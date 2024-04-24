«Динамо» выиграло 3 матча подряд. Дальше – «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Футбол

«Динамо» одержало три победы подряд перед матчем с «Зенитом».

Сегодня москвичи на выезде победили «Оренбург» (2:1) в перенесенном 21-м туре Мир РПЛ.

Ранее оренбуржцы были обыграны со счетом 4:2 в матче Фонбет Кубка России. Помимо этого, на прошлой неделе в рамках российского чемпиона «Динамо» победило «Пари НН» (4:1).

В 26-м туре Мир РПЛ московской команде предстоит дома встретиться с «Зенитом». Матч состоится 28 апреля в 19:15 по московскому времени.

В настоящий момент «Динамо», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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23 комментария
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Ответ verhowen
Тяжело дались эти последние игры, много времени ушло на переезды команды. Надеюсь что к игре с Зенитом, все игроки, усмеют восстановится. Хочется увидеть, хорошую игру.
Ох уж эти запятые
+17
-1
+16
Тяжело дались эти последние игры, много времени ушло на переезды команды. Надеюсь что к игре с Зенитом, все игроки, усмеют восстановится. Хочется увидеть, хорошую игру.
+11
-6
+5
Динамо бежит
+10
-5
+5
3 проиграли, 3 выиграли - так себе график…
+5
-1
+4
Посмотрел матч на стадионе. В Динамо из русских игроков футболист сегодня только Тюкавин, из иностранцев Бителло и Нгамале. Оренбург лучше играл.
+5
-2
+3
Ответ Трент Резнор
Тсс…сейчас о чемпионстве заговорят
Я с первого тура начиная ни спать , ни кушать не могу !
В волнении пребываю .
То Спартак , то Краснодар , теперь вот и Динамо …
Сплошная интрига !
+5
-2
+3
Будет очень тяжело, но когда, если не сейчас. Надо биться, доказывать, что можем играть с любым соперником. Хочется интриги до последнего тура. Верю!
+5
-3
+2
шанс приблизиться, но с тем что я видел сегодня в обороне Динамо, вариантов очень мало...
+6
-5
+1
Всё будет зависеть от вратарского мастерства
+1
0
+1
Ответ fcdmsk
Будет очень тяжело, но когда, если не сейчас. Надо биться, доказывать, что можем играть с любым соперником. Хочется интриги до последнего тура. Верю!
Рановато, проверь счетчик ))
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Ответ fcdmsk
Будет очень тяжело, но когда, если не сейчас. Надо биться, доказывать, что можем играть с любым соперником. Хочется интриги до последнего тура. Верю!
опять выйдут на трясущихся ногах, как в матче на кубок, не верю в положительный исход, особенно на фоне сегодняшней игры
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
Опять интрига ?
Тсс…сейчас о чемпионстве заговорят
+4
-4
0
Ответ Данил Кублицкий
И забьет , и победит !!!
Опять интрига ?
+4
-4
0
Ответ damondiamond
Динамо бежит
И забьет , и победит !!!
+11
-11
0
Дальше ад)
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Там их и приземлят
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Гулливер и лилипуты
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"в рамках российского чемпиона Динамо" да-да, мечты-мечты
+1
-1
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