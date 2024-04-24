Аль-Халидж — Аль-Наср: прогноз на матч 27 апреля 2024, чемпионат Саудовской Аравии

27 апреля, в субботу, «Аль-Наср» на выезде сыграет с «Аль-Халиджем» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе принца Мохаммеда бин Фахда в Даммаме и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; Ф1 (+1,5).

Аль-Халидж

«Аль-Халидж» идет в середине турнирной таблицы, набрав в 28-ми играх 35 очков. Формально команда еще не обезопасила себя от вылета, но на деле такое развитие событий маловероятно — «Аль-Халидж» опережает идущую на шестнадцатом месте «Абху» на десять очков за шесть туров до финиша.

Попасть в призеры команде тоже уже не светит, поэтому чемпионат она уже может смело просто доигрывать и сосредоточиться на Кубке Короля.

В нем команда уже дошла до полуфинала, в котором тоже сыграет с «Аль-Насром». Так что предстоящая встреча по сути станет репетицией более важного матча.

В целом «Аль-Халидж» проводит средний и ничем не примечательный сезон. Команда уверенно берет очки с командами классом ниже и практически без шансов уступает фаворитам. Вот и в одном из последних матчей «Аль-Халидж» крупно проиграл «Аль-Хилалю» 1:4.

Команда сейчас уверенно себя чувствует на десятом месте в турнирной таблице. Хотя начинался чемпионат для клуба непросто: с двух поражений и двух ничьих. Но затем дела у «Аль-Халиджа» пошли на лад, а самый удачный отрезок клуб провел в декабре, когда выдал победную серию из трех игр.

В Кубке Саудовской Аравии команда уже прыгнула выше головы, добравшись до полуфинала. Особенно тяжелым для команды получился матч ⅛ финала против «Дамака». Победителя пришлось определять лишь в серии пенальти, в которой хозяева поля оказались точнее.

В четвертьфинале «Аль-Халидж» на выезде обыграл «Абху» и теперь ждет новое испытание в виде клуба Криштиану Роналду.

Лидерами «Аль-Халиджа» являются легионеры, как и в большинстве клубов Саудовской Аравии. Правда, звезд с мировым именем в команде нет. Лучший снайпер «Аль-Халиджа» — португалец Фабиу Мартинш, на счету которого семь голов в чемпионате. В «Аль-Халидж» полузащитник перебрался из «Браги» транзитом через «Аль-Вахду» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Второй бомбардир команды — немец Халед Нарей, забивший пять голов.

Также заметными фигурами в составе команды являются египтянин Мохаммед Шериф и аргентинец Лисандро Лопес, ранее игравший за «Бока Хуниорс» и португальскую «Бенфику».

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Аль-Наср

У «Аль-Насра» схожая с ближайшим соперником ситуация в чемпионате — особой мотивации и стимулов уже не осталось. Команда Криштиану Роналду уже не претендует на чемпионство: отставание от лидирующего «Аль-Хилаля» составляет девять очков при игре в запасе у конкурента. Но клуб Неймара и Малкома уже переписал мировой рекорд по числу победных игр, так что нет сомнений ,что в ближайших турах «Аль-Наср» лишится и математических шансов занять первое место.

Сместить со второй строчки «Аль-Наср» тоже вряд ли получится — отрыв от идущего на третьей позиции «Аль-Ахли» составляет 16 очков.

Так что Кубок страны — единственный турнир, который «Аль-Наср» еще может выиграть в этом сезоне.

Команда Криштиану Роналду вылетела ил азиатской Лиги Чемпионов, уступив в четвертьфинале «Аль-Айну» из ОАЭ. По сумме двух матчей команды сыграли вничью, а в серии пенальти точнее были футболисты из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Аль-Наср» проиграл и Суперкубок Саудовской Аравии. В полуфинале подопечные Луиша Каштру в очередной за этот сезон раз уступил «Аль-Хилалю» со счетом 1:2.

Этот матч еще запомнился и удалением Криштиану Роналду — португалец толкнул соперника и даже замахнулся на арбитра. В компенсированное время Садьо Мане забил гол и сократил разницу в счете до минимума, но на большее у его команды уже не хватило времени.

Возможно, «Аль-Насру» выпадет еще один шанс взять реванш у «Аль-Хилаля», который тоже вышел в полуфинал Кубка Короля и сыграет в нем с «Аль-Иттихадом».

Несмотря на отсутствие общекомандной мотивации у Криштиану Роналду на последние шесть матчей чемпионата есть своя цель. Португалец забил 29 голов и уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Наверняка он хочет выиграть гонку и забить еще ряд голов.

Однако с «Аль-Халиджем» чемпион Европы 2016 года не сыграет — за красную карточку, полученную в Суперкубке, его дисквалифицировали на два матча. Так что португалец вернется аккурат к полуфинальному матчу против «Аль-Халиджа».

Также, конечно, «Аль-Насру» очень не хватает другого своего бомбардира Талиски. Бразилец получил травму еще в начале марта и с тех пор еще не восстановился.

Аль-Халидж — Аль-Наср: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Аль-Халиджа» — 6.18

Ничья — 5.18

Победа «Аль-Насра» — 1.38

Сложно давать прогноз на такой матч, когда командам ничего особо не нужно, и обе держат в уме другое очное противостояние в полуфинале Кубка страны.

Но все-таки «Аль-Насру» и без своего главного бомбардира надо подтверждать статус фаворита, поэтому, скорее всего, он заберет свои три очка. Та что можно поставить просто на победу гостей.

Однако вряд ли она получится очень уж уверенной — хозяева точно не захотят давать психологическое преимущество сопернику перед полуфиналом Кубка. Так что можно поставить на хозяев поля с форой +1,5 за 1.72.

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