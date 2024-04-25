«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые за 6 матчей. «Красные» уступали в дерби Анчелотти в 2021-м
«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые с 2021 года.
Сегодня команды встречались в матче 29-го тура АПЛ. «Эвертон» одолел команду Юргена Клоппа со счетом 2:0, голами отметились защитник Джерред Брэнтуэйт и нападающий Доминик Кэлверт-Льюин.
В первом матче нынешнего сезона «Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. До этого у «красных» было 3 победы, один раз команды сыграли вничью.
Последнее поражение от «Эвертона» (0:2) случилось в 2021 году, когда «ирисками» руководил Карло Анчелотти. С января 2023 года «Эвертон» возглавляет Шон Дайч.