Семак о судье после 0:2 с «Рубином»: «Непонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головами, нужно останавливать, а если сам упал и лежит…»
Сергей Семак высказался насчет судейства в матче с «Рубином».
Петербуржцы на своем поле уступили «Рубину» (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.
– Тяжелая игра, она сложилась для нас непросто. В первом тайме владели преимуществом, во втором тайме позволили сопернику забить. Сами имели преимущество, но конвертировать его в голевые моменты мы не смогли.
– Мог ли судья повлиять на постоянные остановки матча?
– Судья и есть на поле, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал и лежит…
Были непонятны многие действия. Но судья – это судья, а наша игра – это наша игра.
– Что скажете о чемпионской гонке?
– Мы всегда относились к таблице серьезно. Это со слов журналистов отношение было другим, у нас оно всегда на максимальном уровне.
Теперь у нас нет права на ошибку. Будем сражаться. Все зависит от нас, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сине-бело-голубые продолжают лидировать в таблице с 50 очками. Отставание «Краснодара» сократилось до одного балла, благодаря победе над «Балтикой» (3:2) в параллельной встрече.
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Самообладание и уверенность в своих силах.
Это что такое слово "нонятны"?
1 тайм, Мантуану наступают на ахилл в 5 см от штрафной Рубина, это фол и ЖК. Но судья не свистит и дает Рубину пробежать все поле и провести атаку, а все это время Мантуан остается лежать.
2 тайм, игрок Рубина падает в борьбе, никакого фола и в помине нет, травмы нет. Судья свистит через 5 секунд прямо посреди атаки Зенита.
Это вот как? Нет нормального для судьи объяснения этим двум противоположным решениям. Он либо некомпетентный бездарь и ему не место в судействе, либо куплен и делает это специально и ему не место в судействе. Третьего не дано.