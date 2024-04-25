Педро о матче с «Динамо»: «Нужно выходить на каждую игру как на финал. Должны выиграть во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого»

Педро рассказал о настрое на матч с «Динамо».

Вчера «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура Мир . Петербуржцы, набравшие 50 очков, продолжают лидировать в чемпионате, однако отрыв от «Краснодара», располагающегося на втором месте, сократился до одного очка. В параллельном матче команда Мурада Мусаева обыграла «Балтику» (3:2).

В следующем туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде встретится с «Динамо», занимающим третье место в турнирной таблице.

– Есть ощущение, что «Зенит» играет с более сильными соперниками намного лучше, чем с середняками и аутсайдерами. Согласен?

– Я думаю, что мы должны выходить на каждую игру как на финал. Нам следует быть более сконцентрированными и использовать те шансы, которые сами создаем.

А сейчас надо работать: мы должны выиграть ближайший матч с «Динамо» во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого, – заявил полузащитник « » Педро.