Абаскаль о прыжке Бериши: «Он возомнил себя Кантона, возможно. Игрок получил бы 8-10 месяцев дисквалификации в любом другом месте. Мне стыдно, что я поучаствовал в этом»

Гильермо Абаскаль осудил Бернарда Беришу за прыжок рядом с ним.

Главный тренер « » в матче17-го тура Мир толкнул полузащитника « » на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча.

«Футболист с двух прямых ног на меня налетел – это просто совершенно невероятная история. Случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы невероятный резонанс. Мне кажется, футболист там получил бы 8-10 месяцев дисквалификации за это. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня.

Честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал вообще в этом эпизоде, даже в лице пострадавшего», – заявил Абаскаль.

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