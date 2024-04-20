«ПСЖ» может продать Шкриньяра летом – штаб Энрике им недоволен. Нового защитника уже ищут
«ПСЖ» может продать Милана Шкриньяра, которого подписал прошлым летом.
По данным L’Équipe, в связи с уверенной игрой Лукаса Бералдо у Шкриньяра довольно мало шансов вернуться в состав. Кроме того, говорят, что тренерский штаб недоволен Шкриньяром.
Руководство «ПСЖ» уже занялось поиском нового центрального защитника на место Шкриньяра.
В этом сезоне Милан отыграл 1 910 минут в 26 матчах за «ПСЖ» и забил один гол. Статистику 29-летнего защитника, которого подписали из «Интера» бесплатно, можно найти здесь.
Но, он выбрал более жирный контракт.
Как человека, я его понимаю.
Как футболист, из-за своего решения он пропустил финал Лиги чемпионов и сидит на банке в ПСЖ.
Теперь куда, в Аравию?
Для профессионального футболиста разные вещи, играть и смотреть.
Про деньги я написал.
Про новый клуб, посмотрим.
Вряд ли Шкриньяр согласится на меньший контракт, а предложить ему такой смогут очень не многие.
я думаю, ему интерсней играть в сильных командах, он топовый защитник, в челси пусть игроки брайтона переходят за оверпрайс
И Ливерпуль его отпустит, но только в случае прихода Аморима - тот будет настаивать забрать с собой Инасио и Диаманде.
6 лет в Интере - скорее всего зря ушёл.