Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике. Раньше она состояла в отношениях с Ферраном Торресом

Робен Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике Сирой Мартинес.

Пара была замечена вместе в городе Сан-Себастьян. Информация об их отношениях появилась в ряде СМИ.

В мае прошлого года Сира рассталась с полузащитником «Барселоны» , с которым встречалась со времен его пребывания в «Манчестер Сити». 24-летняя девушка выразила желание сосредоточиться на своей карьере в конкуре.

Отмечается, что Ле Норман, выступающий за «Реал Сосьедад» и сборную , проявляет серьезный интерес к дочери тренера «ПСЖ». Недавно он подвозил ее в аэропорт перед вылетом в Париж для встречи с отцом.

Фото: instagram.com/siramartinezc