Энцо Фернандес: «Хочу достичь той версии себя, что была на ЧМ-2022. Возможно, пока я не раскрыл потенциал до конца»
Энцо Фернандес рассказал об адаптации к АПЛ.
«Я пытаюсь достичь той версии себя, которая была на чемпионате мира. Хочу ощущать себя тем Энцо, который играл на чемпионате мира. Хочу вернуться в то состояние.
Я чувствую себя хорошо, с каждым днем мне становится все лучше, но я пока еще не чувствую себя на 100 процентов. Я все еще адаптируюсь и пока не вижу себя прежнего, но я стараюсь достичь этого как можно быстрее и упорно работаю каждый день.
По моему мнению, Премьер-лига – лучшая лига в мире. Она такая динамичная, в ней так много качественных игроков. Я думаю, она лучшая. Я всегда смотрел АПЛ по телевизору. Интенсивность, атмосфера, все было по-другому.
Теперь, когда я ощущаю это на себе, это кажется невероятным. Первые шесть месяцев были сложными для меня. Мне было тяжело адаптироваться, но сейчас я чувствую себя гораздо более подготовленным, чем в начале.
Может быть, пока я не раскрыл до конца свой потенциал, но мне нравится быть в таком большом клубе, как «Челси», наслаждаться Премьер-лигой каждые выходные с такими страстными болельщиками. Мне нравится быть здесь», – сказал полузащитник «Челси» Энцо Фернандес.
может, я требую многого, но игрок за такие деньги обязан уметь бить по мячу, а у него все удары мимо. вспоминаешь, что делал Фрэнк с таких позиций, и плакать хочется