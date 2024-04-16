Почеттино о конфликте в «Челси» из-за пенальти: «Как дети. Джексон и Мадуэке неопытны, нужно учиться»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Конор Галлахер Нони Мадуэке Коул Палмер Николас Джексон Футбол

Маурисио Почеттино высказался о конфликте между игроками «Челси» из-за пенальти.

На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.

22-летний англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард Николас Джексон и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.

Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел Коул Палмер и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.

В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0. Матч 33-го тура АПЛ против «Эвертона» завершился со счетом 6:0.

«Игроки и штаб знают, что Коул Палмер – штатный пенальтист. Я очень, очень расстроен этой ситуацией. Дисциплина – самое важное в нашей команде. Мы все согласны, что они [Джексон и Мадуэке] поступили неправильно. Это неопытные игроки. Они молоды. Конор Галлахер очень хорошо отреагировал.

Мы не можем так себя вести. Мы словно в школе, и наша работа – показывать, в чем игроки ошибаются, чтобы они учились. Наказаний не будет, но такого больше не должно происходить. Если Палмер на поле, он бьет пенальти.

Просто невозможно – после такого матча выдавать вот такое вот поведение. Это показывает, что процесс еще продолжается. Нам еще многому предстоит научиться. У нас отличная команда, которая борется за большие достижения. Нужно меняться и мыслить более коллективно.

Считаю, сегодня мы повели себя как дети. Когда такое происходит, нужно учиться. И быстро. Играть нужно так же, но вести себя – гораздо лучше», – сказал Почеттино.

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50 комментариев
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Больше всего в этой новости меня рассмешило, что человек с именем Николас Джексон - сенегалец, а Нони Мадуэке - англичанин 😁
+84
-1
+83
А ведь Палмер придумал неплохую, весьма дипломатичную отмазку, отводящую кротам-журналистам глаза - мол, все хотели постараться на благо команды. Но пришёл Поч и всё испортил)
+48
-2
+46
Странно, что Тиаго Силва всем этим тинейджерам лещей не раздал и сам не пробил...
+29
0
+29
Еще нужны доказательства, что продавать Галлахера нельзя ни при каких обстоятельствах?
+27
0
+27
Галлахера нужно сохранять любой ценой. Дело даже не в его профессиональных качествах (хотя они у него на достойном уровне), а в его лидерских способностях, зрелости и что самое важное — воспитанник. Ладно продать Чалобу, Лукакича, и кого там они ещё хотят слить. Но характер Конора это то, что нужно такой молодой и незрелой команде.
+16
0
+16
Ответ Emma Nevskaia
тут вам не Серхио (
серхио это который постоянно как баба валяется на газоне?
+22
-8
+14
Палмер с Галлахерем - это когда ты в школу приводишь старшего брата постоять за себя
+11
0
+11
Понравилось что после этого цирка, Палмер не дрогнул, и забил. У парня похоже действительно крепкая нервная система
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Ответ porosenochek
Странно, что Тиаго Силва всем этим тинейджерам лещей не раздал и сам не пробил...
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/8a/5ad64bac94351b9b3fd3afb16e55d.jpeg?f=webp&q=90&w=730
+10
-1
+9
Ответ Power Lifting
Ребзя бьют пеналь во дворе так же. С рамсами
Прозвучало что-то на гопо-уголовном)
У нас во дворе в девяностые пенальти бил тот, кто лучше бьёт. И никаких скандалов, лучших исполнителей знали все.
+9
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+7
Ответ Jaxongir Shodiev
Комментарий удален модератором
дээ это было жёстно 🤭 блм негодуе
+5
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+4
Ответ Waiway
Больше всего в этой новости меня рассмешило, что человек с именем Николас Джексон - сенегалец, а Нони Мадуэке - англичанин 😁
Глобализация имен
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Ответ porosenochek
Странно, что Тиаго Силва всем этим тинейджерам лещей не раздал и сам не пробил...
Разбираться там должен был капитан, он это сделал.
+4
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+4
Ответ Marcus-light
Палмер и отмазку придумал, и пенальти бьет, чтобы уже летом уехать в нормальный клуб.
Нормальный клуб должен предложить 150 000 000, чтобы кто-то Палмера подумал отпустить после первого же сезона с таким результатом.
+4
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+4
Ответ Verziloff
Понравилось что после этого цирка, Палмер не дрогнул, и забил. У парня похоже действительно крепкая нервная система
Он вообще чересчур хладнокровный. Не видел вообще, чтобы он истерил или нервничал на поле. Парень всегда на раслабоне
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правильно, Поч, начни учить их на лавочке со следующей игры
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Так они и есть дети, там галахер старик....
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0
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Ответ xDe xDe
А ведь Палмер придумал неплохую, весьма дипломатичную отмазку, отводящую кротам-журналистам глаза - мол, все хотели постараться на благо команды. Но пришёл Поч и всё испортил)
Палмер и отмазку придумал, и пенальти бьет, чтобы уже летом уехать в нормальный клуб.
+8
-5
+3
Дети, как же...
+2
0
+2
по любому должен бить Палмер...какая там раздевалка? это не есть хорошо...
+3
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+2
вот и по характеру Роналду растёт.
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0
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Ответ Акула Гарри
Ну, лучше чем в Челси, значит, была у вас организация. На "Двор страны" не заявлялись?
У нас была лучшая организация. Кто проиграл - тому жёпы пробивают, как в американке. Идеальный тимбилдинг, любая команда играла на победу, без единальства)
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В своё время , Джон Терри дал бы Люлей за такое Поведение
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Ответ Висита Эльмурзаев
серхио это который постоянно как баба валяется на газоне?
Серхио который "-не дедим забить им 6"
+1
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Ответ tolstiy
Так они и есть дети, там галахер старик....
Какие дети? Этим коням 22 года коням уже. Ладно бы если бы им 16 было, как Ямалю, ещё можно было бы спихнуть на возраст. Но тут-то уже пора и мозги включать
+2
-1
+1
Ответ Oliver Kromwel
Какие дети? Этим коням 22 года коням уже. Ладно бы если бы им 16 было, как Ямалю, ещё можно было бы спихнуть на возраст. Но тут-то уже пора и мозги включать
А ты думаешь, что там в 22 года сформировавшиеся личности? У этих ребят, которые кроме поля футбольного жизни толком не видели?
+1
0
+1
Ребзя бьют пеналь во дворе так же. С рамсами
+5
-4
+1
Ответ Verziloff
Понравилось что после этого цирка, Палмер не дрогнул, и забил. У парня похоже действительно крепкая нервная система
Ну всё-таки 4-0 счёт был.
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Комментарий удален модератором
Ответ Verziloff
Понравилось что после этого цирка, Палмер не дрогнул, и забил. У парня похоже действительно крепкая нервная система
Он вообще хоть один пенальти смазал за синих? Ощущение, что каждый его удар с точки попадает точно в цель, железные нервы у пацана.
И неважно при каком счёте - в уже решённой игре, либо же когда на кону исход матча, как например, это было в играх против МС и МЮ. Лучший трансфер Челси за много-много лет
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