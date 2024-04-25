«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые за 6 матчей. «Красные» уступали в дерби Анчелотти в 2021-м

«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» впервые с 2021 года.

Сегодня команды встречались в матче 29-го тура . « » одолел команду со счетом 2:0, голами отметились защитник Джерред Брэнтуэйт и нападающий Доминик Кэлверт-Льюин.

В первом матче нынешнего сезона « » победил в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. До этого у «красных» было 3 победы, один раз команды сыграли вничью.

Последнее поражение от « » (0:2) случилось в 2021 году, когда «ирисками» руководил . С января 2023 года «Эвертон» возглавляет .