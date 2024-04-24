Вулверхэмптон – Лутон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Вулверхэмптон и Лутон в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Молинью Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вулверхэмптон – Лутон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
- Бернли – Вулверхэмптон : 1 – 1
Последние матчи Лутон
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
- Арсенал – Лутон : 2 – 0
- Тоттенхэм – Лутон : 2 – 1
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Лутон
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