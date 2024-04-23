Байер – Штутгарт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Байер и Штутгарт в 31 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Байер – Штутгарт
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Байер
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
- Байер – Вест Хэм : 2 – 0
- Унион – Байер : 0 – 1
Последние матчи Штутгарт
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
- Боруссия Д – Штутгарт : 0 – 1
- Штутгарт – Хайденхайм : 3 – 3
- Хоффенхайм – Штутгарт : 0 – 3
Прогноз на матч Байер – Штутгарт
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