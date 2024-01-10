Баженов о прыжке Бериши: «Хрень какая-то, вопиющий случай, так быть не должно. Реакция Абаскаля еще легкая – большинство зарыли бы на месте»
Никита Баженов высказался о конфликте Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.
Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча Мир РПЛ.
– Что бы вы сделали с Беришей, если бы он прыгнул на Карпина в «Спартаке»?
– Ну, я думаю, мы бы встретили его жестко. Вопиющий случай, сложно говорить, что бы было, но это странная ситуация. Я думаю, что так не должно быть, это какая-то хрень.
Не могу сказать, я в этой ситуации никогда не был, потому что это слишком вопиющая ситуация. Реакция Гильермо еще легкая, самая адекватная. Большинство, мне кажется, зарыли бы прямо на месте, потому что так не делается, – сказал бывший игрок «Спартака».
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Пусть Промес прыгнет так в семака
Голубой пул бы нашел отягчающие - нож бы на эск принесли с отпечатками и стекающим соком сельдерея