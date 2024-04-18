Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике. Раньше она состояла в отношениях с Ферраном Торресом
Робен Ле Норман встречается с дочерью Луиса Энрике Сирой Мартинес.
Пара была замечена вместе в городе Сан-Себастьян. Информация об их отношениях появилась в ряде СМИ.
В мае прошлого года Сира рассталась с полузащитником «Барселоны» Ферраном Торресом, с которым встречалась со времен его пребывания в «Манчестер Сити». 24-летняя девушка выразила желание сосредоточиться на своей карьере в конкуре.
Отмечается, что Ле Норман, выступающий за «Реал Сосьедад» и сборную Испании, проявляет серьезный интерес к дочери тренера «ПСЖ». Недавно он подвозил ее в аэропорт перед вылетом в Париж для встречи с отцом.
Такие квалифицированные потребительницы)
P.S а мем с медведем актуален или уже нет?)
Это реально серьёзно... :D