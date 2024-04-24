Вулверхэмптон – Лутон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля

В субботу, 27 апреля, сыграют Вулверхэмптон и Лутон в 35 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Молинью Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вулверхэмптон – Лутон

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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