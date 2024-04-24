Мостовой о стычке с Оласой: «Он схватил меня за шею, что-то начал говорить. Примерно понимаю испано-португальский язык – ничего хорошего там не было»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Лукас Оласа Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал о стычке с Лукасом Оласой.

Команда под руководством Мурада Мусаева проиграла «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа открыл счет в этой игре на 16-й минуте. 

– Еще один яркий момент с вашим участием – муки Оласы в самом начале матча. Уругваец явно симулировал, выпрашивая для вас красную карточку. Расскажите, как все это выглядело вблизи.

– Там был заброс мяча за спины нашим защитникам. Я побежал, он схватил меня за шею, что-то начал говорить. Я примерно понимаю испано-португальский язык, все же четвертый год в команде. Но то, что отмахнулся, вообще на меня не похоже.

Непроизвольно получилось. Особо сильно я ему не попал, но человек решил сыграть – забыл, что у нас есть повторы, видимо. Поплакал немного, ничего страшного. Потом он меня, кстати, провоцировал всю игру, в спину пихал. Ноу проблем, играй дальше!

– А что он говорил на португальском?

– Там ничего хорошего не было, – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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18 комментариев
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Да уж,на поле был не Краснодар,а шайка ныряльщиков и провокаторов.
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Андрей, конечно, был абсолютно не прав тогда.
Бедняжка краснодарская чуть не погибла после того безрассудства от Мостового.
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Оласа вел себя на поле так, что ее муж обязан дома провести воспитательную работу
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Ответ Kirlian
Комментарий скрыт
Педро Педро Педро Педро Педро пэ )))
+7
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Лещука надо было ему отвесить
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Ответ Vadim Slutsky
Что такое "испано-португальнский" язык? Это разные языки, хотя и близкие друг к другу. Что значит "примерно понимаю"? Когда говорят "каброн", он понимает, что сказали "что-то недоброжелательное"? Или всё же понимает, что это значит "козёл"? "Примерно понимаю" = не понимаю.
Не умничай.
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"Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба, весь такой… Одно слово — румын.
— Так он болгарин.
— Да? Какая разница?"
Короче, уругваец до мозга костей.
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Хорошо что не покусал)
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Ответ Nerazzurri-88
Уругваец на португальском? Вопросы жирков задавал?
Уругвай граничит с Бразилией. И в приграничных районах жители говорят на смеси испанского и португальского (на портуньоле).
У меня есть приятель-бразилец, он родом из маленького городка на границе с Уругваем, он с детства знает оба языка. С уругвайской стороны то же самое.
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Ответ Vadim Slutsky
Что такое "испано-португальнский" язык? Это разные языки, хотя и близкие друг к другу. Что значит "примерно понимаю"? Когда говорят "каброн", он понимает, что сказали "что-то недоброжелательное"? Или всё же понимает, что это значит "козёл"? "Примерно понимаю" = не понимаю.
iдзi да чорта. Это по-белорусски, смысл понятен?
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