Аль-Хелайфи о Суперлиге: «Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой и бессмысленной идеей. Лига чемпионов – лучший клубный турнир мира»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Ассоциация европейских клубов Мигель Анхель Хиль Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Президент «ПСЖ» и директор «Атлетико» высказались против Суперлиги.

В ходе заседания Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи, возглавляющий организацию, рассказал, что несколько дней назад встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. В ходе встречи они обсудили идею Суперлиги.

«Я спросил его, когда они собираются завязать с этой глупой идеей Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует.

Лига чемпионов – лучший клубный турнир в мире. Они принимают в нем участие, мы встречались в четвертьфинале.

Надеюсь, они скоро прекратят это, потому что это бессмысленно. Я всегда говорил, что они могут вернуться обратно», – заявил президент «ПСЖ».

На эту тему также высказался присутствовавший на заседании в качестве вице-президента ECA генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль.

«Здесь мы много об этом говорим, но за пределами Испании Суперлига мертва. Для чего нужны ECA, УЕФА и европейские лиги? Они защищают соревновательную структуру. Если закрыть соревнования для ряда клубов, это разрушит мечты многих людей», – сказал Хиль.

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7 комментариев
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единственное не хватает больших матчей в групповом этапе. с плей-офф лч предстаёт во всей красе.
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Суперлига - зло, но уефа - ещё большее зло. Просто первое - мешки, которые договариваются между собой и которые могут не нравиться, но ничто не помешает в теории запустить Суперлигу 2 с другими командами. А второе - институциональное зло, которое беспричинно узурпировало футбол и давит на уровне запретов.
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Как же глубоко их языки в Чеферине🤦‍♂️ не в восторге от идеи Суперлиги, но уефа и фифа это вообще мафия и главное зло в футболе
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Ответ Oliver Kromwel
За что бы Лапорта ни схватился - всё проваливается с треском. Лузер по жизни, лузер в футболе
Пельмени доел?
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