бестолковый вредитель Мостовой в старте. А Козлов лучший в очень бодрой весенней Балтике.
+8
-1
+7
Серёжа, мы с тобой разные матчи смотрели, что ли? Какое ещё движение? Какие моменты?
Одни навесы, как будто в атаке снова Азмун с Дзюбой играют.
+7
-1
+6
А план на игру какой был? Как собирались взламывать низкий блок? А тактика какая предполагась? "Ахалай-махалай, гол, залетай! Ох, ну не залетело, ну штош."
И да, почему Вендел в очередной раз растворился на поле, но не был заменён? Почему в очередной раз команда весь матч играет навесами в никуда, а Ерохин выходит на 88?
+8
-3
+5
Ответ Саня Беляков
Потому что у всех вратари, а у нас Миша хороший парень. Уберите его к черту , он пропускает каждый удар
что? Кержаков вытащил мертвый мяч при 0:1, так бы уже на 60-й минуте можно было заканчивать.
+12
-7
+5
Ответ Alexander Prokofyev
Бразильцы сливают Семака
Нужно назначать Тите и устраивать карнавал)
+6
-1
+5
Не понятно , зачем пели эти дифирамбы Алипу я вообще не понимаю, абсолютно ненужная деталь в Зените бегало в 1 тайме. И опять, опять Семак выпускает этого 87 минутноЁхина. ну зачем? Нельзя было раньше пойти Ва-Банк и сыграть как то не предсказуемо? Вообще всё читалось как ясный день. Закономерное поражение!
+5
-1
+4
Ответ fil_spb
Только играть то так надо было не после того, как доигрались до 0-2. В отсутствии характера команду не обвинишь, а вот в отсутствии профессионализма очень даже. Несколько дней назад Оренбург уже чуть не наказал. И показал что обыграть в полноги никого не получится. И что? Выводы не сделаны.
Ну ваще у Зенита испокон веков сложно с автобусными командами. Рубин весь 1 тайм вдесятером в штрафной стоял
+7
-3
+4
Ну всё, расходимся, сегодня просто "не день Зенита" и "ничего не летело", а то, что он полностью налажал с заменами, убрав сперва Алипа, через зону которого залетел первый мяч, а потом зачем-то сразу ринулся ва-банк, заменив Барриоса, чем облегчил Рубину задачу, то это просто совпадение. Нечего тут больше обсуждать...
+5
-1
+4
Слишком медленно все, академично…
+4
-1
+3
Моменты, конечно, можно вспомнить, но фактически реальной угрозы воротам Дюпина не было. Огромное количество передач и навесов либо накрывались спокойно, либо шли в руки вратарю. Не было ощущения, что вот-вот мяч должен залететь, как, например, в кубке со Спартаком.
Ну и при 0-1 снимать опорника - это несвоевременный жест отчаяния. Зачем структуру рушить? Выпустили почти всех атакующих игроков, а они походу просто место на поле поделить не смогли. Точечные замены по позиции были бы полезнее наверняка, думаю так бы заковыряли один и второй бы не пустили в свои
+3
0
+3
У него команда не бежит,а он какую то пургу несет.
Ты должен 90 минут играть а не первые 15 минут.
+4
-1
+3
Может быть, хоть теперь до латиносов дойдет, что это не чемпионат Урюпинска
+7
-5
+2
Ответ Саня Беляков
Мост слишком много думает о себе.
Просто все ждут Саню Белякова у руля Зенита
+3
-1
+2
Ответ Rurik Gislasson
Зенит много матчей играет очень вальяжно, тут надо что-то бр=ольшее чем просто сожаление о неарилизованных моментах.
Это не вальяжно. Это называется "контроль мяча". Только с теми скоростями, что есть в чемпионате, и тем, сколько касаний позволяют себе игроки и их соперники, выглядит это со стороны всё как вальяжная игра
+2
0
+2
Ответ fil_spb
Кстати, по той весне что выдает Козлов, большой вопрос к ТШ, почему его отпустили и почему не дали шанс. Теперь у нас есть некоторые проблемы с лимитом и бестолковый вредитель Мостовой в старте. А Козлов лучший в очень бодрой весенней Балтике.
Точно смотрел матчи Балтики? Козлов пока не показывает ничего, чтобы хотя бы на замену выходить в команде-чемпионе. Если только авансом. Его хвалят лишь потому, что почти у всех по нему были совсем нулевые ожидания. А во-вторых, играть на пространстве в Балтике с низкими требованиями и тащить команду-чемпион против автобусов – абсолютно разные задачи по уровню сложности. Как человек, который за последние почти 4 года видел 95% его матчей, уверен, что на таком же уровне могут играть многие его ровесники, но не все получают шансы, здесь нужно везение.
+3
-1
+2
Зенит много матчей играет очень вальяжно, тут надо что-то бр=ольшее чем просто сожаление о неарилизованных моментах.
+4
-2
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С таким составом, Сема!!!
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Никто не может выигрывать постоянно! Время от времени все проигрывают. Вот следующий матч будет более показательным.
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Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
Хм, между Рубином и Спартаком разница в 2 очка. А! Я понял, Рубин просто " середняк", а Спартак " Великий Середняк!"
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Ответ Саня Беляков
Потому что у всех вратари, а у нас Миша хороший парень. Уберите его к черту , он пропускает каждый удар
Тут уже не раз писали, что проблема не во вратарях, а в том, кто их тренирует. Бирюкова давно уже пора на заслуженную пенсию... Спасоба за Золото 1984, но когда это было!!!
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старомодный и плюшевый футбол у Семака. Не ну главное Ерохин вышел.
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Я уверен что Семак профукал чемпионство в этом сезоне и продул он его не этой игрой а играми на своем поле))) безобразными играии)))в этом году они не достойны титула
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Ответ Captain_Noname
Просто все ждут Саню Белякова у руля Зенита
А скоро это будет, я уже готовлюсь не переживай)
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