Фулхэм – Кристал Пэлас: прогноз на матч 27 апреля 2024, Английская Премьер-лига

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Кристал Пэлас Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

Место проведения: Крэйвен Коттэдж, Лондон

Дата: 27.04.2024

В преддверии поединка между Фулхэм и Кристал Пэлас на поле стадиона «Крэйвен Коттэдж» наш аналитический отдел провел тщательный анализ данных, чтобы предоставить вам наиболее точный прогноз.

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

Текущая форма команд:

Фулхэм, несмотря на некоторые усилия, испытывает трудности в последних играх. Средний показатель пропущенных голов в пять последних матчах составляет 2.00. Однако они проявляют стабильность в атаке, забивая в 11 из 13 последних игр.

Кристал Пэлас, напротив, показывает более устойчивую игру, выигрывая три из последних трех матчей и не проигрывая в 6 из 8 последних противостояний с Фулхэмом. К тому же, средний показатель забитых голов за последние пять игр составляет 2.00.

Прогноз на матч Астон Вилла – Челси

Личные встречи:

Исторический анализ последних 17 встреч этих команд указывает на некоторую равную борьбу. При этом семь побед приходятся на Фулхэм, шесть на Кристал Пэлас и четыре матча завершились вничью.

Прогноз:

С учетом текущей формы команд и их статистических показателей, мы предполагаем, что матч будет интенсивным и результативным. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, что создает пространство для ожидания голов с обеих сторон поля.

Коэффициенты от букмекеров также указывают на интерес к данному прогнозу. Например, в линии букмекера Фонбет на победу Фулхэма (П1) ставится коэффициент 2, на ничью (Х) – 3.6, а на победу Кристал Пэлас (П2) – 3.6.

Прогноз на тотал забитых мячей за игру:

С учетом вышеизложенного, мы ожидаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и недостатки в обороне, наш прогноз на тотал забитых мячей за игру составляет более 2.5 голов.

Таким образом, предлагаем вам обратить внимание на этот прогноз при размещении ваших ставок.

Где смотреть матч Фулхэм – Кристал Пэлас

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Фулхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий