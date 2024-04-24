Галлахер после 0:5 от «Арсенала»: «Челси» старается. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в АПЛ» 

Теги Челси премьер-лига Англия Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер опроверг мнение о том, что «Челси» не хватает самоотдачи.

Капитан «синих» высказался после матча АПЛ с «Арсеналом» (0:5).

«Мы однозначно стараемся. Я знаю, насколько это важно для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге.

У нас было много взлетов и падений, и мы прибавляем как команда, чтобы выйти на следующий уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не были к этому. Посмотрим, что можно улучшить в игре, чтобы двигаться вперед», – сказал Галлахер.

«Мне не нужна ваша футболка. Мне нужно, чтобы вы бились за нее». Боль «Челси» в одном плакате

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16 комментариев
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Просто не повезло что в арсенале одни ветераны мирового футбола, не повезло
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Но не поверю я, что в Англии нет игроков уровня Дисаси и Бадиашвили в каком-нибудь шипе за лямов 5-10, Челси такой сброд набрал, в последнее время у меня все больше осознания приходят, что футбол просто игры агентов, но невозможно в здравом уме столько неликвида за оверпрайс купить, тем более у Челси академия хорошая, почему своим игрокам шанса не дать:)) реально же чистейшей воды разводняк, за что люди болеют и переживают, когда клуб просто отмывает деньги:)) Жалко болельщиков вроде Должуна, не заслуживают они такого:)
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Так они стараются!
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Только особо одаренные будут рассказывать каких звёзд накупили Челси,Мудрики,тройняшки Мадуэки,Чукваэмэки,Укучукву,вы представляете чтоб такой сброд набрал Реал или Бавария,а до прихода американского неадеквата Челси котировался как победитель Лч.
+7
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+6
Ответ rigobersong
Но не поверю я, что в Англии нет игроков уровня Дисаси и Бадиашвили в каком-нибудь шипе за лямов 5-10, Челси такой сброд набрал, в последнее время у меня все больше осознания приходят, что футбол просто игры агентов, но невозможно в здравом уме столько неликвида за оверпрайс купить, тем более у Челси академия хорошая, почему своим игрокам шанса не дать:)) реально же чистейшей воды разводняк, за что люди болеют и переживают, когда клуб просто отмывает деньги:)) Жалко болельщиков вроде Должуна, не заслуживают они такого:)
Зачем жалеть свой же второй профиль?
+6
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+4
По ощущениям играли команды с разных лиг. Арсенал лидер АПЛ, а Челси как-будто со дна какой-то низшей лиги. Самое обидное, что исправить что-то не может не тренер, ни игроки.
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Просто Арсеналу "нужно было". Относительно успешная до этого полоса со всеми временными игровыми и голевыми подъемами Палмера, Галлахера была обусловлена исключительно обстоятельствами, кубковыми особенностями и слабостью "отдельных" соперников. Но вчера всё встало на свои места.
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Мужчины!!!
На таком уровне вы должны не стараться, а результат показывать
Стараться можно и в первой лиге Беларуси
Если мне будут платить 5% от зпки Галлахера, честно, я тоже буду очень стараться👉👈🥺
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Это не оправдание, чтобы 5 голов пропускать
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Наблюдать за Бадиашилем было одно удовольствие. 6.8 получить за матч при постоянном подсовывании Кукурелье мяч, это нужно быть очень талантливым) Пострянный пожар, Кукурелью Сака просто вертел как не знаю кого даже, такое ощущение что Кукурелью страховать просто не хотели как будто. Ну и вообще наблюдал как раз за Кукурельей и поражался какая у него сложная работа была на протяжении минут 70. Ему нужно было мало того что держать черныша Саку практически без подстраховки, так ещё и вперёд бегать и выполнять функции левого вингера потому что левый вингер был не рыба не мясо вообще, левый вингер пытался изображать Фодена/Сильву смещаясь в центр, но не понимая для чего он это делает, ноль идеи. Ну короче у Челси очень все печально, никто не понравился)
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Смотрел половину первого тайма, самая большая для меня загадка как можно кукурелью выпускать на поле
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Старость нагнула молодость, а потом ещё раз и так ещё несколько. Так я уйду в монахи в Тибет там например. Отрину мирское, а то оно меня в гроб загонит.
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Ответ Yenchik
Мужчины!!! На таком уровне вы должны не стараться, а результат показывать Стараться можно и в первой лиге Беларуси Если мне будут платить 5% от зпки Галлахера, честно, я тоже буду очень стараться👉👈🥺
«Мне бы Недельку потренироваться в системе Челси и я тоже бы заиграл»
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