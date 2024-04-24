Фулхэм – Кристал Пэлас: прогноз на матч 27 апреля 2024, Английская Премьер-лига

Место проведения: Крэйвен Коттэдж, Лондон

Дата: 27.04.2024

В преддверии поединка между Фулхэм и Кристал Пэлас на поле стадиона «Крэйвен Коттэдж» наш аналитический отдел провел тщательный анализ данных, чтобы предоставить вам наиболее точный прогноз.

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Текущая форма команд:

Фулхэм, несмотря на некоторые усилия, испытывает трудности в последних играх. Средний показатель пропущенных голов в пять последних матчах составляет 2.00. Однако они проявляют стабильность в атаке, забивая в 11 из 13 последних игр.

Кристал Пэлас, напротив, показывает более устойчивую игру, выигрывая три из последних трех матчей и не проигрывая в 6 из 8 последних противостояний с Фулхэмом. К тому же, средний показатель забитых голов за последние пять игр составляет 2.00.

Прогноз на матч Астон Вилла – Челси

Личные встречи:

Исторический анализ последних 17 встреч этих команд указывает на некоторую равную борьбу. При этом семь побед приходятся на Фулхэм, шесть на Кристал Пэлас и четыре матча завершились вничью.

Прогноз:

С учетом текущей формы команд и их статистических показателей, мы предполагаем, что матч будет интенсивным и результативным. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, что создает пространство для ожидания голов с обеих сторон поля.

Коэффициенты от букмекеров также указывают на интерес к данному прогнозу. Например, в линии букмекера Фонбет на победу Фулхэма (П1) ставится коэффициент 2, на ничью (Х) – 3.6, а на победу Кристал Пэлас (П2) – 3.6.

Прогноз на тотал забитых мячей за игру:

С учетом вышеизложенного, мы ожидаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и недостатки в обороне, наш прогноз на тотал забитых мячей за игру составляет более 2.5 голов.

Таким образом, предлагаем вам обратить внимание на этот прогноз при размещении ваших ставок.

Где смотреть матч Фулхэм – Кристал Пэлас

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