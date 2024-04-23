Алавес — Сельта: прогноз на матч 27 апреля 2024, Ла Лига

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27 апреля 2024 года в испанском городе Витория-Гастейс состоится матч 33 тура Чемпионата Испании между командами «Алавес» и «Сельта». Матч пройдет на стадионе «Мендисорротца». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Алавес» с 2019 года ни разу не обыгрывал команду из Виго. Получится ли у них на этот раз прервать эту неудачную серию из 6 матчей без побед, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ТБ (2).

Алавес

 

 

В текущем сезоне Ла Лиги «Алавес» особо не блещет своими результатами и сейчас занимает 14 строчку в таблице Примеры. В 32 сыгранных турах им удалось в свою копилку положить 35 баллов, добыв 9 побед и сыграв 8 раз вничью. У них 2 балла отставания от 12 «Севильи» и 5 очков от 10 «Хетафе». И есть неплохой отрыв в 10 очков от зоны вылета.

Игра в атаке в этом сезоне оставляет желать лучшего, у клуба лишь 28 забитых мячей и это только 17 показатель в чемпионате. А вот по пропущенным голам куда лучше и их 38 мячей это шестой результат в лиге.

В последних 5 встречах испанского чемпионата команде удалось в свою копилку положить 6 баллов.

Сначала им удалось взять вверх над «Райо Вальекано» (1:0). Где в не особо зрелищной игре удалось один из немногочисленных моментов реализовать гостям, после точного удара в конце 1 тайма Горосабеля.

Затем было гостевое поражение от сильного соперника из Бильбао «Атлетика» (0:2), где клуб из Алавы мог первым открыть счет, но не реализовал пенальти, за что соперник быстро наказал, забив 2 мяча еще в первом тайме.

Следом «Алавес» проиграл «Реалу Сосьедад» (0:1). В атаке игра выдалась очень слабой и моментов голевых создать не удалось, а вот соперник выглядел чуть лучше и заслуженно победил.

В матче 31 тура случился проигрыш в гостях от «Гранады» (0:2). Здесь тоже была невнятная игра в атаке и в обороне были проблемы, которые соперник вскрыл.

А в последнем сыгранном туре получилось сенсационно обыграть «Атлетико» (2:0). Несмотря на то, что голевых моментов было немного, все же в реализации было все прекрасно и точные удары Бенавидеса и Риохи достигли своей цели.

Результаты «Алавеса» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 21.04.24 «Алавес» — «Атлетико» 2:0;
  • 14.04.24 «Гранада» — «Алавес» 2:0;
  • 31.03.24 «Алавес» — «Реал Сосьедад» 0:1;
  • 17.03.24 «Атлетик» — «Алавес» 2:0;
  • 10.03.24 «Алавес» — «Райо Вальекано» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Алавеса»:

  • В 3 из 4 последних встречах клуб не проигрывает;
  • В 2 последних играх были поражения;
  • В последнем домашнем матче была победа;
  • В 6 последних играх клуба не забивают обе команды;
  • В 9 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
  • Клуб отличается голом лишь в 1 из 4 последних поединках.

Сельта

 

 

В текущем первенстве Примеры клуб из Виго выступает неудачно и лишь борется за сохранение прописки в элитном дивизионе, занимая сейчас в таблице 17 строчку. В 32 сыгранных турах Ла Лиги клубу удалось в свою копилку положить лишь 31 балл, за счет 7 викторий и 10 ничейных исходов. От зоны вылета и 18 «Сельты» у них отрыв в 6 баллов при 6 оставшихся турах чемпионата.

Клуб из Виго отличился в этом сезоне уже 37 раз и это 11 результат в Примере. А вот пропустили они 47 мячей и это 17 показатель в чемпионате.

В последних 5 матчах Ла Лиги «Сельте» удалось в свою копилку положить 7 очков.

Сначала был проигрыш в гостях от мадридского «Реала» (0:4), где королевский клуб не оставил ни единого шанса и контролировал весь ход матча, практически не вылезая с ворот команды из Виго.

