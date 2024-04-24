«Динамо» выиграло 3 матча подряд. Дальше – «Зенит»
«Динамо» одержало три победы подряд перед матчем с «Зенитом».
Сегодня москвичи на выезде победили «Оренбург» (2:1) в перенесенном 21-м туре Мир РПЛ.
Ранее оренбуржцы были обыграны со счетом 4:2 в матче Фонбет Кубка России. Помимо этого, на прошлой неделе в рамках российского чемпиона «Динамо» победило «Пари НН» (4:1).
В 26-м туре Мир РПЛ московской команде предстоит дома встретиться с «Зенитом». Матч состоится 28 апреля в 19:15 по московскому времени.
В настоящий момент «Динамо», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
В волнении пребываю .
То Спартак , то Краснодар , теперь вот и Динамо …
Сплошная интрига !