«ПСЖ» может продать Шкриньяра летом – штаб Энрике им недоволен. Нового защитника уже ищут

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Милан Шкриньяр Лукас Бералдо Футбол

«ПСЖ» может продать Милана Шкриньяра, которого подписал прошлым летом.

По данным L’Équipe, в связи с уверенной игрой Лукаса Бералдо у Шкриньяра довольно мало шансов вернуться в состав. Кроме того, говорят, что тренерский штаб недоволен Шкриньяром.

Руководство «ПСЖ» уже занялось поиском нового центрального защитника на место Шкриньяра.

В этом сезоне Милан отыграл 1 910 минут в 26 матчах за «ПСЖ» и забил один гол. Статистику 29-летнего защитника, которого подписали из «Интера» бесплатно, можно найти здесь.

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30 комментариев
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А мог капитаном быть в Интере
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Ответ laudrup
В Интере был основным и его хотели оставить. Но, он выбрал более жирный контракт. Как человека, я его понимаю. Как футболист, из-за своего решения он пропустил финал Лиги чемпионов и сидит на банке в ПСЖ. Теперь куда, в Аравию?
сейчас он в полуфинале ЛЧ , возможно будет в финале . Из ПСЖ тоже уйдет в +- нормальный клуб , а бонусом у него на банковском счету лишние 5-10 млн евро , от которых не отказался бы ни ты , ни я .
+35
-2
+33
В Интере был основным и его хотели оставить.
Но, он выбрал более жирный контракт.
Как человека, я его понимаю.
Как футболист, из-за своего решения он пропустил финал Лиги чемпионов и сидит на банке в ПСЖ.
Теперь куда, в Аравию?
+29
-7
+22
Где они увидели уверенную игру Белардо? В первом матче с Барсой был уничтожен, а во втором сидел на банке весь матч.
+19
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Жаль этого добряка. Пусть в Жилину возвращается - как раз его нынешний уровень после великолепного сезона в "проекте".
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Если брать матчи с барсой, я бы не сказал что этот Беральдо показывает уверенную игру.
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Чего его искать..? Есть хороший уркгвайский защ, который уже в этом сезоне затащил ПСЖ в полуфинал ЛЧ.. Да и Барсе деньги нужны..
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Ответ Magar
Где они увидели уверенную игру Белардо? В первом матче с Барсой был уничтожен, а во втором сидел на банке весь матч.
Ну парень только зимой из чемпионата Бразилии приехал.
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Ответ ягодицы ямаля
в следующем сезоне Челси возьмет АПЛ
В следующем сезоне Челси просто возьмёт)
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
За всех, за кого итальянцы заламывают 100+ лям, ждёт беда
Он свободным агентом перешёл
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А куда ему идти с такой личкой? Только АПЛ, а кто там неадекватно ищет защитника?
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Ответ Abu Ibrahim
сейчас он в полуфинале ЛЧ , возможно будет в финале . Из ПСЖ тоже уйдет в +- нормальный клуб , а бонусом у него на банковском счету лишние 5-10 млн евро , от которых не отказался бы ни ты , ни я .
Никуда он не уйдёт с зарплаты в 11 лямов. Такую неадекватную зп никто в мире не предложит Шкриньяру. Он и в лучшие годы не играл на столько денег. Максимум по арендам погуляет, но зарплату ему будет платить само-собой щедрый дядя шейх.
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Ответ Abu Ibrahim
сейчас он в полуфинале ЛЧ , возможно будет в финале . Из ПСЖ тоже уйдет в +- нормальный клуб , а бонусом у него на банковском счету лишние 5-10 млн евро , от которых не отказался бы ни ты , ни я .
а какая у него там зарплата?
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Ответ Abu Ibrahim
сейчас он в полуфинале ЛЧ , возможно будет в финале . Из ПСЖ тоже уйдет в +- нормальный клуб , а бонусом у него на банковском счету лишние 5-10 млн евро , от которых не отказался бы ни ты , ни я .
Сейчас ПСЖ в полуфинале ЛЧ, а он сидит на банке.
Для профессионального футболиста разные вещи, играть и смотреть.
Про деньги я написал.
Про новый клуб, посмотрим.
Вряд ли Шкриньяр согласится на меньший контракт, а предложить ему такой смогут очень не многие.
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Ответ Magar
Где они увидели уверенную игру Белардо? В первом матче с Барсой был уничтожен, а во втором сидел на банке весь матч.
Для Энрике важно умение работать с мячом. У Шкриньяра же всегда были проблемы с техникой и первым пасом, что критично для футбола Энрике. По той же причине у Энрике не играет Угарте, который является монстром в единоборствах, но не умеет качественно пасовать. Этих двух игроков подписали до назначения Энрике и теперь клуб не знает, что с ними делать
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Ответ Magar
Где они увидели уверенную игру Белардо? В первом матче с Барсой был уничтожен, а во втором сидел на банке весь матч.
Да и в других матчах проваливался. Какое там "уверенная игра"
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Ну чё, кэп? Нашёл счастье в парижских деньгах?
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Ответ ягодицы ямаля
в следующем сезоне Челси возьмет АПЛ
в след году челси максимум на 8 месте будет, купили тонну игроков брайтона и превратились в.. этот же клуб
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Ответ Юрий Поляков
Челси бы очень подошел !! Возраст отличный , опыт хороший , нужно брать
хаха, хорошая шутка. зачем ему переходить в 10-ю команду апл?
я думаю, ему интерсней играть в сильных командах, он топовый защитник, в челси пусть игроки брайтона переходят за оверпрайс
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За всех, за кого итальянцы заламывают 100+ лям, ждёт беда
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Не хочется злорадствовать, но это карма. Внаглую кинул команду, которая вывела его на новый уровень.
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Нет, они упорно хотят купить у Ливерпуля Конате, предложение которое они делали прошлым летом сейчас будет увеличено.
И Ливерпуль его отпустит, но только в случае прихода Аморима - тот будет настаивать забрать с собой Инасио и Диаманде.
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Не надо было отпускать Рамоса
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Из одного из лучших центрдефов мира в середняка за полтора года...хотя конечно и травма была серьёзной.
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Возраст(29 лет) и опыт позволят пайти хорошую команду.
6 лет в Интере - скорее всего зря ушёл.
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Челси бы очень подошел !! Возраст отличный , опыт хороший , нужно брать
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