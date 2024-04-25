Семак о судье после 0:2 с «Рубином»: «Непонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головами, нужно останавливать, а если сам упал и лежит…»

Сергей Семак высказался насчет судейства в матче с «Рубином».

Петербуржцы на своем поле уступили « » (0:2) в 21-м туре Мир . Матч обслуживала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

– Тяжелая игра, она сложилась для нас непросто. В первом тайме владели преимуществом, во втором тайме позволили сопернику забить. Сами имели преимущество, но конвертировать его в голевые моменты мы не смогли.

– Мог ли судья повлиять на постоянные остановки матча?

– Судья и есть на поле, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал и лежит…

Были непонятны многие действия. Но судья – это судья, а наша игра – это наша игра.

– Что скажете о чемпионской гонке?

– Мы всегда относились к таблице серьезно. Это со слов журналистов отношение было другим, у нас оно всегда на максимальном уровне.

Теперь у нас нет права на ошибку. Будем сражаться. Все зависит от нас, – сказал главный тренер « »

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в таблице с 50 очками. Отставание «Краснодара» сократилось до одного балла, благодаря победе над «Балтикой» (3:2) в параллельной встрече.

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