Баженов о прыжке Бериши: «Хрень какая-то, вопиющий случай, так быть не должно. Реакция Абаскаля еще легкая – большинство зарыли бы на месте»

Теги Спартак Никита Баженов премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Бернард Бериша Гильермо Абаскаль Футбол

Никита Баженов высказался о конфликте Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол. Абаскаль получил прямую красную карточку, впоследствии КДК дисквалифицировал его на два матча Мир РПЛ.

– Что бы вы сделали с Беришей, если бы он прыгнул на Карпина в «Спартаке»?

– Ну, я думаю, мы бы встретили его жестко. Вопиющий случай, сложно говорить, что бы было, но это странная ситуация. Я думаю, что так не должно быть, это какая-то хрень.

Не могу сказать, я в этой ситуации никогда не был, потому что это слишком вопиющая ситуация. Реакция Гильермо еще легкая, самая адекватная. Большинство, мне кажется, зарыли бы прямо на месте, потому что так не делается, – сказал бывший игрок «Спартака».

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14 комментариев
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странно, почему больше никто не прыгает двумя ногами вперёд рядом с участниками матча, ЭСК ведь разрешил
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Еще смешнее было когда Бериша от прикосновения Абаскаля рухнул как убитый))
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
В Питере стали поддерживать ФК Ахмат и ее моральные устои ?Вот так новость!))
+20
-4
+16
Ответ damondiamond
странно, почему больше никто не прыгает двумя ногами вперёд рядом с участниками матча, ЭСК ведь разрешил
Но ты не учитываем фактор бородача, любителя козла
+5
-1
+4
Никто бы ничего с ним не сделал. Начали бы толкаться, как петухи, а потом все попадали в припадке симуляций. Современный футбол, к сожалению, такой
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Иди цветы Семаку подари,и себе сникерс купи,заслужил.
+6
-3
+3
Надо проверить в матче с зенитом

Пусть Промес прыгнет так в семака

Голубой пул бы нашел отягчающие - нож бы на эск принесли с отпечатками и стекающим соком сельдерея
+5
-3
+2
Ответ damondiamond
странно, почему больше никто не прыгает двумя ногами вперёд рядом с участниками матча, ЭСК ведь разрешил
И футболки при праздновании гола все перестали снимать.. Действительно, странно.. ЭСК же разрешил футболки снимать..
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Ответ Spartakus1984
В Питере стали поддерживать ФК Ахмат и ее моральные устои ?Вот так новость!))
Так они кого хочешь поддержат.. они же самые правильные,честные.)) короче ты имя их знаешь..)
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Ответ Wiley Fox
Надо проверить в матче с зенитом Пусть Промес прыгнет так в семака Голубой пул бы нашел отягчающие - нож бы на эск принесли с отпечатками и стекающим соком сельдерея
не надо опускаться до уровня бериши и терека
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