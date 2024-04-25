Аль-Хелайфи о Суперлиге: «Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой и бессмысленной идеей. Лига чемпионов – лучший клубный турнир мира»

Президент «ПСЖ» и директор «Атлетико» высказались против Суперлиги.

В ходе заседания (ECA) , возглавляющий организацию, рассказал, что несколько дней назад встречался с президентом «Барселоны» . В ходе встречи они обсудили идею Суперлиги.

«Я спросил его, когда они собираются завязать с этой глупой идеей Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует.

Лига чемпионов – лучший клубный турнир в мире. Они принимают в нем участие, мы встречались в четвертьфинале.

Надеюсь, они скоро прекратят это, потому что это бессмысленно. Я всегда говорил, что они могут вернуться обратно», – заявил президент « ».

На эту тему также высказался присутствовавший на заседании в качестве вице-президента ECA генеральный директор « » Мигель Анхель Хиль.

«Здесь мы много об этом говорим, но за пределами Испании Суперлига мертва. Для чего нужны ECA, УЕФА и европейские лиги? Они защищают соревновательную структуру. Если закрыть соревнования для ряда клубов, это разрушит мечты многих людей», – сказал Хиль.