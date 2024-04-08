Семшов об ошибках Лещука: «Непонятно, почему не зафиксировал мячи, вроде опытный вратарь. Шунин – номер один для «Динамо»

Теги Спартак Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Футбол

Игорь Семшов не понимает, почему за «Динамо» играет Лещук, а не Шунин.

Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– Дерби не впечатлило, если говорить про игру. «Спартак» не создал ни одного голевого момента и выиграл матч. Молодцы, что дождались ошибок соперника и выиграли. Игра забывается, а результат остается. Иногда футбол непредсказуем. «Спартаку» важно было победить. «Динамо» играло острее. Если бы бело-голубые забили второй мяч, игра закончилась по-другому.

– Стоит ли обвинять только Лещука в двух пропущенных мячах?

– А как по-другому, если он не может зафиксировать мяч? Это ошибка вратаря. Все ошибаются. Непонятно, почему Игорь не зафиксировал мячи. Вроде опытный вратарь, провел много матчей за «Динамо».

– Теперь Шунин будет основным вратарем?

– Шунин – номер один для «Динамо». Не знаю, почему была такая свистопляска с вратарями. Антон более опытный вратарь.

– «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?

– Нет, еще шансы есть. После двух поражений подряд будет психологически тяжело, тем более пропущенные голы – это ошибки «Динамо», – сказал бывший полузащитник «Динамо».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

16 комментариев
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30 матчей на уровне РПЛ к 28 годам.
О – опыт.
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Какой он опытный, матчей 20 в РПЛ к 28 годам провел. Половина вратарей из ФНЛ опытнее будет
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"Если бы Динамо забило второй мяч."
Если бы Спартак все свои моменты реализовывал, то сейчас на вершине был бы. Поэтому давайте не будем.
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Ответ Александр Васильев
а если бы Зенит всё реализовывал?)
Можно и так, но там про конкретный матч высказывание было, поэтому я привёл именно этот пример. А по большому счёту, в футболе, как впрочем и в жизни, сослагательное наклонение неуместно.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Ну, подумаешь, ошибся человек пару раз - с кем не бывает😑
У вратаря уровня РПЛ не бывает таких ошибок, мячи были простейшие, уже сто экспертов футбола сказали.
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Я не могу понять, из - за чего у болельщиков, симпатии к Лещуку? Вспомните его интервью, в конце прошлого сезона. Ведь в первом тайме, он ловил мячи, а во втором, " лавры волейболиста" дали о себе знать. Счёт 1 : 0, это " скользкий счёт". Но всё равно, он похерил всю работу команды. Соболев, наверняка знал, что Лещук не будет ловить намертво мяч.
Смолов, " клоун с грязными руками", ничего на поле не сделал. Мне жаль болельщиков, пришедших на этот матч. Без малого 20.000 чел. и такой позор.
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Шунин такой же пеночник. И, кстати, «где его жена?» ©️
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Пусть пискля лучше расскажет, почему и как в зените оказался и бабло на лавке отрабатывал

Наводит тень на плетень

А там и там причина одна - бандиты управляют российскии футболом и им же принадлежат все букмекерские конторы
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Лещук - ругательное слово для болельщиков Динамо.
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Игорёк,гни свою линию,Америка ждёт....
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Ответ Семён Страшников
Какой он опытный, матчей 20 в РПЛ к 28 годам провел. Половина вратарей из ФНЛ опытнее будет
Был выбор: кем стать в этом году. Блогером с одним подписчиком или вратарём Д. Одна проблема решена
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«Есчо шансы есть!» Ну, Семшов и клоун. Какие шансы - мансы ... ?! Если только на 4-5 место.
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Да за Шуниным таких ошибок вроде бы не было и то что он намного опытней это верно
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