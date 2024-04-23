Байер – Штутгарт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 27 апреля

Теги Байер Штутгарт бундеслига Германия Футбол

В субботу, 27 апреля, сыграют Байер и Штутгарт в 31 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Байер – Штутгарт

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Байер: все новости

Штутгарт: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

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Последние матчи Штутгарт

Прогноз на матч Байер – Штутгарт

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