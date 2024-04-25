Семак о судье после 0:2 с «Рубином»: «Непонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головами, нужно останавливать, а если сам упал и лежит…»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался насчет судейства в матче с «Рубином».

Петербуржцы на своем поле уступили «Рубину» (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

– Тяжелая игра, она сложилась для нас непросто. В первом тайме владели преимуществом, во втором тайме позволили сопернику забить. Сами имели преимущество, но конвертировать его в голевые моменты мы не смогли.

Мог ли судья повлиять на постоянные остановки матча?

– Судья и есть на поле, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал и лежит…

Были непонятны многие действия. Но судья – это судья, а наша игра – это наша игра.

Что скажете о чемпионской гонке?

– Мы всегда относились к таблице серьезно. Это со слов журналистов отношение было другим, у нас оно всегда на максимальном уровне.

Теперь у нас нет права на ошибку. Будем сражаться. Все зависит от нас, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в таблице с 50 очками. Отставание «Краснодара» сократилось до одного балла, благодаря победе над «Балтикой» (3:2) в параллельной встрече.

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12 комментариев
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Эти 5 туров будут очень интересны или наоборот. Преследователи Зенита опять побоятся провить инициативу как уже было по ходу сезона. Зенит сам создает эту интригу,он либо возьмет еще одно чемпионство,либо сам же его и отдаст.
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«Все зависит от нас». Пока так и есть, но ситуация обостряется и психология выходит на первый план.
Самообладание и уверенность в своих силах.
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«Нонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал.
Это что такое слово "нонятны"?
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Зенит сам сегодня виноват, но судейство было безобразное. Простой пример:

1 тайм, Мантуану наступают на ахилл в 5 см от штрафной Рубина, это фол и ЖК. Но судья не свистит и дает Рубину пробежать все поле и провести атаку, а все это время Мантуан остается лежать.

2 тайм, игрок Рубина падает в борьбе, никакого фола и в помине нет, травмы нет. Судья свистит через 5 секунд прямо посреди атаки Зенита.

Это вот как? Нет нормального для судьи объяснения этим двум противоположным решениям. Он либо некомпетентный бездарь и ему не место в судействе, либо куплен и делает это специально и ему не место в судействе. Третьего не дано.
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Ответ Steiner
«Нонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Это что такое слово "нонятны"?
Чех какой-то, видимо.
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Нонятное дело
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При всём уважении к Рубину терять с ним на своём поле последнее право на ошибку недопустимо если ты борешься за чемпионство. По такой игре я бы не поставил на Зенит в борьбе за золото. Нужно что-то с психологией делать, а судья не мешал забивать хотя бы один гол.
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Ответ Steiner
«Нонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Это что такое слово "нонятны"?
Совершенствуют систему "антимат".
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Ответ Steiner
«Нонятны многие действия, он для того, чтобы дух спорта соответствовал. Это что такое слово "нонятны"?
а чего тут ненонтяного?
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