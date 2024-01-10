Баженов о прыжке Бериши: «Хрень какая-то, вопиющий случай, так быть не должно. Реакция Абаскаля еще легкая – большинство зарыли бы на месте»

Никита Баженов высказался о конфликте Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника « » на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча Мир .

– Что бы вы сделали с Беришей, если бы он прыгнул на в «Спартаке»?

– Ну, я думаю, мы бы встретили его жестко. Вопиющий случай, сложно говорить, что бы было, но это странная ситуация. Я думаю, что так не должно быть, это какая-то хрень.

Не могу сказать, я в этой ситуации никогда не был, потому что это слишком вопиющая ситуация. Реакция Гильермо еще легкая, самая адекватная. Большинство, мне кажется, зарыли бы прямо на месте, потому что так не делается, – сказал бывший игрок « ».

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