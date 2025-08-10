«Монако» Головина отдал вратаря Маецки в аренду «Бресту»
«Монако» объявил о переходе вратаря Радослава Маецки в «Брест».
25-летний поляк ушел в аренду на один сезон.
В прошлом сезоне Маецки провел 15 матчей в Лиге 1, трижды сыграв на ноль.
Голкипер выступает за «Монако» с 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2028-го.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
