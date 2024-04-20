Деограсия продолжит тренировать «Оренбург», если клуб не вылетит. У команды нет поражений в РПЛ весной

Теги премьер-лига Россия Оренбург Василий Еремякин Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия продолжит тренировать «Оренбург», если клуб останется в Мир РПЛ.

После зимней паузы «Оренбург» набрал 11 очков из 15 возможных, не потерпев ни одного поражения в 5 турах. 

«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными.

Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» по ходу сезона-2023/24, сменив Иржи Ярошика на посту тренера. До своего назначения испанец работал в академии «Оренбурга».

Команда занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26 очками, с отрывом в три балла от зоны вылета.

Семак об «Оренбурге»: «Один из лучших в весенней части – набрал столько же очков, сколько «Зенит». Плотность в зоне вылета настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может ее покинуть»

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