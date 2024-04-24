Пеп о судействе в АПЛ: «Никогда не сомневался на этот счет, арбитры хотят делать свою работу как можно лучше. Они чувствуют давление, находясь под пристальным вниманием»
Пеп Гвардиола не сомневается в честности судей в АПЛ.
«Случаи [когда судьи ошибаются] происходят постоянно, в каждой лиге, и будут происходить все чаще и чаще. Но у меня, конечно, никогда не было сомнений по этому поводу.
Судьи хотят выполнять свою работу как можно лучше. Они чувствуют напряжение, и мы оказываем на них давление из-за накала во время матчей. Но сидя здесь, я думаю, что они стараются сделать все возможное, находясь под пристальным вниманием камер.
Они совершают ошибки и чувствуют себя виноватыми. Это нормально. Они выполняют свою работу и хотят сделать ее хорошо. Игра очень сложная, быстрая, и решения нужно принимать мгновенно. Это непросто», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Про учителей и пожарных вообще смешно, у них вся верификация не имеет отношения к оперативной деятельности. Это как футбольных судей по сдаче нормативов оценивать.
Работники атомных станщий, нейрохирурги, пожарный, учителя и т.д. тоже всех туда 🤣
Сумничали вы не подумав )