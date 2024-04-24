Галлахер после 0:5 от «Арсенала»: «Челси» старается. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в АПЛ» 

Конор Галлахер опроверг мнение о том, что «Челси» не хватает самоотдачи.

Капитан «синих» высказался после матча с «Арсеналом» (0:5).

«Мы однозначно стараемся. Я знаю, насколько это важно для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге.

У нас было много взлетов и падений, и мы прибавляем как команда, чтобы выйти на следующий уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не были к этому. Посмотрим, что можно улучшить в игре, чтобы двигаться вперед», – сказал .

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