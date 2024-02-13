Абаскаль о прыжке Бериши: «Он возомнил себя Кантона, возможно. Игрок получил бы 8-10 месяцев дисквалификации в любом другом месте. Мне стыдно, что я поучаствовал в этом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль осудил Бернарда Беришу за прыжок рядом с ним.

Главный тренер «Спартака» в  матче17-го тура Мир РПЛ толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча.

«Футболист с двух прямых ног на меня налетел – это просто совершенно невероятная история. Случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы невероятный резонанс. Мне кажется, футболист там получил бы 8-10 месяцев дисквалификации за это. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня.

Честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал вообще в этом эпизоде, даже в лице пострадавшего», – заявил Абаскаль.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В зоопарке это нормальное поведение
+95
-7
+88
По- хорошему Беришу надо было матчей на 10 наказать, супернеадекватное поведение.
+64
-5
+59
когда убьют, тогда и приходите
+43
-5
+38
Ответ igls54
Абаскаль не в курсе, наверное, что в Чечне это знак уважения
Извинись
+24
-7
+17
У нас свои правила, а в республике . где это произошло их вообще нет.
+17
-1
+16
В карьере Бериши провокаций и подлых поступков было больше, чем забитых мячей. Омерзительный игрок.
+17
-2
+15
За 10 матчей не скажу. Но по правилам футбола современным такое наказывается красной карточкой.
+15
-1
+14
А я бы не стыдился. Бериша офонарел.Раньше бы за подобную выходку, на поле ему прилетело бы от игроков Спартака.
+8
0
+8
Абаскаль не в курсе, наверное, что в Чечне это знак уважения
+17
-9
+8
Да конечно бы дали быдлану дискву в условной АПЛ!
Представляете, если бы так игрок условной Астон Виллы прыгнул бы рядом с Клоппом, Пепом и тд, чтобы бы было??
+3
0
+3
Ну теперь слово за Мостовым
+4
-2
+2
Крови ведь не было!
По хорошему игрокам надо было прям на поле ответку навалять чтобы скулила скотина
+2
0
+2
Для того города и клуба - это вполне еще и ничего
+1
0
+1
Ответ Олег Попов
Ну теперь слово за Мостовым
тот сделает вид, что не заметил, и первый слиняет с ресторана, чтоб не платить...
+1
0
+1
Весной этому косовару прилетит 100%!!!
0
0
0
Провокация борзая, конечно. Но прям уж в Абаскаля он явно не прыгал. Прокотился рядом в зоне. Наказания заслужил, наверное, в любом случае.
+1
-1
0
Это национальный албанский танец. Абаскаль был просто не в курсе. Вот и разнервничался.
+3
-3
0
Ответ Maxeg
Провокация борзая, конечно. Но прям уж в Абаскаля он явно не прыгал. Прокотился рядом в зоне. Наказания заслужил, наверное, в любом случае.
Он не прокатился, а именно прыгнул, имитировав нападение. Игрок должен был быть дисквалифицирован матчей на 10 как минимум.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий