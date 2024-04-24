Президент «Оренбурга»: «Паводок оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничего не угрожает»

В «Оренбурге» заявили, что паводок не помешает проведению игры с «Динамо».

Сегодня «Оренбург» примет команду тренера Марцела Лички в матче 21-го тура Мир . Игра состоится на стадионе «Газовик», начало – в 16:00 по московскому времени.

«Команда готовилась к матчу с «Динамо» в соответствии с планом работы тренера – перелеты, переезды, восстановление и подготовка.

Больших потерь в плане состава нет, более-менее благоприятная ситуация в этом отношении. Что касается паводка, то он оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничего не угрожает», – заявил президент « » Василий Еремякин.