Следом удалось в гостях обыграть «Севилью» (2:1). Севильцы забили первыми и до 72 минуты вели в счете, но вот в «Сельта» смогла проявить характер и вырвать победу в этой непростой встрече, забив на 72 и 78 встречи. А авторами этих мячей стали Перес и Ларсен.

Затем была ничья с «Райо Вальекано» (0:0). Где клуб из Виго смотрелся немного острее соперника, но не смог реализовать свои моменты. Было очень близко к взятию ворот, но мяч не хотел попадать в сетку ворот.

В матче 31 тура был проигрыш в гостях «Бетиса» (1:2). Хозяева дважды отличились во 2 тайме, на что клубу из Виго удалось ответить лишь в концовке встречи своим мячом. «Сельта» выглядела острее оппонента в этом матче, но не смогла это преимущество воплотить в результат.

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А в последнем туре удалось уверенно обыграть «Лас-Пальмас» (4:1). «Сельта» пропустила первой в начале матча, но смогла на это ответить двумя своими забитыми мячами к концу 1 тайма. А во втором удалось улучшить разницу в счете и забить еще 2 безответных мяча.

Результаты «Сельты» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.04.24 «Сельта» — «Лас-Пальмас» 4:1;
  • 12.04.24 «Бетис» — «Сельта» 2:1;
  • 31.03.24 «Сельта» — «Райо Вальекано» 0:0;
  • 17.03.24 «Севилья» — «Сельта» 1:2;
  • 10.03.24 «Реал Мадрид» — «Сельта» 4:0.

Интересные статические факты последних матчей «Сельты»:

  • В 3 из 4 последних матчах команда не проигрывает, побеждая при этом дважды;
  • В последнем гостевом матче было поражение;
  • В 3 из 6 последних встречах клуба забивают обе команды;
  • В 4 из 5 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 2 встречах команда отличается голами;
  • Команда в последних 5 встречах в среднем забивает чуть больше 1 гола.

Алавес – Сельта: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 69 встреч. 24 из них стали победными для «Алавеса», а у «Сельты» в активе 28 викторий. И 17 игр закончились ничейным результатом.

«Алавес» в этих матчах забивала в среднем 1,04 голов (72 мяча), а «Сельта» 1,43 (99 мячей).

С самой большой разницей в счете была виктория команды из Виго (8:0), это было в далеком 1934 году в рамках Сегунды. «Алавес» с максимальной разницей побеждал (5:1) в 1955 году в рамках Примеры.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 28.09.23 «Сельта» – «Алавес» (1:1).
  • 07.05.22 «Сельта» – «Алавес» (4:0).
  • 27.11.21 Алавес» – «Сельта» (1:2).
  • 04.04.21 Алавес» – «Сельта» (1:3).
  • 20.12.20 «Сельта» – «Алавес» (2:0).

В 4 из последних 5 сыгранных очных поединках клуб из Виго обыгрывал оппонента, и 1 раз был ничейный результат.

В 5 последних сыгранных очных матчах обе команды трижды забивали друг другу. И в 3 из 4 последних встречах было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Алавес – Сельта

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Алавеса» — 2.68;
  • Ничья — 3.06;
  • Победа «Сельты» — 2.91;
  • 1Х — 1.43;
  • 12 — 1.38;
  • Х2 — 1.47;
  • Ф1 (0) — 1.86;
  • Ф2 (0) — 1.98;
  • ТБ (2,5) — 2.36;
  • ТМ (2,5) — 1.60;
  • ТБ (2) — 1.78;
  • ТМ (2) — 2.08;
  • ОЗ (да) — 1.98;
  • ОЗ (нет) — 1.84.

Для «Алавеса» в этом матче нет особой турнирной мотивации в отличии от положения дел у «Сельты», которая в шаге от вылета.

Хорошим вариантом в этом матче будет ставка на X2, за хороший кэф 1.47.

Обе команды в последних матчах зачастую отличаются забитыми мячами и игры получаются достаточно результативными. Здесь еще можно заключить пари на ТБ (2), за неплохой коэффициент 1.78.

Где смотреть матч Алавес – Сельта

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Алавес – Сельта
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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