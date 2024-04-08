Семшов об ошибках Лещука: «Непонятно, почему не зафиксировал мячи, вроде опытный вратарь. Шунин – номер один для «Динамо»

Игорь Семшов не понимает, почему за «Динамо» играет Лещук, а не Шунин.

Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых .

– Дерби не впечатлило, если говорить про игру. «Спартак» не создал ни одного голевого момента и выиграл матч. Молодцы, что дождались ошибок соперника и выиграли. Игра забывается, а результат остается. Иногда футбол непредсказуем. «Спартаку» важно было победить. «Динамо» играло острее. Если бы бело-голубые забили второй мяч, игра закончилась по-другому.

– Стоит ли обвинять только Лещука в двух пропущенных мячах?

– А как по-другому, если он не может зафиксировать мяч? Это ошибка вратаря. Все ошибаются. Непонятно, почему не зафиксировал мячи. Вроде опытный вратарь, провел много матчей за «Динамо».

– Теперь Шунин будет основным вратарем?

– Шунин – номер один для «Динамо». Не знаю, почему была такая свистопляска с вратарями. Антон более опытный вратарь.

– «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?

– Нет, еще шансы есть. После двух поражений подряд будет психологически тяжело, тем более пропущенные голы – это ошибки «Динамо», – сказал бывший полузащитник « ».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!