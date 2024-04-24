«Динамо» выиграло 3 матча подряд. Дальше – «Зенит»

«Динамо» одержало три победы подряд перед матчем с «Зенитом».

Сегодня москвичи на выезде победили « » (2:1) в перенесенном 21-м туре Мир .

Ранее оренбуржцы были обыграны со счетом 4:2 в матче Фонбет Кубка России. Помимо этого, на прошлой неделе в рамках российского чемпиона « » победило «Пари НН» (4:1).

В 26-м туре Мир РПЛ московской команде предстоит дома встретиться с « ». Матч состоится 28 апреля в 19:15 по московскому времени.

В настоящий момент «Динамо», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.