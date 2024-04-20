Энрике о Мбаппе и стычке игроков с «Барсой»: «То, что я видел или нет, останется в раздевалке. Все остальное – это цирк»

Луис Энрике дал комментарий о поведении Килиана Мбаппе в игре против «Барселоны».

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барсы», прошедшем на Олимпийском стадионе (4:1, 6:4 по сумме двух встреч), некоторые игроки «ПСЖ» бросили язвительные фразы в адрес футболистов и болельщиков сине-гранатовых.

Килиан Мбаппе сделал жест в сторону болельщиков «Барселоны», возможно, пытаясь спровоцировать их и игроков соперника.

«То, что я видел или не увидел, останется в раздевалке. Все остальное – это цирк», – сказал главный тренер « ».