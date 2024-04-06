Президент «Оренбурга»: «Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион расположен в неподтопляемой зоне»

В «Оренбурге» заявили, что провыв дамбы не помешает проведению игры с «Рубином».

Команды встретятся в 23-м туре Мир . Игра состоится в понедельник, 8 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

В пятницу в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды в Урале только за сутки поднялся почти на 1 м и продолжает расти.

«Угроз проведению матча с « » из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.