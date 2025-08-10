9

«Монако» Головина отдал вратаря Маецки в аренду «Бресту»

«Монако» объявил о переходе вратаря Радослава Маецки в «Брест».

25-летний поляк ушел в аренду на один сезон.

В прошлом сезоне Маецки провел 15 матчей в Лиге 1, трижды сыграв на ноль.

Голкипер выступает за «Монако» с 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2028-го.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
