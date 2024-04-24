Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Ньюкасл и Шеффилд Юнайтед в 35 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Ньюкасл
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ньюкасл – Эвертон : 1 – 1
- Ньюкасл – Вест Хэм : 4 – 3
Последние матчи Шеффилд Юнайтед
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
- Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед : 3 – 1
Прогноз на матч Ньюкасл – Шеффилд
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