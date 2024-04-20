«ПСЖ» может продать Шкриньяра летом – штаб Энрике им недоволен. Нового защитника уже ищут

«ПСЖ» может продать Милана Шкриньяра, которого подписал прошлым летом.

По данным L’Équipe, в связи с уверенной игрой у довольно мало шансов вернуться в состав. Кроме того, говорят, что тренерский штаб недоволен Шкриньяром.

Руководство «ПСЖ» уже занялось поиском нового центрального защитника на место Шкриньяра.

В этом сезоне Милан отыграл 1 910 минут в 26 матчах за « » и забил один гол. Статистику 29-летнего защитника, которого подписали из «Интера» бесплатно, можно найти здесь.