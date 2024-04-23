Атлетико – Атлетик где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Атлетико и Атлетик в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетико – Атлетик
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Атлетико
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Атлетико – Жирона : 3 – 1
- Атлетико – Боруссия Д : 2 – 1
- Вильярреал – Атлетико : 1 – 2
Последние матчи Атлетик
- Атлетик – Гранада : 1 – 1
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
- Атлетик – Мальорка : 1 – 1
- Реал Мадрид – Атлетик : 2 – 0
- Атлетик – Алавес : 2 – 0
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