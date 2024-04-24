Мостовой о стычке с Оласой: «Он схватил меня за шею, что-то начал говорить. Примерно понимаю испано-португальский язык – ничего хорошего там не было»
Андрей Мостовой рассказал о стычке с Лукасом Оласой.
Команда под руководством Мурада Мусаева проиграла «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа открыл счет в этой игре на 16-й минуте.
– Еще один яркий момент с вашим участием – муки Оласы в самом начале матча. Уругваец явно симулировал, выпрашивая для вас красную карточку. Расскажите, как все это выглядело вблизи.
– Там был заброс мяча за спины нашим защитникам. Я побежал, он схватил меня за шею, что-то начал говорить. Я примерно понимаю испано-португальский язык, все же четвертый год в команде. Но то, что отмахнулся, вообще на меня не похоже.
Непроизвольно получилось. Особо сильно я ему не попал, но человек решил сыграть – забыл, что у нас есть повторы, видимо. Поплакал немного, ничего страшного. Потом он меня, кстати, провоцировал всю игру, в спину пихал. Ноу проблем, играй дальше!
– А что он говорил на португальском?
– Там ничего хорошего не было, – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
Бедняжка краснодарская чуть не погибла после того безрассудства от Мостового.
— Так он болгарин.
— Да? Какая разница?"
Короче, уругваец до мозга костей.
У меня есть приятель-бразилец, он родом из маленького городка на границе с Уругваем, он с детства знает оба языка. С уругвайской стороны то же самое.