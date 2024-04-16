Почеттино о конфликте в «Челси» из-за пенальти: «Как дети. Джексон и Мадуэке неопытны, нужно учиться»

Маурисио Почеттино высказался о конфликте между игроками «Челси» из-за пенальти.

На 61-й минуте упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.

22-летний англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.

Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел Коул Палмер и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.

В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0. Матч 33-го тура против « » завершился со счетом 6:0.

«Игроки и штаб знают, что Коул Палмер – штатный пенальтист. Я очень, очень расстроен этой ситуацией. Дисциплина – самое важное в нашей команде. Мы все согласны, что они [Джексон и Мадуэке] поступили неправильно. Это неопытные игроки. Они молоды. Конор Галлахер очень хорошо отреагировал.

Мы не можем так себя вести. Мы словно в школе, и наша работа – показывать, в чем игроки ошибаются, чтобы они учились. Наказаний не будет, но такого больше не должно происходить. Если Палмер на поле, он бьет пенальти.

Просто невозможно – после такого матча выдавать вот такое вот поведение. Это показывает, что процесс еще продолжается. Нам еще многому предстоит научиться. У нас отличная команда, которая борется за большие достижения. Нужно меняться и мыслить более коллективно.

Считаю, сегодня мы повели себя как дети. Когда такое происходит, нужно учиться. И быстро. Играть нужно так же, но вести себя – гораздо лучше», – сказал .

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