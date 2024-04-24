Президент «Оренбурга»: «Паводок оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничего не угрожает»

Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Оренбург стадион Газовик ТАСС Василий Еремякин Футбол

В «Оренбурге» заявили, что паводок не помешает проведению игры с «Динамо».

Сегодня «Оренбург» примет команду тренера Марцела Лички в матче 21-го тура Мир РПЛ. Игра состоится на стадионе «Газовик», начало – в 16:00 по московскому времени.

«Команда готовилась к матчу с «Динамо» в соответствии с планом работы тренера – перелеты, переезды, восстановление и подготовка.

Больших потерь в плане состава нет, более-менее благоприятная ситуация в этом отношении. Что касается паводка, то он оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничего не угрожает», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

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3 комментария
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Так всего же навсего прорвало плотину, город живёт как и обычно, "это же не океан". Теперь новый уровень всё-таки: "Оставил проблем в городе".
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Играли же неделю назад, все нормально было.
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