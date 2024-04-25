«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые за 6 матчей. «Красные» уступали в дерби Анчелотти в 2021-м

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Шон Дайч Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые с 2021 года.

Сегодня команды встречались в матче 29-го тура АПЛ. «Эвертон» одолел команду Юргена Клоппа со счетом 2:0, голами отметились защитник Джерред Брэнтуэйт и нападающий Доминик Кэлверт-Льюин.

В первом матче нынешнего сезона «Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. До этого у «красных» было 3 победы, один раз команды сыграли вничью.

Последнее поражение от «Эвертона» (0:2) случилось в 2021 году, когда «ирисками» руководил Карло Анчелотти. С января 2023 года «Эвертон» возглавляет Шон Дайч.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Грустно это видеть, команда на важнейшем отрезке просто выдохлась. Если Ливерпуль не усилится летом, то их ждёт путь МЮ. Новый тренер это кот в мешке, а этот состав что то может только в системе Клоппа.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий