Пеп о судействе в АПЛ: «Никогда не сомневался на этот счет, арбитры хотят делать свою работу как можно лучше. Они чувствуют давление, находясь под пристальным вниманием»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не сомневается в честности судей в АПЛ.

«Случаи [когда судьи ошибаются] происходят постоянно, в каждой лиге, и будут происходить все чаще и чаще. Но у меня, конечно, никогда не было сомнений по этому поводу.

Судьи хотят выполнять свою работу как можно лучше. Они чувствуют напряжение, и мы оказываем на них давление из-за накала во время матчей. Но сидя здесь, я думаю, что они стараются сделать все возможное, находясь под пристальным вниманием камер.

Они совершают ошибки и чувствуют себя виноватыми. Это нормально. Они выполняют свою работу и хотят сделать ее хорошо. Игра очень сложная, быстрая, и решения нужно принимать мгновенно. Это непросто», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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8 комментариев
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Пеп, что это за заигрывания с судьями в концовке сезона?))
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Не стал кусать за руку.
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+3
Ответ Дима Громов
Лихо ты всех в идиоты записал.. 😂 за чем по себе судить..) Работники атомных станщий, нейрохирурги, пожарный, учителя и т.д. тоже всех туда 🤣
Вы серьезно считаете, что никто из них не совершает ошибок? Вы знаете что такое система качества, и зачем она применяется?
Про учителей и пожарных вообще смешно, у них вся верификация не имеет отношения к оперативной деятельности. Это как футбольных судей по сдаче нормативов оценивать.
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Задабривает перед финальным рывком
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Ответ Marcus-light
Только идиоты и безработные не совершают ощибки на работе.
Лихо ты всех в идиоты записал.. 😂 за чем по себе судить..)
Работники атомных станщий, нейрохирурги, пожарный, учителя и т.д. тоже всех туда 🤣
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Ответ Marcus-light
Вы серьезно считаете, что никто из них не совершает ошибок? Вы знаете что такое система качества, и зачем она применяется? Про учителей и пожарных вообще смешно, у них вся верификация не имеет отношения к оперативной деятельности. Это как футбольных судей по сдаче нормативов оценивать.
Так как они могут тогда стать идиотами, ты же обобщил всех кто работает, или врач совершивший 2500 тысячи операций хорошо и одну плохо тоже автоматом идиот... сторожей ночный обидел зачем то ))
Сумничали вы не подумав )
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Ответ Дима Громов
Так как они могут тогда стать идиотами, ты же обобщил всех кто работает, или врач совершивший 2500 тысячи операций хорошо и одну плохо тоже автоматом идиот... сторожей ночный обидел зачем то )) Сумничали вы не подумав )
Включите голову, боже. Идиоты не признают ошибок, вот и все. Поэтому формально они их не совершают.
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