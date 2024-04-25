Педро о гонке в РПЛ: «Зенит» больше не может позволить себе проигрывать» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Педро Спорт-Экспресс Футбол

Педро высказался после матча Мир РПЛ против «Рубина» (0:2).

— Что тренер сказал после игры против «Рубина»?

— Что нужно усерднее работать, что больше не имеем возможности терять очки, как это было раньше. В воскресенье нас ждет ключевая игра против «Динамо», и мы не можем позволить себе упустить в ней победу. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы набрать три очка.

— «Краснодар» победил. Отрыв от второго места сократился до одного очка.

— Да, мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать, – сказал форвард «Зенита».

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6 комментариев
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Дождались, когда жареный петух в жопу клюнул!
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Ответ Юрий Синьков
меньше надо языком молоть а больше ногами работать
А кто молол то? Ты что ли? Они все время говорили, от тренера до игроков, что ещё ничего не решено. Сразу после Краснодара, когда все такие как ты, кричали, что гонка закончена.
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меньше надо языком молоть а больше ногами работать
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Лещуков вам надавать хороших надо после этой игры, чтобы бегали, а не вату катали 80 минут поперек поля (((
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