Байер – Штутгарт: прогноз на матч 31 тура немецкой Бундеслиги, 27 апреля

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В 31 туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома сыграет со «Штутгартом». Встрече состоится в субботу, 27 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени. «Байер» примет соперника в Леверкузене, на стадионе «БайАрена» – синоптики обещают пять градусов тепла и пасмурную погоду. В целом, осадков не ожидается, а значит, погодные условия не должны помешать командам показать свой лучший футбол.

 

Леверкузенцы уже обеспечили себе первое место – команда досрочно стала чемпионом Германии, не потерпела ни одного поражения не только в Бундеслиге, но и в остальных турнирах тоже. Что же касается «Штутгарта», то команда сохраняет шансы на второе место – отставание от «Баварии» составляет только три очка.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

  • победа «Байера» – 1.73;
  • тотал больше 2.5 – 1.51;
  • обе забьют (да) – 1.57.

В предстоящем матче логично поставить на подопечных Хаби Алонсо – «Байер» наверняка захочет закончить сезон без поражений. Однако, чтобы прогноз на матч «Байер» – «Штутгарт» получился осмысленным, нужно изучить статистику выступления команд в последних пяти играх, историю очных встреч, списки лидеров по голам и ассистам, а также информацию о травмированных и дисквалифицированных футболистах. Кроме того, при формировании прогноза будем учитывать коэффициенты от аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум» – эта информация поможет вам сделать обдуманную ставку на предстоящий поединок.

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«Байер»

 

Леверкузенцы имеют в своем активе 80 очков и лидируют в чемпионате Германии. «Аптекари» провели 30 матчей в Бундеслиге, выиграли 25 матчей, а в пяти встречах сыграли вничью. «Байер» наколотил 75 голов – это второй показатель в лиге, лучше дела обстоят только у «Баварии» (87 забитых мячей), ну а пропустила команда 20 мячей – а это уже лучший результат в лиге, та жа «Бавария», например, пропустила 37 голов.

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, а в двух матчах кряду сыграла вничью:

  • 21.04.24 «Боруссия» – «Байер» 1:1;
  • 18.04.24 «Вест Хэм» – «Байер» 1:1;
  • 14.04.24 «Байер» – «Вердер» 5:0;
  • 11.04.24 «Байер» – «Вест Хэм» 2:0;
  • 06.04.24 «Унион» – «Байер» 0:1.

«Байер» наколотил 10 голов, и пропустил только два мяча, или 2 и 0.4 гола за матч. Подопечные Хаби Алонсо демонстрируют хорошее владение мячом – в среднем на протяжении 56.6% игрового времени.

Что же касается лидеров команды по голам, то отметим нигерийца Виктора Бонифейса – форвард наколотил 18 голов, три забил с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий отыграл в 29 матчах команды во всех турнирах. На второй строчке идет Флориан Виртц с 17 голами, двумя с пенальти в 43 встречах, а тройку замыкает Джереми Фримпонг с 13 голами в 40 поединках.

Флориан Виртц не только забивает, но и раздает ассисты. Немец отдал 19 результативных передач в 43 матчах, на втором месте идет Алекс Гримальдо с 16 голевыми пасами в 44 поединках, а на третьем месте расположились Виктор Бонифейс и Джереми Фримпонг с 10 ассистамии в 29 и 40 матчах соответственно.

В предстоящей встрече не сыграет Гранит Джака – игрок пропускает поединок из-за перебора желтых карточке. А из-за травм команде не помогут Адам Гложек и Борха Иглесиас.

Команда помимо участия в Бундеслиге, вышла в финал Кубка Германии, а также в полуфинал Лиги Европы.

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«Штутгарт»

 

Подопечные Себастиана Хенесса занимают третье место в турнирной таблице, имеют в своем активе 63 очка. Команда провела 30 матчей в Бундеслиге, в которых выиграла 20 матчей, в трех поединках сыграла вничью и потерпела семи поражений. «Штутгарт» отправил в ворота соперников 68 голов – это четвертый результат в лиге. Пропустила команда довольно много – 36 голов. Отметим, отставание от второй строчки составляет только три балла.

В последних пяти матчах «Штутгарт» выиграл три встречи, в одном матче сыграл вничью и потерпел поражение:

  • 21.04.24 «Вердер» – «Штутгарт» 2:1;
  • 13.04.24 «Штутгарт» – «Айнтрахт» 3:0;
  • 06.04.24 «Боруссия» – «Штутгарт» 0:1;
  • 31.03.24 «Штутгарт» – «Хайденхайм» 3:3;
  • 16.03.24 «Хоффенхайм» – «Штутгарт» 0:3.

Подопечные Себастиана Хенесса владеют мячом на протяжении 57.6% игрового времени. Команда в последних пяти играх забила 11 голов или 2.2 гола за матч и пропустила пять мячей, или 1 гол за игру.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Серу Гирасси – игрок провел 26 матчей во всех турнирах, наколотил аж 27 голов, правда четыре из них отправил в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте идет Дениз Ундав в 18 голами в 29 поединках, а на третьей строчке расположился Энцо Мийо с восемью голами в 34 встречах.

Лучший ассистент команды – Дениз Ундав. Игрок записал на свой счет восемь ассистов в 29 матчах. На втором месте идет Крис Фюрих с семью результативными передачами в 34 поединках, а на третьем месте расположился Анджело Штиллер с шестью ассистами в 31 встрече.

К слову, Анджело Штиллер не сыграет в предстоящей встрече из-за перебора желтых карточек. Из-за травм своей команде не помогут Дан-Аксель Загаду, Николас Нарти, Йоша Вагноман.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Байер» – «Штутгарт»

 

История противостояния команд насчитывает 89 матчей, в которых 44 раза выигрывали «аспириновые», а в 23 поединках победу праздновал «Штутгарт». «Аптекари» забили в ворота соперника 159 голов, «Штутгарт» ответил 111 голами. В последних пяти очных поединках были зафиксированы следующие результаты:

  • 06.02.24 «Байер» – «Штутгарт» 3:2;
  • 10.12.23 «Штутгарт» – «Байер» 1:1;
  • 14.05.23 «Штутгарт» – «Байер» 1:1;
  • 12.11.22 «Байер» – «Штутгарт» 2:0;
  • 12.02.22 «Байер» – «Штутгарт» 4:2.

В последних пяти очных встречах «Штутгарт» не выигрывал у «Байера». В ряд ли ситуация изменится в предстоящем поединке. Команда Хаби Алонсо показывает хороший футбол и вряд ли уступит в предстоящем матче. Вероятно, будет зафиксирована ничья, но мы сделаем ставку на победу «аспириновых». Дополнительно поставим на ТБ 2.5 – обе команды довольно много забивают в последних матчах, а также возьмем вариант ОЗ да. Наши варианты ставки на игру – указываем коэффициенты, представленные в букмекерской конторе «БетБум»:

  • победа «Байера» – 1.73;
  • тотал больше 2.5 – 1.51;
  • обе забьют (да) – 1.57.

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Байер – Штутгарт
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «БайАрена»
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