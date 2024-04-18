Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике. Раньше она состояла в отношениях с Ферраном Торресом

Теги ПСЖ Барселона Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Луис Энрике девушки и спорт Робен Ле Норман Ферран Торрес Футбол

Робен Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике Сирой Мартинес.

Пара была замечена вместе в городе Сан-Себастьян. Информация об их отношениях появилась в ряде СМИ.

В мае прошлого года Сира рассталась с полузащитником «Барселоны» Ферраном Торресом, с которым встречалась со времен его пребывания в «Манчестер Сити». 24-летняя девушка выразила желание сосредоточиться на своей карьере в конкуре.

Отмечается, что Ле Норман, выступающий за «Реал Сосьедад» и сборную Испании, проявляет серьезный интерес к дочери тренера «ПСЖ». Недавно он подвозил ее в аэропорт перед вылетом в Париж для встречи с отцом.

Фото: instagram.com/siramartinezc

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ничё так доча у Энрике 👍
+45
0
+45
Красивая девушка)
+21
-1
+20
Ответ chesko10
Ушла от Феррана потому что он не умеет забивать?)))
Тогда она сделала еще более странный выбор уйдя к защитнику)
+10
-1
+9
Ответ chesko10
Ушла от Феррана потому что он не умеет забивать?)))
Тогда ей надо встречаться с Тихоновецким-тот забивает на раз-два.
+8
-1
+7
Ответ ОттоДракула
Тогда ей надо встречаться с Тихоновецким-тот забивает на раз-два.
Владивосток - дело тонкое))
+5
-1
+4
Хороша 👍🏼
+4
-1
+3
Ответ Биограф Венгера
да но папа известный тренер не у каждой. Уровень таких девуль намного элитнее, разговор поддержать, уровень общения и тд.
Скорее просто статус и деньги. Уровень общения у таких дальше «а ты знаешь, где я была, там очень вкусная паэлья с трюфелем и бурратой» не заходит, в целом

Такие квалифицированные потребительницы)
+3
0
+3
И на сколько оценивает вероятность этого брака Трансфермаркет?...))
+4
-1
+3
Хороша краля
P.S а мем с медведем актуален или уже нет?)
+6
-3
+3
Найдите на фото Эйфелеву башню))
+2
0
+2
Отмечается, что Ле Норман, выступающий за «Реал Сосьедад» и сборную Испании, проявляет серьезный интерес к дочери тренера «ПСЖ». Недавно он подвозил ее в аэропорт перед вылетом в Париж для встречи с отцом.

Это реально серьёзно... :D
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Вот еще. Совать свой драгоценный 25см куда ни попадя
+4
-3
+1
Комментарий удален пользователем
Милая девчонка, но в Испании таких толпы (если рассматривать только внешность)
+2
-2
0
Наверное поэтому Луис Энрике хотел отомстить Барсе вдвойне! )))) К чему этот оффтоп здесь?
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ DiZ0893
Хороша краля P.S а мем с медведем актуален или уже нет?)
Всегда актуален
+3
-3
0
Новость для спортивного сайта уровня Ле Норман
+1
-1
0
Ответ Иван Никитенко
кукла
Колдуна
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий