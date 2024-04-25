Педро о матче с «Динамо»: «Нужно выходить на каждую игру как на финал. Должны выиграть во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Педро рассказал о настрое на матч с «Динамо».

Вчера «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) в матче перенесенного 21-го тура Мир РПЛ. Петербуржцы, набравшие 50 очков, продолжают лидировать в чемпионате, однако отрыв от «Краснодара», располагающегося на втором месте, сократился до одного очка. В параллельном матче команда Мурада Мусаева обыграла «Балтику» (3:2).

В следующем туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде встретится с «Динамо», занимающим третье место в турнирной таблице.

– Есть ощущение, что «Зенит» играет с более сильными соперниками намного лучше, чем с середняками и аутсайдерами. Согласен?

 – Я думаю, что мы должны выходить на каждую игру как на финал. Нам следует быть более сконцентрированными и использовать те шансы, которые сами создаем.

А сейчас надо работать: мы должны выиграть ближайший матч с «Динамо» во что бы то ни стало, чтобы не подпустить к себе никого, – заявил полузащитник «Зенита» Педро.

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5 комментариев
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гений!
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Судьба подарила Динамо нежданный второй шанс. Если повторят то что было с Ростовом и Спартаком, могут до конца сезона в скит удаляться - каяться-молиться, с обетом молчания непременным.
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Ответ иван кочубей
гений!
Щенок …
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Ответ </c/>
пора кукуяна на динамо выписывать иначе кирдык надеждам...
И Матюнина на ВАР)
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