Деограсия продолжит тренировать «Оренбург», если клуб не вылетит. У команды нет поражений в РПЛ весной
Давид Деограсия продолжит тренировать «Оренбург», если клуб останется в Мир РПЛ.
После зимней паузы «Оренбург» набрал 11 очков из 15 возможных, не потерпев ни одного поражения в 5 турах.
«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными.
Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
Давид Деограсия возглавил «Оренбург» по ходу сезона-2023/24, сменив Иржи Ярошика на посту тренера. До своего назначения испанец работал в академии «Оренбурга».
Команда занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26 очками, с отрывом в три балла от зоны вылета.
Семак об «Оренбурге»: «Один из лучших в весенней части – набрал столько же очков, сколько «Зенит». Плотность в зоне вылета настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может ее покинуть»