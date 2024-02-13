Абаскаль о прыжке Бериши: «Он возомнил себя Кантона, возможно. Игрок получил бы 8-10 месяцев дисквалификации в любом другом месте. Мне стыдно, что я поучаствовал в этом»
Гильермо Абаскаль осудил Бернарда Беришу за прыжок рядом с ним.
Главный тренер «Спартака» в матче17-го тура Мир РПЛ толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча.
«Футболист с двух прямых ног на меня налетел – это просто совершенно невероятная история. Случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы невероятный резонанс. Мне кажется, футболист там получил бы 8-10 месяцев дисквалификации за это. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня.
Честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал вообще в этом эпизоде, даже в лице пострадавшего», – заявил Абаскаль.
Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!
Представляете, если бы так игрок условной Астон Виллы прыгнул бы рядом с Клоппом, Пепом и тд, чтобы бы было??
По хорошему игрокам надо было прям на поле ответку навалять чтобы скулила скотина